La Corte Brasil limitará el alcance de una decisión contra los procedimientos del Lava Jato

El presidente del Tribunal, José Antonio Dias Toffoli, dijo que presentará la próxima semana reglas para limitar el alcance de una decisión que benefició a un condenado por corrupción en la estatal Petrobras.

Por: Guido Nejamkis

El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, José Antonio Dias Toffoli, dijo que delimitará con claridad la próxima semana una decisión de la mayoría de los jueces de la máxima corte de justicia del país que consideró que los acusados delatados en casos de corrupción juzgados por la operación Lava jato deben ser escuchados luego de los delatores.

Por seis votos contra cuatro, el pleno del STF concedió un hábeas corpus al ex gerente de Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, cuya defensa alegó que su derecho a la defensa fue vulnerado por no haber sido escuchado después de los delatores. La votación no fue concluida y será retomada la próxima semana.

El pedido de la defensa de Almeida, condenado por corrupción y lavado de dinero, fue presentado luego que, el mes pasado, la segunda sala del STF anuló una sentencia del ex juez Sergio Moro contra el ex presidente de la petrolera estatal Petrobras, Aldemir Bendine, quien cuestionó que en los alegatos finales se hubiera escuchado por último a los delatores, considerados por su defensa como “auxiliares de la acusación”, y no a los acusados delatados.

Medios locales especulan desde hace semanas con la decisión del Supremo podría llevar a la anulación de decenas de condenas realizadas en el ámbito de la Operación Lava jato, entre ellas al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Sin embargo, Dias Toffoli dejó claro que la próxima semana, en una nueva sesión del STF, “delimitará el alcance de la decisión” del tribunal, para comunicar “al sistema judicial, los juzgados, las defensorías públicas y las defensas” de qué manera se afectarían a sentencias ya proferidas.

La anulación de la condena a Bendine, y probablemente la que pesa contra Almeida, puede llevar a una anulación en cascada de 143 condenas de las 162 contra empresarios y políticos condenados por esa operación, según datos de la Fiscalía de Curitiba.

Sin embargo, Toffoli defendió que decisiones favorables a acusados valga cuando las defensas hayan cuestionado el proceso en la primera instancia, lo que evitaría una avalancha de anulaciones de sentencias una vez que se defina la nueva jurisprudencia.

En caso de una anulación de sentencias, de todas maneras, los procesos no volverían a foja cero, ya que la instrucción de los procesos sería mantenida. (Clarín)