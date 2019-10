Un fallo de la Corte de Brasil pone en duda varias condenas del Lava Jato

Fue una decisión contra una sentencia del ex juez Sergio Moro. Los jueces decidieron que, en los alegatos, los acusados delatados deben hablar después que los delatores. Ahora deben definir cómo esa regla se aplica a otras sentencias de la operación anticorrupción.

Por: Guido Nejamkis

En un nuevo golpe a la Operación Lava Jato, el mayor operativo anticorrupción de la historia de Brasil, el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de justicia del país, anuló el miércoles una sentencia del ex juez Sergio Moro contra un ex gerente de la petrolera estatal Petrobras condenado a 10 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero.

El Supremo, de 11 miembros, en votación dividida, aceptó un habeas corpus en favor del ex funcionario de Petrobras, Marcio de Almeida Ferreira, por considerar que tuvo cercenado el derecho a defenderse porque, en los alegatos finales del juicio en su contra, no fue escuchado en último término, después de los acusados que se acogieron a los beneficios de la delación premiada y que, por eso, se convirtieron en colaboradores de la acusación.

En el juicio, los abogados de Ferreira habían pedido explícitamente ser escuchados después de los delatores, pero el entonces juez Moro negó la solicitud. La ley que regula en Brasil las delaciones premiadas, que data del 2013, no establece un orden para la participación en los alegatos de los acusados, sean delatores o delatados.

Fue la segunda sentencia de Moro anulada por el alto tribunal en poco más de un mes. En agosto, la segunda sala de la corte había dejado sin efecto por primera vez una condena del Lava Jato.

El beneficiado entonces fue el ex presidente del Banco do Brasil y de Petrobras, Aldemir Bendine, cuya defensa también cuestionó que en los alegatos finales del juicio Moro no podría haber dejado manifestarse por último a los delatores. Los jueces que tomaron esa decisión acordaron que los delatados deben ser escuchados siempre al final. El acuerdo de la Corte, sin embargo, no afecta la instrucción de los procesos, pero implicará la realización de una nueva fase de alegatos.

Tras la decisión sobre Ferreira, el STF debatió cómo la decisión afectaría otros casos del Lava Jato. Si el entendimiento se aplicara en forma generalizada podrían anularse unas 143 condenas, de 162, entre ellas una de primera instancia contra el encarcelado ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fue un debate por momentos áspero en el que se destacó, por su vehemencia, la exposición del juez Gilmar Mendes, un persistente crítico del Lava Jato.

Mendes, ministro del Supremo desde el 2002, nombrado por el socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso, dijo en referencia a esos procedimientos que “no se puede combatir el delito cometiendo delitos”, reiteró comparaciones de detenciones preventivas prolongadas con torturas y aseguró que Brasil asistió a “un modelo creativo” de aplicación de justicia.

“Hoy se sabe de manera muy clara y (el portal) The Intercept está ahí para confirmarlo y nunca fue desmentido, que se usaba la detención preventiva como elemento de tortura. Me cuesta decir esto en el plenario, pero era un instrumento de tortura. Y quien defiende la tortura no puede tener asiento en la Constitución”, dijo Mendes apuntando principalmente contra Moro y el coordinador del Lava Jato en el Ministerio Público del estado de Paraná, el fiscal Deltan Dallagnol.

El juez también acusó a fiscales del Lava Jato de haberse convertido en “un partido político con un proyecto de poder”, y aunque reconoció su valor en el combate a la extendida corrupción en el país, dijo que los supuestos diálogos entre Moro y esos fiscales filtrados por The Intercept -que Moro no reconoce como verídicos- mostraron que el ex juez actuaba como parte de la acusación, siendo parcial en los procesos.

El Supremo, al anular la sentencia contra Ferreira y distinguir acusados delatados de acusados delatores, decidió por 8 votos a 3 que debe ser aprobada también una orientación al Poder Judicial sobre cómo aplicar esa regla. Una extensión automática implicará una masiva anulación de condenas y retrotraer causas a la fase previa a los alegatos.

El presidente del STF, José Antonio Dias Toffoli, propuso sin embargo limitaciones a la aplicación de la regla decidida: que la defensa haya reclamado en la primera instancia sobre el orden en el que se pronunciaron los alegatos, que compruebe que fue perjudicada por cómo se realizaron y que el acuerdo de colaboración que benefició a delatores acusadores hubiera sido homologado por la justicia previamente al final del proceso.

De ser aprobada, la propuesta de Toffoli funcionaría como un filtro, evitando una masiva anulación de sentencias. Esa agenda será el principal tema de la corte cuando se reanude la sesión este jueves. “Necesitamos hacer una indicación a todo el sistema de justicia brasileño para resguardar la previsibilidad y la seguridad jurídica”, dijo el presidente del STF antes de suspender la sesión. (Clarín)