YCRT en el limbo, los gremios desorientados y una sorpresa que los podría sumir en la desesperación

16:00 – OPI se tomó el tiempo necesario para hacer las averiguaciones correspondientes, ahora que es más difícil acceder a fuentes oficiales por el cerramiento a la información ordenado desde el gobierno. Pero, aún así, desde adentro del propio Ministerio de Energía de la Nación hemos podido reconstruir cuál ha sido la estrategia del kirchnerismo al momento de llamar a Aníbal Fernández para hacerse cargo del yacimiento de Río Turbio y el destino de la usina termoeléctrica.

En principio y como lo habíamos señalado en un informe anterior, el gobierno tiene un problema de difícil solución con YCRT. En momentos en que hay una situación económica y financiera tan descalabrada, se hace imposible desviar fondos para un núcleo improductivo enclavado en el sur argentino, sin tener la mínima esperanza de poder hacerlo productivo en el corto plazo.

“Seguramente ahora que ha cambiado el signo político, los gremios de YCRT deben estar arrepentidos de haber parado la mina desde las PASO, porque han dejado caer lo poco que se había logrado, pero al menos era indicativo de que el proceso productivo había comenzado. Este “parate” sindical, ha bajado todo otra vez “a cero” y en términos de minería es muy difícil remontar la productividad cuando se dejan caducar contratos, se discontinúa el servicio de mantenimiento de equipos, no se extrae el carbón de forma permanente y progresiva (en mayor cantidad cada mes) y se hace recambio de gente que nada sabe del funcionamiento del yacimiento”, le confió una alta fuente del Ministerio a OPI.

“Esta vez (desde el gobierno) no cometieron el error de poner de interventor a un habitante de la cuenca como en el caso de Zeidán y ni siquiera de Santa Cruz. Esto tiene un objetivo claro que es anular la presión, quitarle a los gremios el punto de apoyo para sus conflictos y orientarlos a que cualquier dilema, se converse en las oficinas de YCRT en Buenos Aires, donde va a atender Aníbal Fernández quien no tiene la mínima intención de radicarse en la cuenca y ni siquiera en Santa Cruz”, indicó nuestro interlocutor quien agregó “Aníbal es un hombre todo terreno a quien no le tiembla el pulso para comunicar cualquier cosa en cualquier momento, desde la reactivación cierta hasta la entrega del yacimiento a capitales chinos y el trabajo que tiene es claro y concreto: ver en qué condiciones está el yacimiento, hacer una evaluación económica y financiera, a través de un equipo económico que está en Bs As, evaluar las potencialidades en el corto y mediano plazo y finalmente sopesar el costo-beneficio de seguir orbitando la empresa dentro del presupuesto del gobierno nacional. Si esto no resulta rentable y es la misma o peor carga que la actual, el gobierno va a decidir qué hacer, pero seguramente lo que de allí resulte no le va a gustar a los sindicatos”, afirmó.

Nuestra fuente que es un importante asesor económico indicó también que a Aníbal no le va a temblar el pulso si tiene que decirles que la ecuación económica no le da al presidente y en ese caso, posiblemente busque “consensuar” una salida con los principales actores provinciales. Entre las opciones está la de conformar una empresa carbo-eléctrica, unificando el yacimiento a la usina y otra opción es entregarle a los chinos (quienes se mostraron interesados) la producción de YCRT y el costo de terminación y producción eléctrica de la usina. “La conformación de una empresa estatal, como lo había presentado CFK en el 2015 es una opción, pero no la principal. Dentro del gabinete del presidente hay resistencia a sostener un presupuesto “muerto” de casi 1000 millones de pesos mensuales, más los gastos de logística y funcionamiento para un yacimiento que no produce y cuyo carbón de baja calidad no tiene mercado, excepto el que pudo abrir la intervención anterior en Brasil, del cual prácticamente han dejado caer los acuerdos”.

En la reciente (y única) visita de Aníbal Fernández a YCRT llegó con un diagnóstico de manual antes de entrar a la mina: previo a conocer la realidad dijo que era “tierra arrasada”, en sintonía con el discurso oficial y en un medio de la cuenca señaló “Las condiciones son malísimas porque el objetivo que tenía el gobierno del impresentable del presidente anterior, era destruir la unidad económica así que nos encontramos con lo que sabíamos. pero yo no soy de los que lloran: vine a trabajar”.

Sin embargo, en un video que anda por las redes sociales, los trabajadores despedidos y otros perteneciente a los gremios lo rodearon a Fernández para exponerles sus preocupaciones y problemas. El nuevo Interventor dijo allí claramente “no vine para intervenir en las internas sindicales” (una forma de decir arreglense solos y no me trasladen sus problemas) y que va a “ir y venir, semana por medio o cada dos semanas” (ergo: poco o nunca va a estar en Río Turbio) y que va a permanecer en Buenos Aires, desde donde atenderá los problemas del yacimiento.

