Mariano Arcioni: de lo que prometió en campaña, hace todo lo contrario. Congelará sueldos, anulará cláusula gatillo y pagará salarios en cuotas

(Por Giuliano Ventura para OPI Chubut) – La vieja frase “borrar con el codo lo que se escribió con la mano” parece ser totalmente aplicable a la acción post elecciones del gobernador Mariano Arcioni, quien sin ruborizarse ni rendir cuenta ante la sociedad que lo votó, ha girado 180º sobre el eje de sus promesas de campaña y está actuando exactamente al contrario de todo lo que dijo que no haría y/o criticó de sus pares de la oposición.



Más allá del pretendido “gesto” del gobernador anunciando que por seis meses dejará de percibir el sueldo, parece no recordar que subido a la ola de la soberbia política, hace pocos días ingresó un proyecto a Diputados para aumentarse el 200% sus haberes y el de sus funcionarios, mientras pedía “apretarse el cinturón” a la sociedad que lo puso allí. Por lo tanto, entre tanta patraña y mentiras esta acción pretendidamente “solidaria” de Arcioni luce como un oportunismo más en su desesperada carrera por convencer a la población de Chubut que “debe hacer un esfuerzo” y eso implica retrasar salarios, cobrar por goteo, quedar relegados en el acompañamiento inflacionario y postergar a las familias.



Arcioni comenzó a aplicar un “Plan de Reestructuración del Estado”, que implican medidas que ya pretendió imponer en el 2018 y desencadenó el conflicto social por el cual (entre otras consecuencias) dejó a Chubut con menos de 100 días de clases.



El gobernador ya tuvo la ayuda de la legislatura cuando aceleradamente aprobaron un Presupuesto donde se bajó la obra pública y el Estado dejó de prestar servicios básicos, pero no obstante ello, seguirá con el pago escalonado de salarios, iniciándose el mes el día 15, con lo cual el gobierno retrasa y posterga en 15 días la disponibilidad de las familias chubutenses a las que Arcioni no deja de tener en cuenta en los discursos, pero no en la práctica.

Hay plan para subir la alícuota tributaria provincial, ir contra los morosos del inmobiliario rural, reduciría licencias gremiales, adscripciones y licencias médicas y/o carpetas en el sector docente, el sindicato más combativo del Estado. También anularía la “cláusula gatillo”, que le permitía a los trabajadores acompañar levemente el aumento inflacionario y se anularían las paritarias salariales, tal como lo hizo Alicia Kirchner en el 2015 cuando asumió como gobernadora de Santa Cruz.

Realidad y mentiras

Ahora vamos a rescatar las mentiras del actual gobernador Mariano Arcioni, dichas sun tapujos en una entrevista que le hicieron en “RED43” el 30 de marzo de 2019. Invitamos al lector a repasar algunos conceptos que bajamos expresamente para entender cómo funciona Mariano Arcioni en campaña y cómo, luego de ser elegido.

Es la más y mejor forma de exponer a un político mentiroso, oportunista y engañador de masas, toda vez que Arcioni en ese momento ya sabía los serios problemas de endeudamiento y déficit que arrastraba la provincia, que heredó su gobierno, luego de la muerte de Das Neves y los negros nubarrones que se acercaban rumbo al 2020. Sin embargo, optó por mentir para lograr la reelección.

Dijo absolutamente todo lo contrario de lo que está haciendo. Pintó una provincia inexistente y mintió descaradamente haciendo promesas falsas y proponiendo acciones y un desarrollo que ya estaba convencido nunca podría lograr.

Es realmente una vergüenza que a la vista de lo que dijo y lo que hace, no haya nadie del sector político provincial que no le haga pagar tanto desparpajo y falta de seriedad. Ahora, metido hasta el cuello en el barro de su propia ineptitud, enfrenta dos escenarios de conflictos. el nacional, con el cierre del grifo financiero de Alberto, el amigo del amigo Sergio y el interno: los estatales ya preparan sus armas de protestas. Volverán los días sin clases y las rutas cortadas. Todo hace presagiar que de seguir por este camino, Arcioni va a tener una gestión muy agitada y con pocas posibilidades de coronar a término.

Arcioni dixit (30 de marzo 2019)

“El año anterior nos desendeudamos en 5000 millones que teníamos con el fondo fiduciario: pagamos 3000 millones de pesos. Una provincia que tenía un déficit primario importante mensual, alrededor de 800 mil millones, con endeudamientos mensuales, a través de la admisión de letras, de 200 o 250 millones para poder pagar los sueldos. Hoy, la realidad de la provincia es que estamos con el dinero muy, muy prolijo, mirando centavo por centavo. Nos desendeudamos, pagamos en dólares, pagamos en pesos. Estamos prácticamente en un equilibrio fiscal. No nos endeudamos más.

