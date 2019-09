El candidato a Intendente de Alicia Kirchner en Caleta Olivia, un verdadero escapista de los conflictos y las crisis

12:30 – Fernando Cotillo es candidato testimonial de la gobernadora Alicia Kirchner en Caleta Olivia. Jugó y ganó para diputado por el pueblo, algo extremadamente raro por parte de los caletenses, teniendo en cuenta que en dos administraciones sucesivas, el hoy presidente de Distrigas SA, no hizo absolutamente nada por mejorarle la vida a la gente de esa gran ciudad. Cotillo dejó una emergencia ambiental, una altísima desocupación, subsidios sin pagar, deudas de todo tipo en el municipio, una recaudación deficiente con denuncias de corrupción por todas partes y junto con Juan Manuel Córdoba, fueron los mentores y ejecutores de las famosas “Cooperativas” donde se licuaban millonarios fondos públicos y el más icónico de aquellos inventos para negociar la “paz social”, fue la Fundación Olivia, un gueto que hasta la actualidad genera problemas, aspira fondos públicos y produce conflictos.

Ahora, habiendo ganado la diputación, el ex vicegobernador y ex presidente de la legislatura en épocas de Daniel Peralta, sabe que tiene firme el carguito y por ese motivo la gobernadora lo puso a competir por la intendencia de Caleta. Si gana o pierde, no es problema, pues su puesto político lo tiene asegurado, en uno u otro lado.

Fernando Cotillo tiene varias facetas negativas, pero como intendente se caracterizó por ser un político que demuestra gran aprehensión a los conflictos. Y seguramente, en los próximos 4 años, quien gane en la intendencia de Caleta Olivia deberá contener los problemas y no ser parte de ellos. En este punto, seguramente la gobernadora no recuerda que Fernando Cotillo es el gran Houdini de la política provincial. Escapa permanentemente a los conflictos y las crisis, muy lejos de un intendente con responsabilidad que debe asumir su rol activo ante los problemas que emergen durante su gestión.

Y esto no es opinión, es resultado de los archivos de OPI donde se muestra a Fernando Cotillo cómo, ante determinadas crisis, especialmente estando al frente del municipio, abandonaba el barco y se iba a hacer turismo en algún punto del país, dejando tras de si las cubiertas incendiadas, rutas cortadas, las calles con cloacas rebalsando, Caleta Olivia sin agua o sin luz o en emergencia sanitaria por los olores nauseabundos que se percibían en las calles, producto de la desinversión y la falta de políticas públicas en materia de obras e infraestructura.

Las 7 fugas del Intendente (hoy, candidato otra vez)

Para que el lector costumbrista lo vuelva a revivir y para que quienes se han sumado en estos años lo conozcan, digamos que Fernando Cotillo fue un ausente permanente en Caleta Olivia, cuando arreciaron los problemas sociales durante sus consecutivas gestiones. Aquí vamos a contabilizar sólo 7 de aquellas fugas, pero sabemos que hubo muchas más, solo que OPI reescribe las que informamos oportunamente y tenemos corroboradas.

Fuga 1: aprendiendo a embellecer (2008)

En marzo del 2008, Caleta Olivia sufría una de las crisis ambientales más críticas de los últimos años. Peor que en el 2006, en ese momento además de padecer los cortes de agua domiciliaria por días enteros, producto de la rotura del acueducto Lago Munster, rebalsaban las bocas de cloacas en calles asfaltadas, inundando a la ciudad de un olor fétido, haciendo que pidieran declarar la emergencia sanitaria. En ese preciso momento y tal como lo informamos entonces, Fernando Cotillo se ausentó de Caleta para viajar a Ecuador a fin de asistir al Foro de Embellecimiento Urbano.

Parece un chiste, pero no lo es. Lo inoportuno de “la causa” resultaba paradójigo ante la realidad de un intendente que vacacionaba con tarifa paga a cargo de la comuna y no tenía absolutamente nada para aportar desde lo experiencial, puesto que Caleta Olivia, en ese momento era una ciudad producto de la desinversión, la desidia y la falta de políticas dirigidas a resolverle el problema a los habitantes que vivían semanas enteras sin agua.

