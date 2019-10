Cristina Kirchner habló sobre Chile: “Lo que nos quieren vender como modelos ideales de sociedad terminan como terminan”

La ex presidenta se refirió a la crisis chilena, al acompañar al candidato a gobernador del Frente de Todos en La Plata.

A cuatro días de las elecciones, la ex presidenta Cristina Kirchner se refirió este miércoles a la crisis económica y social que se desató en Chile y, con la mira puesta en Argentina, advirtió que “si no se democratiza la economía va a ser muy difícil construir una sociedad mejor”.

Y remarcó: “Lo que nos quieren vender como modelos ideales de sociedad terminan como termina lo que está pasando allí”, en referencia a las protestas callejeras, con incidentes y 18 muertos.

Lo hizo en el acto de cierre de campaña que el candidato a gobernador bonaerense, Axel Kicillof encabezó en el bosque platense.

“Les pido a todos, los que estamos reunidos y también a los que no piensan como nosotros. Hagamos un esfuerzo por abrir nuestras cabezas y corazones para entender que lo que nos quieren vender como modelos ideales de sociedad terminan como termina lo que está pasando hoy allí”, lanzó Cristina Kirchner en relación a los graves incidentes en Chile.

Y agregó: “Tenemos que democratizar la economía. Podemos tener 20 mil elecciones pero si no se democratiza la economía va a ser muy difícil construir una sociedad mejor que nos ayude a superar lo que estamos viviendo”.

Insistió la compañera de fórmula de Alberto Fernández que “no hay sociedad en paz si el crecimiento no es equitativo y se superan las grandes brechas de la desigualdad. No va a haber lugar seguro y no va a haber felicidad para nadie sin no reparamos en el de al lado”.

Además, la ex presidenta pidió no creer “todo lo que digan televisión”. “Porque los que han destrozado esto no cayeron en un plato volador, más allá de que algunos hablan de invasión alienígena del otro lado de la cordillera”, señaló Cristina, en referencia a los dichos de Cecilia Morel, la esposa del presidente chileno Sebastián Piñera.

La candidata a vicepresidenta acompañará este jueves a Alberto Fernández en el cierre de campaña que el Frente de Todos realizará en Mar del Plata.

Cristina Kirchner acompañó a Kicillof y a la candidata a vicegobernadora, Verónica Magario. También estuvo la aspirante a intendenta de la ciudad, Florencia Saintout.

La ex decana de la facultad de Periodismo de la UNLP fue la primera en hablar y sostuvo que, si gana las elecciones para a intendencia de la capital provincial, La Plata será “una ciudad productiva, donde el cordón se coordine y se articule con la universidad. Una ciudad con las instituciones que nos llegan de orgullo, con los clubes y las bibliotecas. Una ciudad donde el ser humano esté en el centro”.

A su turno, Magario aseguró que si junto a Kicillof les toca gobernar la provincia, lo harán “con honestidad y austeridad”. (Clarín)