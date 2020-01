FOTO VERDADERA: Alberto Fernández miente cuando dice que no conoció a Lázaro Báez. OPI lo pudo confirmar

14:15 – (Por Rubén Lasagno) – Sobre las declaraciones del presidente de la Nación Alberto Fernández, diciendo que no conoció a Lázaro Báez y/o poniéndolo en un recuerdo casi inexistente en la memoria de quien fuera el as de espada del ex presidente Néstor Kirchner, super crítico de Cristina Fernández y hoy un olvidadizo presidente que solo recuerda selectivamente a los amigos, en OPI hicimos una pequeña investigación recurriendo a fuentes muy allegada a la familia del ex propietario de Austral Construcciones SA para verificar si la fotografía era o no cierta y/o para saber si el presidente de la República mentía o no, alrededor del conocimiento que tiene de Báez, detenido hace casi 3 años en causas de corrupción de la obra pública.



OPI pudo confirmar con total certeza de que la foto ES REAL. En la imágen aparecen Lázaro, Alberto, Melani y Leandro Báez. Lo importante, para poder fijar con certeza el momento en que fue tomada, son los datos que OPI puede aportar de situación, tiempo y lugar que refrendan la autenticidad de la foto tomada hace muchos años.



Esta foto de Alberto abrazado con Lázaro Báez fue tomada en casa de gobierno de Santa Cruz (Río Gallegos) cuando Néstor kirchner ganó las elecciones para la presidencia de la Nación (año 2003) y el mismo día que Carlos Menem anunció que se bajaba del ballogate lo cual dio lugar a los festejos y la alegría de saber que NK era el nuevo presidente de la Argentina.



Pero, si alguna duda aún se cierne sobre la relación Alberto-Lázaro, nuestras fuentes confirmaron que Juan Pablo Biondi, amigo personal del presidente y actual Vocero Presidencial, en uno de sus tantos viajes a Río Gallegos y después de comer un asado en la estancia Alquinta, le regaló un caballo pura sangre a Báez, animal que fueron a buscar a un campo propiedad del actual Vocero oficial en provincia de Buenos Aires y ya de regreso en Santa Cruz lo llevaron a una caballeriza en la propia estancia Alquinta a 80 Kms de Río Gallegos.



No obstante, consta que Biondi fue invitado varias veces por el empresario k a comer a su casa de calle Villarino en esta capital y que también el hoy funcionario utilizó varias casas propiedad de Lázaro en Pinamar, para pasar sus vacaciones.



Todo esto sin mencionar que en muchas oportunidades, de las tantas veces que Lázaro Báez ingresó en la Casa Rosada para hablar con su amigo presidente, Alberto Fernández lo cruzaba y se saludaban muy amigablemente, precisamente, por tener en común la amistad con, ese momento, el hombre más fuerte de la Argentina.



La memoria frágil de Alberto Fernández quizás tiene mucho que ver, no solo con el tiempo transcurrido desde la foto hasta hoy, sino más bien, con lo incómodo que resulta reconocer las amistades menos convenientes en los nuevos contextos en que cada uno se encuentran.



Por eso OPI hoy confirma y reafirma que Alberto conoce a Lázaro desde hace muchos años y que el presidente diga lo contrario no hace más que estar en sintonía con su lábil discurso actual y sus demostrables contradicciones en la que ha incurrido en los últimos meses tratando de deshacer sus mordaces críticas a la ex presidente, cuando debió asumir su rol de candidato por el kirchnerismo para la elección presidencial. (Agencia OPI Santa Cruz)