Fuga 2: Silencio Stop Pista de Sky Stop (2008)

El 24 de julio del 2008, a poco de venir de Ecuador y mientras se convocaba a una reunión de urgencia en Caleta para resolver el problema del agua cloacal que inundaba las calles, los funcionarios del Intendente dijeron que Cotillo se encontraba en Río Gallegos gestionando fondos para resolver la cuestión de infraestructura de la ciudad. No era así. El 24 estaba esquiando en Cerro Castor (TDF) y OPI lo encontró, fotografió y le contó a la gente cuál era la verdad.

Alejandro Mamanín por Fm News de Río Gallegos, salió (en ese momento) en defensa del Intendente Fernando Cotillo y en claro ataque que hizo a los medios que critican su gestión, entre ellos OPI y News; a a raíz de ello el día 29 de ese mes (día del ñoqui) dimos la primicia de que el 24 de julio de 2008 el Intendente y su familia descansaban plácidamente en el hermoso paisaje de Cerro Castor en Tierra del Fuego, envueltos en la nieve y abrigados por gruesos equipos para esquiar y mucho chocolate caliente, como mostraban las imágenes incluídas en el informe. El funcionario no supo más que decir, simplemente, tratamudeó y siguió mintiendo para defender lo indefendible.

Ese día jueves 24 de julio de 2008 en que fueron tomada estas hermosas fotografías que hoy reproducimos, donde Cotillo vacaciona en cerro Castor (TDF), en Caleta Olivia se llevaba adelante una reunión en el barrio Vista Hermosa donde se había resuelto tratar la situación caótica por la que atravesaba la ciudad y que la ponía al borde de la emergencia ambiental. Allí los funcionarios municipales dijeron que Cotillo estaba en Río Gallegos ultimando detalles para traer aportes a Caleta Olivia con el fin de subsanar los problemas de agua servidas que tiene esa localidad. Era toda una mentira; solo encubrían al intendente que faltando a las más elementales leyes de ética de un funcionario, gozaba de vacaciones familiares, en vez de estar al lado de la gente de su pueblo que lo había votado para ayudar en la contingencia, que tanto él como Córdoba habían generado.

A su vuelta de las mini vacaciones el 31 de julio de 2008 Cotillo dijo “Lamentablemente hay quienes aprovechan esto para ver fantasmas donde no los hay. Hay que aclarar que no podemos echar la culpa de la emergencia ni a la gestión Municipal ni al Gobierno provincial. Las necesidades se combinaron con la explosión demográfica en Caleta Olivia, y el Gobernador Peralta ha reformulado la impronta de la Empresa Servicios Públicos, y es importante ver cómo se vienen planificando y concretando obras. No le podemos echar la culpa entonces, sino que debemos trabajar en conjunto en busca de las soluciones que necesitamos”. Obvio, no dijo nada y trató de patear la pelota para el lado de la prensa, la explosión demográfica de Caleta (como si fuera un fenómenos que ocurre en un mes), pero nada dijo de las soluciones. Cuando desde su ciudad, le avisaron que OPI tenía publicadas sus fotos en la pista de sky y que la ciudadanía hablaba pestes de él en las radios de la ciudad, su reacción fue decir: “Me los paso por el culo”. Con el tiempo, la premisa fue resuelta: Cotillo se fue del cargo sin haber hecho nada al respecto y castigado por el voto popular.

Como contrapartida a la vergonzosa noticia pública que dejó en carne viva la mentira del intendente Cotillo, el 11 de agosto del 2008 es una sucesión de noticias por los medios alineados con el puntero político de zona norte, no paraban de retratar las “buenas acciones” de Fernando Cotillo para anular la mala impresión que habían dejado sus mini vacaciones en Cerro Castor mientras que los caletenses resbalaban sobre residuos cloacales congelados.

Empecinado en quedar bien y tras los cuestionamientos de los concejales que lo acusaban de no presentar rendición de cuentas, Cotillo prometió que “darían un detallado informe a los ediles, que incluirá lo realizado hasta el momento en materia de reparación y reacondicionamiento, los gastos y las inversiones a mediano y largo plazo”. Nunca lo hizo.

