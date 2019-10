12º semana de paro docente en Chubut, negociaciones estancadas y nueva amenaza de descuentos del gobernador

10:30 – (OPI Chubut) – El paro docente en la provincia de Chubut transita por su semana Nº 12 y luego de rechazada la propuesta oficial por parte de la Atech, donde una de los condicionantes era volver a las aulas, este fin de semana el gobernador Mariano Arcioni volvió sobre la idea de los descuentos salariales por los días no trabajados y si bien en los sueldos pagados hasta 40 mil pesos (primero de las cuatro cuotas) no se practicaron los mismos, el gobierno ratificó la medida en virtud de no haber existido un acuerdo la semana pasada por cuanto el sector docente exige que los salarios dejen de pagarse parcializados y no en dos tramos como pretendía el gobierno y el Ejecutivo aduce imposibilidad económica de hacer frente al pago completo de sueldos.

Por su parte la Atech dejó el acampe frente a la legislatura provincial y trasladó el mismo a las puertas del Ministerio de Educación en Rawson ratificando las últimas 144 horas de paro resueltas en asambleas, con lo cual la mismas están establecidas hasta el día sábado, oportunidad en que el gremio evaluarán los progresos en las negociaciones y seguirán aplicando paros la próxima semana.

En tanto y luego de la renuncia “por razones personales” del Ministro Adrían Pizzi, frente a la cartera de Educación, el gobernador Arcioni nombró a Fabián Puratich en su reemplazo; sin embargo desde el sector docente fueron cautos al evaluar la medida “acá no se trata de nombres ni de cambio de funcionarios, si no hay una decisión del Ejecutivo de cumplir la Ley. Si no pagan, habrá conflicto, si pagan en cuotas también y si el nuevo ministro es un “curandero” que solo cura “con palabras”, nada se va a poder lograr en un diálogo de sordos”, señalaron desde el sector en conflicto.



El día jueves último había trascendido que el gobierno evaluaba agregar una cuota más al tiempo que actualmente utiliza para completar el pago de los salarios provinciales; es decir llevarla de cuatro a cinco la partición de los pagos. Esto, claro está, generó rumores dentro del sector docente y estatales, que generaron debates y oposiciones opuestas a dicha decisión gubernamental. Mientras todo esto ocurre, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut, solicitó al gobierno provincial un aumento presupuestario “considerable” por entender que el aparato judicial no puede funcionar en las actuales condiciones de precariedad financiera en que se encuentra. (Agencia OPI Chubut)