Las denuncias por lavado de dinero aumentaron un 135% ciento en las provincias del norte

Diputados de la oposición creen que fue por la creación de sucursales del organismo en Salta y Misiones. Alberto ya designó a Carlos Cruz al frente de la Unidad de Información Financiera.

Por: Daniel Santoro

En los últimos cuatro años los denuncias por lavado de dinero en el norte argentino aumentaron en un 135 por ciento, lo que confirme que las provincias limítrofes con Bolivia y Paraguay siguen siendo el mayor camino para el ingreso de la cocaína y la marihuana a la Argentina y todos los negocios que giran alrededor.

Este domingo se venció el mandato de los actuales directores de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici y María Eugenia Talarico -que había designado Mauricio Macri- y el gobierno definió ,con una publicación en el Boletín Oficial, a sus reemplazantes: designó Presidente del organismo al abogado Carlos Alberto Oscar Cruz, por un período de ley con inicio el 26 de enero de 2020.

Por este recambio, los diputados de la Coalición Cívica que lidera Elisa Carrió más la diputada Graciela Ocaña solicitaron continuar con la actual estrategia contra el lavado de dinero y mantener fundamentalmente las sucursales de la UIF en Salta y Posadas, creadas en el 2016.

La diputada de la CC, Mónica Frade, afirmó que el Norte “hasta el 2015 estaba desguarnecido. Solo con comparar la cantidad de denuncias por lavado antes y después de ese año se ve la diferencia a simple vista.

Por su parte, Ocaña calificó de “retroceso enorme” el nombramiento de Carlos Cruz y Mariana Quevedo como directores de la Unidad de Información Financiera (UIF), luego de las impugnaciones de cinco legisladores de la oposición.

Pero los diputados de la oposición están más preocupados por Quevedo que por Cruz en la medida que la primera responde a Cristina y viene de dar clases en el Instituto Patria. Sobre todo porque la respuesta del kirchnerismo a estas inquietudes vinieron a través del ex director de la SIDE y diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade, quien denunció a Federici ante la Justicia por dos casos en los que “se evitó sancionar” al banquero Gabriel Martino, ex presidente del HSBC, por no haber informado maniobras sospechosas de lavado. Se trata del rol del HSBC en las causas de los narcos colombianos Piedraita Cevallos y “Mi Sangre”. Según fuentes cercanas al ex titular de la UIF, Federici rechazará la semana que viene con un escrito ante la Justicia la denuncia de Tailhade -la mayoría de sus denuncias ya fueron archivadas por la Justicia- y en todo casos son, dice el ex titular de la UIF, “cuestiones administrativas”.

Este pedido de los diputados de la oposición de que la política antilavado sea una “política de Estado” y se mantengan las sucursales de la UIF en esas provincias tiene anclaje en los números: entre el 2015 y el 2019 se produjo un aumento del 135% en la cantidad de querellas asumidas por la UIF en las provincias del norte, pasando de 70 a 165. Los ex gobernadores de Salta Juan Manuel Urtubey y de Misiones Hugo Passalacqua habían apoyado con locales y logística la creación de esas sucursales.

La Agencia Regional Norte comprende las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, mientras que la Agencia Regional Litoral abarca las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Por falta de presupuesto, no se pudo abrir sucursales de la UIF en Rosario y Neuquén y los diputados de la oposición reclaman que este gobierno las abra.

El organismo antilavado en estos últimos cuatro años no solo creció con la compra de un nuevo edificio y software nuevo -antes debían parar las pocas computadoras que tenían porque se recalentaban- sino también en su rol de querellante en causas por narcotráfico y corrupción. Por esta razón, Cristina se sumó a un pedido de otras defensas en la causa Vialidad para que la UIF deje de ser querellante en ese juicio oral.

Así entre el 2016 y el 2019, se comunicaron 3.087 informes de Inteligencia sobre operaciones financieras sospechosas a los fiscales y a los jueces. Es decir, “un promedio de 770 informes por año, lo que representa un 45% más que el promedio de informes al 2015”.

Ocaña insistió ante Clarín en que la estrategia antilavado de la UIF sea tratada como una “cuestión de Estado” porque “la plata de la evasión impositiva y la corrupción va por un gran ducto del sistema financiero negro por donde ya se filtró el narcotráfico”.

El perfil de las causas en que intervino la UIF es elocuente. A diciembre de 2019, “el 38% de las querellas de la UIF se relacionan con delitos de narcotráfico, mientras que el 33% con delitos contra la administración pública (corrupción), el 8% con delitos de evasión fiscal y el 8% con delitos de trata de personas”. En contraste, con las estadísticas a diciembre de 2015, donde “el 32% de las querellas se relacionaban con delitos de evasión fiscal, el 19% con delitos de narcotráfico, el 18% con delitos de contrabando, el 14% con delitos de trata de personas y un escaso 10% con delitos contra la administración pública”.

En estos últimos cuatro años, la UIF intervino, por ejemplo, en los casos Ciccone, José López, Daniel Muñoz, Cuadernos de las coimas, Lázaro Báez, Hotesur y Los Sauces, las coimas de AYSA, hermanos Juliá, efedrina e Ibar Pérez Corradi, Ricardo Jaime, Soterramiento del Sarmiento, y Laboratorios ESME, entre otros. (Clarín)