De “Nicolás T” a la “burra” Contreras, “los cabarulos para tomarse un ‘wiscacho’ y dormir “con alguna criatura un ratito”, es un concepto político

14:00 – (Por Rubén Lasagno) – Hace unos días la prensa espantada replicaba los dichos de un empresario farmacéutico de Puerto Deseado, que, como siempre ocurre en la prensa pacata de esta provincia, nunca lo mencionan con nombre y apellido como corresponde al periodismo responsable, toda vez que este ciudadano de Deseado es archiconocido y además, difundió “sus conceptos” por una emisora de esa ciudad donde fue entrevistado.



Este hombre “no identificado” (por los propios responsables del programa) solo conocido como “Nicolás T”, refiriéndose a los candidatos que se postulaban para intendentes y concejales en la ciudad, dijo: “Sí, sí, los ‘cabarutes, cabarulos’. Hay que ser conscientes, honestos, personas grandes adultas. No es un lujo. Yo hablo por el caso de los marineros que quieren pisar suelo firme, tomarse un ‘wiscacho’ y dormir con alguna criatura un ratito. Eso antes se podía hacer con gente que tenía libreta sanitaria. Yo se lo estoy diciendo a los posibles candidatos”.



Uno de los destinatarios de ese pedido era, precisamente, Gustavo “kaki” González actual intendente de Puerto Deseado quien va por la reelección dentro del Frente para la Victoria. El candidato, rápido de reflejos, a la luz del escándalo armado alrededor de los dichos de este viejo vecino de la ciudad portuaria, salió a despegarse del pensamiento arcaico de su amigo, pero sin reparar en los antecedentes en la materia que al respecto, guarda el partido al cual pertenece y por el cual se propone repetir su mandato en octubre. Y en OPI se lo vamos a recordar.



“Nicolás T”, no está solo en esta cruzada por reivindicar la restitución de los “cabarulos” en Santa Cruz, como aquella tierra lejana donde llegaban esforzados hombres con “necesidad de divertirse” y el propio gobierno provincial adecuaba los “recursos” para permitirles a los trabajadores de las empresas nacionales (YPF, YCF, etc) o a los petroleros o a los marineros que tocaban puerto en la costa de Santa Cruz.



La patada inicial en esta “industria sin chimenea”, como la llamaron cospícuos kirchneristas de la época a la prostitución, la fundó y organizó el ex gobernador Néstor Kirchner, quien le encontró la solución generando una “zona roja” en el mundialmente conocido gueto de la prostitución en la capital santacruceña, llamada “las casitas”, donde se congregaban las “madamas” más reconocidas, se generaban “servicios VIP”, de los cuales eran asiduos concurrentes el ex intendente Héctor Aburto (FPV) o el ex jefe de policía de aquella época Wilfredo Roque y una lista interminable de funcionarios provinciales y municipales, muchos de los cuales llegaban al lugar agazapados y cubiertos por las sombras del lugar, barrio en el cual la iluminación vial deficiente no era un problema, era una necesidad.



Es decir, si nos remontamos a la “época de oro” de los “Cabarulos” que pidió “Nicolás T” al candidato a intendente Gustavo González, no es más que restituir lo que muchos de ese partido fundador de la política en la provincia, considera un derecho adquirido. Obvio, después vino la movida contra la discriminación, los derechos de la mujer, la persecución de la trata de personas, etc todas cuestiones que los dejaron en contramano de los hechos y los obligó a cambiar el discurso, sin embargo de vez en cuando, la génesis del oficialismo se rebela, generalmente en la opinión de algún nostálgico como el deseadense, que no está solo en esto de añorar aquellos “beneficios que tenía el hombre de Santa Cruz de antes”. Es todo un pensamiento político (si se lo pone en contexto de lo que vamos a relatar a continuación)



La burra



En el mes de septiembre de 2013, cuando el gobierno nacional y provincial estaban lanzados a generar el proyecto de las Represas, los cálculos de cuánta gente iba a llegar para trabajar en la obra, comenzó a ser preocupación de reconocidos diputados y funcionarios provinciales. Uno de ellos fue el diputado del FPV/La Cámpora Rubén “la burra” Contreras, hombre de Caleta Olivia que para estas elecciones de octubre 2019 aparece apoyando y colaborando con el candidato a intendente de esa ciudad (FPV) Fernando Cotillo.



Contreras en declaraciones sobre el problema que visualizaba con la llegada de trabajadores en masa a la región, dijo “en esos lugares” (donde va a impactar demográficamente la construcción de las represas) deben abrirse locales nocturnos ya que “van a trabajar 5 mil personas” y seguidamente con gran preocupación se preguntó “¿Qué distracción va a tener esa gente?”. Con algunas cavilaciones, porque al aire se dio cuenta que entraba en un terreno jabonoso, pretendió aclarar sus dichos, señalando que allí “habrá gente soltera y hay una necesidad que todos sabemos de tener una distracción, de estar en algún momento con alguna mujer. Me parece que es fundamental para la vida normal de un hombre en esos lugares”, declaró el entonces diputado y hoy operador político de Cotillo.



Pero Contreras no se detuvo ahí; sin inmutarse y profundizando en sus teorías de los años ´20 o ´30, aclaró que “en eso no estaba solo” y señaló que habló con el (entonces) diputado Federico Boldovic, otras de las ciudades que impactaría la obra y la conclusión que surgió de allí es que si no se abrían prostíbulos “puede llegar a haber violaciones o algún otro tipo de cosas”, dijo Contreras y recordó que en ambas localidades, no hay ni cabarets ni wiskerías. Hoy Boldovic es intendente de Piedra Buena y Contreras sigue en la política.