Fuga 3: Todos a Orlando (2009)

En el 2009 la situación social en zona norte llegaba a su climax. Desocupados de la UOCRA cortaban las rutas, el Hospital de Caleta Olivia estuvo de paro por mucho tiempo, de hecho los médicos se unieron en aquella oportunidad y poco después, a raíz de aquel conflicto, nació la Asociación de Profesionales de Santa Cruz (APROSA). La salud provincial, pero particularmente la caletense estaba en la peor de las crisis, desocupados reclamaban en las puertas de la Municipalidad y en las rutas, empleados de la Fundación Olivia protestaban por falta de pago y una convulsión social alarmante, obligó a los Concejales en conjunto, a sesionar para exigirle a la provincia que se hiciera cargo de resolver los problemas que día a día jaqueaban la libre circulación de trabajadores petroleros y producían marchas y manifestaciones en El Gorosito.

Fernando Cotillo no estaba por entonces en su ciudad, que navegaba con piloto automático por las densas aguas de los reclamos sociales y la amenaza de desbordes e incidentes entre policías y manifestantes. El Intendente había viajado junto a su familia, de vacaciones a Disney, quedándose 21 días en Orlando y una vez más, era OPI Santa Cruz quien despejaba las nubes de las dudas, sobre el paradero del entonces intendente.

Fuga 4: Argentina y Alemania (2010)

Con la excusa de realizar trámites “inherentes al cargo”, el 3 de marzo de 2010, el Intendente Fernando Cotillo se ausentó de Caleta Olivia, en medio de un caliente trance social por el atraso en el pago de los subsidios a desocupados.

Sucede que en oportunidad de jugarse el partido amistoso entre las selecciones de Argentina y Alemania en el Allians Arena Stadium de Munich (Alemania), un conocido empresario santacruceño que en esos momentos había viajado para observar las preparatorias de la selección lo encontró en las plateas acompañado de Carlos Germano, el titular de la consultora Germano y Asociados, empresa a las que el Intendente de Caleta y el gobierno provincial le encargaban millonarias encuestas de opinión. Germano & Asociados, fue la consultora que en el 2009 le indicaba, previo a las elecciones legislativas, que ganaba por 16 puntos y fue la primera vez que perdió en zona norte una elección (la segunda fue en el 2011).

En ese momento, su ausencia en la Municipalidad se fundamentó en argumentos tan generales como falaces: “razones inherentes a mi función”, expresó lacónicamente en la nota administrativa, elevada a la presidencia del CD de su ciudad. Obviamente, contaba con la cobertura mediática de los abonados a la causa, que en Santa Cruz no son, precisamente, minoría.

Fuga 5: Miami la Meca (2010)

El día 16 de julio de 2010 producimos otro informe donde señalábamos que el 14 de julio el Intendente de Caleta Olivia Fernando Cotillo, se encontraba en Buenos Aires con sus hijos a la espera de que su señora esposa, Connie Naves, se le sumara para partir de allí directamente a Orlando, Miami (EEUU).

En ese momento escribíamos lo siguiente: El Intendente de Caleta Olivia se encuentra en Buenos Aires con sus hijos presto a partir de vacaciones a Orlando, Miami (EEUU). Esto no sería noticia si Caleta no viviera una enorme crisis social, de desocupación, con protestas por empresas vinculadas a la municipalidad que cierran y despiden trabajadores y si el Intendente no hubiera recibido una notificación para que presente los últimos presupuestos municipales que ha omitido presentar al Concejo Deliberante y se desconociera el destino de más de 4 millones de pesos distribuidos en pauta oficial de cómo y cuándo fueron invertidos.

De acuerdo a fuentes de esta Agencia, el Intendente de Caleta Olivia Fernando Cotillo se encuentra en la ciudad de Buenos Aires junto a sus hijos, a la espera de que se sume al grupo familiar su esposa, la Dra Connie Naves, quien estaría en Río Gallegos aceptando el cargo de Jueza de Recurso de la Cámara de Caleta Olivia. Se estima que a más tardar mañana 15 de julio el jefe comunal, en uso de licencia, se ausentará por 21 días a la ciudad de Orlando, Miami (EEUU).