Hicimos un ordenamiento en el estado que lo hemos puesto en funcionamiento, un estado que, de a poco, empezó a reactivar la obra pública. Pusimos la obra social SEROS con deuda exigible al día. El dinero de los jubilados se transfiere íntegramente, como hace años no se les transfería a la caja. Tenemos salud, educación. Durante años no se hizo mantenimiento de escuelas y el año anterior colapsaron: hemos hecho un fuerte plan de inversión, en el verano, para que las escuelas puedan estar en condiciones para comenzar. Hemos bajado el dinero directamente a los municipios para que ellos lo puedan hacer. Es decir: transparencia, diligencia, dejar de lado la burocracia, bajar los costos. La situación de la provincia, de lo que era hace un par de años atrás a lo que es hoy, es que está ordenada administrativamente, que está ordenada financieramente. Que tenemos problemas financieros, obviamente, porque no escapamos al contexto que hay a nivel nacional. No somos una isla: somos un país en el cual estamos en un sistema federal y las economías que implementa el gobierno central impactan en una economía como la nuestra, sobre todo en la Patagonia”.

…………………..

“Este va a ser un año de definiciones. Y el 2020 va a ser un año de ejecuciones. Pongamos como ejemplo La Hoya: una decisión política que no la han tomado distintos gobernadores a lo largo del tiempo.

Porque apuntamos al turismo: esto va de la mano. Yo no te puedo decir “vamos a crear 3000 puestos de trabajo del turismo”: ¿Cómo lo vas a hacer si no vas a potenciar un centro de esquí para que tenga el turismo que se merece el invierno de Esquel y para que potencie toda la comarca? Tomamos la decisión: vamos, hoy, con turismo, teniendo acciones fuertes, decididas. Hoy estamos trabajando con el ministro García y, próximamente, en 10 días, vamos a estar presentando el plan de mediano y largo plazo de turismo que hoy necesita la provincia. Hoy tenemos, con el turismo, un capital enorme, y que nunca se trabajó. Nuestros ejes fundamentales: desarrollo, industrialización de nuestras economías y de nuestra materia prima. Te puse como ejemplo el turismo, La Hoya, porque vos me decís “¿Qué vas a hacer dentro de los tres meses?” Yo te digo qué estoy haciendo y qué voy a profundizar a partir de diciembre. Van a ser exactamente los mismos ejes. En materia de pesca, por ejemplo. De 30000 toneladas pasamos a pescar 200000 toneladas de langostinos. De treinta mil en un año, año y medio, a doscientas mil toneladas. ¿Sabés por qué? Porque tomé la decisión de prohibir la pesca de langostinos en el golfo San Jorge, en Comodoro, que es la zona de cría.

…………..

Este año hemos hecho muchísimo para poder dar el desarrollo que se merece a nuestra provincia. La mayor carga tributaria impositiva es de los impuestos nacionales, pero yo no me puedo quedar sentado acá diciendo “el gobierno central, el gobierno nacional”. Yo tengo que demostrar qué soy capaz de dar y hacer como provincia.



Nos estamos desendeudando. Me estoy manejando con el dinero que me ingresa. Vos hablás de ajuste: yo nunca hablé de ajuste. Yo siempre dije refuncionalizar y optimizar nuestros recursos. Pero tenemos que saber que detrás de cada persona hay una familia. Y cuando las políticas del gobierno central no son aquellas políticas que van a incentivar la economía, vos, el estado, las tenés que contener. Porque son personas. A los privados les estamos pagando, a proveedores y demás. Y te voy a hacer una aclaración al respecto. Hemos pedido autorización a la legislatura en reiteradas oportunidades para que nos autorice a refinanciar nuestra deuda. Jamás nos autorizó. Nunca.



Así y todo, fuimos desendeudándonos y administrándonos con nuestros propios recursos, y sin entrar en déficit. Y yo he escuchado a los adversarios políticos diciendo que ellos lo primero que harían es un ajuste y renegociar la deuda. Vaya paradoja. Lo he escuchado de candidatos que son del partido justicialista, de distintas agrupaciones. ¿Un ajuste? La verdad que quisiera saber cuáles son esos ajustes. Pedir autorización para refinanciar deuda, la que no me dejaron refinanciar a mí. Yo los escucho y hablan, y dicen, y proponen, cuando algunos tuvieron la oportunidad de hacerlo y fueron parte de quienes endeudaron la provincia. Dejaron la provincia en el estado en el que la dejaron, cuando entraba dinero a carretillas. Entonces, esas personas, ¿qué pueden proponer? Tuvieron la oportunidad y vos las escuchás decir “ajuste” y “renegociación de deuda”. Me parece que el camino correcto es el que estamos demostrando nosotros día a día. Hablando de la verdad, vos me decís, ¿cómo estás financiera y económicamente hoy? Cuidando el centavo.