Todo esto fue informado extensamente por OPI en varias notas, como también las repercusiones que llegaron hasta España, desde donde nos consultaban respecto de la nota realizada, sobre los dichos de un diputado claramente nadando contra la corriente del mundo o al menos, con un pensamiento detenido en el tiempo.

Después vino un tsunami de “repudios” y denuncias, pero solo a los fines de desmarcarse del diputado Contreras, como lo hace ahora el intendente González. Ningún hecho significativo y mucho menos concretado en acciones ejecutivas para castigar las barbaridades del legislador, ocurrieron en la provincia.



La Directora del área de lucha contra la Trata de Personas, Norma Cabas, elevó una denuncia ante el fiscal federal Marcelo Colombo, Coordinador de la Unidad de Asistencia para la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), para que determine si el diputado Kirchnerista Rubén Contreras incurrió en la comisión de un delito al defender la prostitución y la apertura cabarets en la provincia. Nunca pasó nada.



La entonces diputada Estela García, ex esposa de Rudy Ulloa, pidió la renuncia de Rubén Contreras como Presidente del Bloque del FPV en la Cámara de Diputados provincial argumentando en su pedido “no puede seguir como titular del bloque del FPV, porque de alguna manera al hablar por él, confunde a quienes lo escuchan y pueden interpretar que es un pensamiento común a todos los legisladores que lo acompañan”. Nunca renunció y siguió siendo diputado hasta el fin de su mandato.



En la Legislatura provincial se presentaron dos proyectos: uno del PJ, con la firma de Alejandro Victoria donde se pedía lisa y llanamente la exclusión de Contreras de la legislatura provincial y otro de la diputada provincial Stella Maris Bubola, de la UCR, que pretendía derivar el caso a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que se investigue si la conducta de Contreras correspondía ser tratada en ese ámbito o en la justicia. Nunca prosperó nada de esto.



El 12 de septiembre de 2013, mientras en la Cámara de Diputado se debatía si se tomaba alguna decisión para castigar a Rubén Contreras por sus dichos, el Intendente de Río Gallegos de ese momento, Raúl Cantín (FPV) a pocas cuadras de allí hacía un acto con Susana Trimarco, quien casi como en una realidad paralela el propio jefe comunal en su discurso de apertura llamaba “a erradicar los malos hábitos de la sociedad que todavía acepta y promueve la explotación sexual de la mujer”, a lo cual Trimarco dijo “es una localidad muy querida para mí ya que mi hijo y mi nieto viven acá, y por otro lado me trae el hermoso recuerdo de nuestro querido ex presidente Néstor Kirchner. Me voy contenta porque obtuve una respuesta favorable de parte de una excelente persona (Raúl Cantín) que me recibió con respeto y está comprometida con todo esto”. Todo una farsa, sin ningún sentido y el propio Frente para la Victoria riéndose de una sociedad espantada por los dichos de Contreras, mientras en el municipio se rendían al recuerdo de los “derechos de la mujer”.



El 10 de septiembre de 2013 apareció un comunicado del PJ de Santa Cruz donde juzgaba inconvenientes los dichos de Contreras y pedía instruir al Tribunal de Disciplina Provincial bajo la presidencia de Daniel Peralta, “la sustanciación de un sumario por inconducta pública y la posible comisión de actos de inconducta o indisciplina, en los términos de los artículos 31 y 32 de su Carta Orgánica” pidiendo suspender provisoriamente la afiliación de Rubén Contreras, hasta tanto el Tribunal de Diciplina, dictamine lo acordado y lo eleve al Consejo Provincial. Nunca lo suspendieron, jamás se siguió actuación alguna y todo quedó en el olvido.



En ese momento OPI realizó una encuesta on line sobre un universo de 1.081 votantes, de los cuales el 47% (531 votos) dijo que debieran forzar la renuncia de Contreras a la Cámara de Diputados; el 23% (253 votos) opinó que afectaría electoralmente al FPV/La Cámpora en el mes de octubre (de ese año); el 18% (191 votos) aseguró que los demás diputados lo cubrirían en el recinto (cosa que se comprobó, fue así); el 3%(20 votos) que no lo cubrirán; el 6% (69 votos) creyó que no lo afectaría al FPV y solo el 3% (35 votos) de los votantes on line, respondió que Contreras debía seguir en el cargo. Cómo terminó el tema: los diputados se negaron a sancionar a Contreras que terminó su mandato y fue su último acto en política. Hoy, resurge en Caleta Olivia apoyando a Cotillo.



“Laissez faire, laissez passer”



La adaptación a la teoría de los fisiócratas franceses, vale para Santa Cruz. “Dejar hacer, dejar pasar”. También podríamos adaptar el principio veganense “Todo lo que pasa en Santa Cruz, queda en Santa Cruz” y para entender esta “filosofía K” solo basta revisar la historia reciente.



Por lo tanto, no espantarse por lo que dijo “Nicolás T” en Puerto Deseado revalorando los “cabarutes” y la necesidad de los marineros que allí bajan de “pasar un ratito con alguna criatura”. Todo esto está dicho y practicado en Santa Cruz desde hace años. Desde que el FPV gobierna la provincia (30 años) nada ha cambiado. Como demostramos en estas pocas líneas, toda la espuma que levantaron desde la legislatura, el Pj, los DDHH de la mujer, etc, solo fue a los fines de encubrir, no de “descubrir”. Aquellos que se espantan hoy, también lo piensan, solo están limitados por sus candidaturas dentro del oficialismo para las próximas elecciones. (Agencia OPI Santa Cruz)