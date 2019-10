La presión mayoritaria de los trabajadores de YCRT obligó a la Intersindical a dar marcha atrás y están cargando el buque con carbón

16:00 – Después de las amenazas de la intersindical la semana pasada, con no cargar carbón de YCRT en el buque Muchow, el cual había demorado su entrada a puerto por una cuestión de mal tiempo, el día viernes 11 publicamos una nota titulada “Finalmente trabajadores de YCRT no permitieron la carga del barco y el BM Muchou zarpó vacío de Punta Loyola”, donde explicábamos, precisamente, que la acción desmedida de los gremios del yacimiento, estaban “matando la gallina de los huevos de oro”, por cuanto impedían lo fundamental de la empresa: vender el carbón.

Aquella nota la construimos a través de los reiterados llamados y correos recibido de gente que trabaja en YCRT explicando la enorme contradicción en la cual incurrían los sindicatos, toda vez que con las medidas de fuerza de claro tinte político, no dejan trabajar en el yacimiento para sacar carbón, la Fraternidad suele parar las máquinas y no hay traslado del yacimiento al puerto y una vez en el puerto (como en este caso), la intersindical plantó una extensión del conflicto negándose a cargar el buque.

La pregunta que nos hacían todos y la cual nos repetíamos nosotros mismos era ¿Si no producen, no sacan ni venden carbón; para qué está YCRT?. Y allí comenzó a sobrevolar sobre los sindicatos una dura advertencia de la realidad. Si YCRT no se eficientiza, si no produce y vive conflictuada permanentemente, sea éste gobierno o el que venga, difícilmente podrá o querrá sostener una estructura deficitaria de tal magnitud, lo que, más aún ante la difícil crisis económica por la que transita el país, podría transformarse en una tentación para que cualquiera piense más en la privatización que en drenar fondos inútiles hacia un yacimiento que solo genera problemas.

Por estos argumentos que exponemos y porque la Intervención le había advertido por nota a los gremios que iniciaría acciones legales por las pérdidas operadas con la medida y los daños y perjuicios económicos que le acarrearía a YCRT, es que el día viernes, cuando ya estaba tomada la decisión del capitán del barco de abandonar Punta Loyola, por las mismas inclemencias del tiempo que antes demoraron su ingreso a puerto por 24 horas, el Muchow retrasó su partida (la marea no le permitía zapar con la profundidad necesaria) y ese lapso fue suficiente para que los dirigentes sindicales de YCRT recapacitaran y en una medida inédita (pero aplaudida por la mayoría de los trabajadores) decidieron levantar el quite de colaboración y proceder a la carga del barco.

Hasta este mediodía (martes 15) 18.500 de las 33 mil toneladas estaban en la bodega del buque y sigue entrando carbón por la cinta transportadora de manera normal y constante, dejando por el momento relegado cualquier problema sindical, político o de gestión, que pueda interrumpir el despacho del mineral a Brasil, tal lo pactado por acuerdo previo.

El sábado 12 de octubre, la Intersindical de YCRT constituida por los gremios ATE, APSyT, La Fraternidad y luz y Fuerza, le informaron por nota a la Intervención que “suspendía provisoriamente la medida en el puerto de Punta Loyola “al solo efecto” de proceder a la carga de carbón buque, aludiendo que dicha acción representaba una muestra de “voluntad de diálogo”, “cuidado de la fuente de trabajo” y “el interés de los trabajadores”; sin embargo nuestras fuentes dentro del yacimiento admiten que el malestar llegó a las bases cuando se enteraron que la medida en Punta Loyola hacía naufragar la esperanza de revitalizar la empresa con un objetivo claro como el de la exportación del carbón mineral.

“No hay duda que desde nuestro lugar hemos presionado para que estos 80 o 100 compañeros que estaban impidiendo la salida del carbón, decidieran levantar la medida”, le dijo una fuente de YCRT a OPI y agregó “estamos de acuerdo con pedir lo que nos corresponde, pero si no trabajamos, no sacamos carbón y no lo vendemos, le damos una excusa más que necesaria al gobierno nacional para que nos nieguen todo o qwue nos terminen cerrando. Hay que ser negociador no kamikase”, señaló la fuente, aludiendo al comportamiento extremo de los sindicatos, aunque aclaró también que no son todos los gremios que estaban de acuerdo con llevar la medida a estos extremos. (Agencia OPI Santa Cruz)