………………………..



“…yo, antes de sentarme a discutir con el gobierno nacional o con el gobierno central, tengo que mostrar y poner sobre la mesa que yo estoy dispuesto a compartir o a dar, además de todo lo que damos como provincia. No me quedo en el discurso, desde la vereda, tirando piedras, diciendo “el gobierno nacional me tiene que dar, me sacó”. Damos mucho, somos la cuarta, quinta provincia exportadora. Somos la cuarta, quinta provincia que más aporta al país y, al momento de recibir, por la coparticipación federal, estamos 22, 23. Primordialmente, ¿qué es lo que yo te puedo dar? Ingresos brutos, sellos, energía, tierra. ¿El gobierno nacional? Incentivos para que vengan a invertir acá. No quiero promociones, porque la promoción siempre está pendiente de algún gobierno de turno, entonces nunca las inversiones van a ser plenas o van a sentir la catástrofe que estamos padeciendo en la economía cíclica que tiene la provincia.



Minería



Con respecto a los políticos, que se dicen ser políticos, en la postura que hoy están mostrando: son hipócritas. Porque vos sabés cada una de las posturas de los candidatos y los adversarios cuando tuvieron la oportunidad de referirse a la minería. Y no son capaces de decir lo que piensan hoy, en campaña electoral. Entonces esos políticos son hipócritas. Mi postura es la postura que mantuve siempre. La minería es un tema que se debate, hay que darla a discusión. Hoy tenemos recursos naturales, como yo te acabo de decir, que no los industrializamos. Que no los desarrollamos. Y me habrás escuchado decir, en más de una oportunidad, “basta de ser extractivos”. Basta. Dejemos de ser extractivos. Industrialicemos, desarrollemos lo que tenemos hoy. Petróleo, gas, todo lo que yo te acabo de nombrar. Pesca. ¿Por qué no podemos desarrollar? No tengo una destilería, no fabrico mamelucos, no tengo autopartes. La discusión de la minería es que se dé a 50, 100 años, no es algo inmediato. Lo inmediato es apuntar al desarrollo, a la industrialización. Basta de ser extractivos. Esa es mi postura siempre. Con respecto a los candidatos, cuando uno los escucha, son hipócritas. Pero lo digo con respeto y con todo el significado de la palabra hipocresía.



Otras mentiras de Arcioni



Otros textuales:



La 100.1 (15 de mayo de 2019)



Hay un modelo que ha fracasado, hagamos un repaso de los objetivos y las promesas de campaña

Hoy (Macri) tendría que dar un paso al costado para que otro espacio encontrara las soluciones

La convocatoria no es sincera a cuatro meses la elección, no es algo en lo que pueda confiar plenamente

No tengo relación con CFK

Es evidente que hay un acompañamiento masivo a su figura

Vamos a defender la provincia esté quien esté

La legislatura no aprobó los ingresos y si los gastos por eso se tuvo que vetar el presupuesto

El debate hay que reglamentarlo, yo creo que es oportunismo político

La provincia no ha tomado un centavo de deuda

Puede ser que haya más de un candidato, se viene conversando en las búsquedas de consensos

Los brazos están abiertos para todos los que quieran venir a sumar y tengan los mismos principios

“Extradata” (8 de abril 2019)

“Recorrimos la provincia explicándole lo que estamos haciendo para defender a los chubutenses y a cada uno de los vecinos”

“Mañana (por hoy) tendremos que levantarnos temprano como todos los días para seguir llevando adelante esta provincia y la vamos a continuar defendiendo como siempre, esté quien esté en el gobierno central”

“recorrimos toda la provincia explicándole lo que estamos haciendo para defender a los chubutenses y a cada uno de los vecinos”

“…la política tiene que estar sustentada en los valores, solidaridad, lealtad a sus ideología y compromiso por su tierra, por eso mi mensaje es para todos aquellos que hayan quedado segundos, tercero, cuartos. Hoy Chubut ha enviado un mensaje y ese mensaje tiene que ser recepcionado por la dirigencia política”.

“…en Comodoro Rivadavia y el resto de la provincia hemos ganado, en el 95 por ciento de la provincia hemos duplicado los resultados y se debe al trabajo sincero de decir la verdad, de hacer política con lo que tiene que tener la política”.

Si después de esto el chubutense está conforme con lo que ha votado, no tiene nada que reprocharle a Mariano Arcioni. Él ha hecho lo suyo y con esta estrategia de mentir y derramar el discurso que todos quieren escuchar, ha obtenido su reelección. Ahora falta transitar 4 años de incertidumbre social, con un gobierno que inició la nueva etapa con un ajuste brutal y contradiciendo todas y cada una de las palabras dichas por el gobernador en meses previos a las elecciones donde le volvieron a poner el voto. (Agencia OPI Chubut)