La noticia no tendría nada de especial si Caleta Olivia no estuviera atravesando por una de sus peores crisis sociales en materia de desocupación y protestas de trabajadores por el cierre de empresas vinculadas con la municipalidad y las petroleras, ante el desfinanciamiento que ha operado en las mismas, lo que ha obligado a cerrar las puertas y dejar en la calle a decenas de empleados. De hecho por estos días la continuidad de una de esas empresas (Empasa) se está definiendo en Buenos Aires con la participación del Jefe de Gabinete provincial y la operadora YPF. Sin embargo las críticas que provienen de los sectores caletenses a la actitud del Intendente, es por el desentendimiento que tiene de este singular problema que lo involucra directamente, dado que la municipalidad ha sido la potenciadora y financista de estos emprendimientos que hoy dejan a más de 200 personas en la calle.

Desde la municipalidad se evitó dar cualquier tipo de explicación al respecto, consultamos al Concejo Deliberante porque allí debió producirse la sustitución del cargo de la presidencia que quedó en manos de Facundo Prades, Radical que ingresó una nota a la comuna dándole 5 días al Intendente para que aporte información sobre el presupuesto municipal que hacía 7 meses se encontraba demorado y no lo había rendido.

En lugar de Cotillo quedó a cargo de la Intendencia la Presidenta del Cuerpo Concejal Iris López, quien las veces que le preguntaron si sabía hasta cuándo el Intendente había viajado a Buenos Aires, contestaba que no tenía esa información.

Cotillo una semana antes, en un Canal de Tv de su localidad adelantó que “estaría viajando a Buenos Aires para solucionar el problema de Empasa”. A partir de allí todos en Caleta interpretaron que el Intendente estaba en Capital Federal resolviendo la aguda crisis por la que atravesaban, entonces, más de 200 trabajadores de esa empresa.

OPI entonces tuvo acceso al documento formal que el Intendente elaboró para formalizar su relevo al cargo en ausencia, nota 582/10 del 13 de julio de 2010, dirigida a la entonces Presidenta del HCD Olga Iris López en la cual textualmente le informaba:

“Tengo el agrado de dirigirme a Ud a los efectos de solicitarle hágase cargo del Despacho de Intendencia Municipal, o en su defecto a quien corresponda en orden de sucesión a partir del día de la fecha y hasta mi regreso por ausentarme de la localidad por motivos inherentes a mi función”. Como en el anterior caso, donde se fue a ver un partido de fútbol, acá la excusa fue el etéreo argumento que a todas luces es y fue una mentira absoluta, lo cual conforma una falta de respeto hacia los propios ciudadanos de Caleta Olivia que lo habían votado.

Por esos días también se conocía que el Intendente Fernando Cotillo había asignado un monto de $ 4.111.000,00 en concepto de pauta publicitaria en junio de 2009, a la entonces Jefatura de Gabinete a cargo de José Álvarez. Sin embargo y a pesar que hacía un año el Intendente habia ordenado la reestructuración, “no se tiene conocimiento público ni administrativo del destino que tuvieron esos fondos ni si hubo reasignación de partida“, remarcábamos en el informe.

En ese momento la provincia de Santa Cruz tenía asignado algo más de 7 millones de pesos para aplicar a pauta publicitaria y propaganda en toda la provincia, por lo tanto los 4 millones que destinaba la municipalidad de Caleta Olivia en este rubro parece exagerado en virtud de los medios existentes en zona norte. Si a esto se le suma la falta de conocimiento público de cómo se repartía esa pauta, era lógico que se encendieran las suspicacias sobre la forma en que se ha utilizado el dinero.

Fuga 6: “New York, New York” (2010)

En diciembre del año 2010, zona norte vivía permanentes reclamos por fuentes laborales. Unos meses antes de las fiestas de fin de año, los desocupados de la UOCRA hicieron sentir su disconformidad por la falta de obra pública y los despidos que efectuaron las empresas constructoras. Los portuarios tenían bloqueada la entrada al puerto de Caleta Paula y no podían salir los camiones con combustibles ni podía trabajar la actividad pesquera. Se agregaban a ellos, desocupados de planes y subsidios que pedían aumentos de las asignaciones, Fundación Olivia y hasta empleados del sector petrolero. Los reclamos eran de toda índole y la cercanía del receso estival, alargaba más la agonía de los manifestantes, ya que encontraban poco eco en sus exigencias y ningún apoyo desde la comuna ni la provincia.