Ahora viene un periodo de expectativas para los trabajadores, pero el destino de YCRT no depende ellos (y mucho menos si no producen), depende de la decisión presidencial. Y hoy, tal como lo plantearon las fuentes, Alberto Fernández tiene como prioridad el pago o no pago de la deuda al FMI y por el momento no existe ningún proyecto para insuflar fondos al conjunto YCRT/Usina, porque no es prioridad para el Estado nacional. Si acaso las evaluaciones financieras, los montos necesarios para terminar la usina y poner en marcha YCRT no fueran sostenibles, la posibilidad de aceptar una oferta china para el complejo, no sería una opción desechada. Para esto y no para otra cosa, pusieron a Aníbal Fernández a realizar el trabajo de contención, evaluación y auditoría del núcleo integrado. Ahora ha empezado a correr un frío por las espaldas de muchos dirigentes sindicales y comenzaron a preguntarse si en realidad no hubiera sido mejor utilizar el tiempo de conflicto para poner a producir la empresa y que hoy el gobierno de su color político, los encontrara con una base mínima de sustentación para hablar de otra manera a la hora de plantear la reactivación y exigir reincorporaciones, mayores salarios, mayor presupuesto, indemnizaciones y prebendas perdidas, que difícilmente este gobierno las vaya a reintegrar.

En este sentido, una comunicación de la CTA firmada por Miguel del Plá (Santa Cruz) y Samanta Galván (Cuenca carbonífera) le piden a Aníbal Fernández que atienda la urgencia de los trabajadores, los desocupados y apunte a la reactivación de la cuenca carbonífera, atendiendo a la “agenda de los trabajadores” facilitando la asambleas de base en los gremios, un nuevo Congreso del Carbón y una Asamblea Comunitaria para plantearle a las nuevas autoridades las cuestiones pendientes “que no pueden seguir esperando”, indica el texto.

“En lugar del fervoroso apoyo y de la absoluta “confianza” de las autoridades políticas de la cuenca carbonífera y de algunos dirigentes sindicales, planteamos que la única forma de asegurar que se respeten los convenios, que se recuperen los salarios, que haya trabajo para todos, que se devuelva a los jubilados el suplemento y se ponga en marcha la usina, es poner en pie de lucha a toda la población de la cuenca. Proponemos entonces abordar la situación desde una actitud de independencia de clase”, expresa la CTA claramente enraizada en un pensamiento de izquierda.

Con acertado diagnóstico la CTA indica “El gobierno nacional está apurado en lograr un acuerdo para pagar la deuda externa. En cambio para designar un Interventor en YCRT tardó dos meses. Después de la desastrosa gestión de Macri-Zeidán, está claro que YCRT no es prioridad para Alberto Fernández” y sostiene “Alertamos también sobre lo que aparece como un “atajo”, que sería colocar la usina o toda la empresa en manos de concesionarias de China. Defendemos el planteo histórico del Congreso del Carbón de una carboeléctrica estatal bajo control de los trabajadores y el pueblo de la cuenca”.

Y más adelante repasan los antecedentes del funcionario actuante “Los antecedentes de Aníbal Fernández, lo muestran con un importante cargo en 2002 cuando la masacre de Avellaneda donde fueron asesinados por la policía bonaerense Kosteki y Santillán y Aníbal dijo que “se habían matado entre piqueteros”. También tuvo responsabilidad política en el asesinato de Mariano Ferreyra (A sus órdenes estaba la Federal que liberó la zona para que se realizara el crimen de Barracas en 2010 y con sus declaraciones cubrió a la policía). También declaró que el testigo Jorge Julio López (el primer desaparecido en democracia) “Podría estar tomando un té con su tía” pero López nunca más apareció. También acusó a diversos dirigentes por los incendios en trenes del Sarmiento y luego la justicia demostró como falsas esas acusaciones. En todos los casos Aníbal Fernández estuvo del lado de los represores” indica puntualmente Del PLá y Galván y rematan “Ante semejante Interventor, todo depende de la lucha y movilización de los trabajadores y el pueblo de la cuenca”.

Lo que firman los representantes de la CTA Santa Cruz es absolutamente cierto, en lo que se equivocan es pretender que al gobierno de Alberto Fernández lo llevarán a pensar en términos de la lucha social y mucho menos a Aníbal Fernández, sentarlo a consensuar beneficios de la lucha obrera. Eso es tan poco lógico como pensar que el kirchnerismo es el ala de izquierda del peronismo, cuando el kirchnerismo al peronismo (de Perón) corresponde lo que una banda militar es a la Orquesta Filarmónica de Berlín. (Agencia OPI Santa Cruz)