Al gobierno le faltan 1.700 millones de pesos y Arcioni en vez de buscar fondos va a una reunión con la oposición y pone tope a los sueldos

15:00 – (Por Giuliano Ventura para OPI Chubut) – Chubut sigue en crisis con la décima semana sin clases, los docentes que junto a estatales y camioneros han advertido que volverán a las rutas, la Atech (docentes de Chubut) amenazó con tomar la playa de tanques de Comodoro y la “paz social” pende de un hilo y básicamente de la voluntad que tenga el gobierno nacional para enviar fondos de ayuda a la provincia, que está absolutamente imposibilitada de reunir el dinero necesario para hacer frente al pago de los salarios.

El gobernador, en tanto, viajó a Buenos Aires para solicitar que Macri lo saque del pantano donde se metió solo y sin ayuda y tomó la decisión de pagar hasta un máximo de 126 mil pesos, con lo cual deja afuera a los poderes del estado como la legislatura, el Poder Judicial y organismos provinciales donde los sueldos superan los 350 mil pesos.

De acuerdo a infidencias del propio gobierno, la idea sería “segmentar” la lucha, en tanto conformaría a las bases y dejaría a las autoridades aguantando la crisis, pero el Poder Judicial ya ha comenzado a rebelarse ante esta perspectiva y los mensajes que le llegan a Mariano Arcioni no son del todo auspiciosos, especialmente desde el Superior Tribunal de Justicia, desde donde le han hecho llegar un mensaje claro y concreto.

Mientras las conversaciones con el gobierno nacional sigue los canales “institucionales”, Mariano Arcioni tiene previsto hoy a las 17:30hs una reunión con Sergio Massa en la sede del frente Renovador en Capital Federal, donde estarán presentes Wado de Pedro, los intendentes Ricardo Sastre y Adrián Maderna, aliados Arcioni, el diputado provincial Jerónimo García, de Chubut Somos Todos y los peronistas Gustavo Fita y José María Grazzini Agüero y el candidato a intendente de Comodoro Rivadavia por el Frente de Todos, Juan Pablo Luque.

No estará como era de esperar Alberto Fernández y las fuentes consultadas no han podido señalar claramente qué respaldo espera Arcioni si no es fondos, dinero, plata, que es la única cuestión que va a atenuar el conflicto el cual, en estos días, podría profundizarse a medida que se venza el plazo para hacer efectivo el sueldo de septiembre y aún no estén liquidados los de agosto.

“Reunirse con Massa, puede dar señales pero no bastan para convencer de que en curso hay una solución”, le confiaron a OPI desde el entorno del gobernador “Eso solo lo puede dar el gobierno nacional y Mariano socavó demasiado la relación con Macri y ahora le pasan factura, especialmente por haberse opuesto públicamente a la minería en el macizo central por razones electoralistas”, le confió a OPI la fuente y agregó “Massa y De Pedro podrán darle consuelo y decirle que espere a que ellos lleguen, pero de aquí a diciembre hay una eternidad y además, a pesar que lo digan a los cuatro vientos, nadie tiene las elecciones ganadas hasta que se compruebe quién triunfó el 27 de octubre”, admitieron alrededor de Arcioni. (Agencia OPI Chubut)