Sin embargo al intendente Fernando Cotillo no lo retuvieron estas pequeñeces. Voló a Nueva York, para pasar en la mítica ciudad de EEUU, unas cómodas vacaciones y recibir allí la Navidad y el año nuevo, en familia.

Fuga 7: destino, La Habana (2012)

El 20 de julio de 2012, estando de Vicegobernador de la provincia y presidente de la Cámara de Diputados Fernando Cotillo, viajó a Cuba con toda su familia y el diputado Alexis Quintana (su amigo y colaborador) lo hizo a México. Nada de esto sería importante si en esos momentos, la legislatura estaba impedida de sesionar por la falta de diputados (entr ellos los nombrados) en momentos en que Santa Cruz llevaba 19 días de paro de la policía provincial la Gendarmería patrullaba las calles y la tensión social iba en aumento, en medio de una emergencia social, económica y de seguridad solo comparable con la del año 2006, vivida por el entonces gobernador Sergio Acevedo.

Entonces escribíamos: “En cualquier provincia donde se viva un conflicto social, con raíces políticas, una emergencia económica, 19 días de paro de la policía, lo cual pone en riesgo la seguridad pública y se haya tenido que convocar a las fuerzas federales para asegurar bienes y personas, uno tiende a pensar que las autoridades, ya sean del Ejecutivo o del Legislativo, estarán en sus lugares de trabajo, a fin de intervenir en cualquier emergencia que los convoque, o aportando desde sus respectivos lugares, ideas, propuestas o soluciones posibles, intercediendo, proponiéndose como interlocutor o asesorando al Gobernador y a los Ministros, sobre cuestiones de vital interés para la gente que habita en esa provincia”.

Lectura política

Tal vez la gente, “su gente en Caleta Olivia”, como le gusta decir al ex intendente, tomó aquella frase de Cotillo “Me los paso por el culo” en forma literal y es probable, que el fracaso posterior del PJ en zona norte (2009 y 2011), donde históricamente nunca había perdido y en las últimas dos elecciones no lo salvó ni Germano, fuera el castigo que le propinó el electorado, a quien, en vez de permanecer con el pueblo en las crisis, sistemáticamente lo abandonó, como después lo hizo siendo Vicegobernador.

Por todo lo que hemos expuesto, lo cual es historia reciente y concreta rescatada del archivo de OPI Santa Cruz, no se entiende cómo la gobernadora Alicia kirchner pone como candidato a intendente de Caleta Olivia a un hombre con tan baja performance política, que se puede traducir en los votos de octubre. Si bien Cotillo cuenta con el aparato del Frente Para la Victoria, no es un tema menor señalar que la propia Alicia pudo manejar mucho mejor la paz social con el intendente Prades, que no es de su signo político, transitando una gestión con problemas sí, pero sin los desbordes vividos en las épocas de Fernando Cotillo como intendente.

La gobernadora, con esta elección de candidato, da un paso atrás en la pretendida búsqueda de la paz social en zona norte, por cuanto hay demasiados ejemplos que dan fe que Cotillo es una persona con un perfil que irrita y una gestión absolutamente disociada de la necesidad pública.

Por otro lado, la jugada del FPV es apostar a la “memoria corta” de los calentenses, quienes han vivido en carne propia la displicencia con la cual Cotillo gestiona. Ocho años de gestión dan cuenta de ello. Fueron los años más difíciles que transitó Caleta Olivia, aún más que los de Juan Manuel Córdoba, de acuerdo a las apreciaciones de sectores ligados al comercio de la ciudad. Las dos gestiones del ex vicegobernador, se caracterizaron por la falta de inversión, la dádiva como forma de contener las crisis, la corrupción administrativa y el desinterés por las necesidades públicas de la segunda ciudad en importancia en Santa Cruz, como quedó demostrado en este recordatorio periodístico.



En octubre de 2019 Fernando Cotillo plantea un desafío a los habitantes de Caleta. Les ofrece un viaje al pasado, sin futuro. La gobernadora, por su parte, corre un gran riesgo postulando a un hombre cruzado por los malos antecedentes que tiene, precisamente por haber sido intendente en dos oportunidades y hacer que la misma gente de la ciudad, lo eyectara del poder por los defectos que nunca corrigió y siguen estando en su ADN político. (Agencia OPI Santa Cruz)