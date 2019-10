Respaldo del presidente de la UIA a la candidatura de Alberto Fernández: “Va a tener una mirada más productiva”

Miguel Acevedo insistió en la necesidad de “apuntar a recuperar el consumo y la actividad”.

El presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, respaldó este miércoles la candidatura a presidente de Alberto Fernández al sostener que tendrá “una mirada más productiva” que el actual gobierno de Mauricio Macri.

En una entrevista con Infobae, Acevedo se refirió a la reunión que mantuvo este mediodía con el candidato del Frente de Todos, quien estuvo a acompañado por los economistas Matías Kulfas y Cecilia Todesca, y por su asesor Santiago Cafiero.

“Más que nada escuchó, hizo preguntas. Pero tiene ideas de que se va a abocar a la producción. Creemos que va a tener medidas con una mirada más productiva”, contó Acevedo.

Al ser consultado sobre si hay gestos de moderación del dirigente peronista que le generan empatía, respondió: “Fernández claramente es un candidato que se presta a escuchar. Es muy empático”.

Como contrapartida, dijo desconocer “qué tipo de empatía podrá hacer” Macri con los industriales “después de cuatro años”.

Detalló que “no se mencionaron medidas específicas”, y advirtió que “gobierne quien gobierne” serán años difíciles: “Si le toca a Macri, va a tener que hacer muchos cambios. El tema será la sensibilidad del próximo gobierno para ver las medidas que se pueden tomar, y cómo las va a recibir la gente”.

Sobre si en el encuentro se habló de una posible reforma laboral, Acevedo señaló que Fernández “pidió mucho diálogo con el sector sindical, mucho diálogo mirando al futuro”.

“No profundizamos sobre el acuerdo social, pero pedimos algunos detalles sobre lo que quiere hacer con el agro, los servicios y la industria, incluyendo también a los bancos. También con la discusión de la deuda. No habló del FMI, pero sí sobre que se va a tener que discutir la deuda”, precisó.

Al salir de la reunión con Fernández, Acevedo negó haber querido desairar a Macri después de que el presidente se molestara porque se retiró de un evento en Córdoba sin escucharlo.

“La Unión Industrial es una institución gremial. No nos estamos metiendo en política. Me disculpo, pero para mí hice la lógica. Estuve en Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Santa Fe… hay conferencias que se hacen por el día de la industria y voy a todas esas provincias”, explicó.

Pero Macri, durante su discurso en el XII Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba, Macri no dejó pasar el gesto de Acevedo: “Este encuentro se lleva adelante gracias a algo central para el desarrollo de un país. Algo que quizás no valoramos lo suficiente hasta que falta: me refiero al diálogo. Por eso lamento, me parece, que el presidente Acevedo se tuvo que ir a Buenos Aires, porque justamente este espacio es donde por suerte cada uno vino a plantear su punto de vista en libertad”, dijo el presidente.

En la entrevista con Infobae, Acevedo aseguró que invitaron a Macri, que él lo habló con Pichetto y también cursó la invitación al ministro de Producción, Dante Sica, y contó que el candidato de Consenso Federal, Roberto Lavagna, los visitará “la semana que viene”. (Clarín)