Atanasio Pérez Osuna eleva y amplía su actitud narcisista por miedo a su sobrina y a Lázaro Báez

15:30 – “Espejito, espejito…” se dice normalmente para usar de metáfora la actitud del narcisista que solo busca mostrarse bien ante los demás, incentivar su admiración y transmitir a quienes lo escuchan la importancia que él cree que tiene, aunque no la tenga.

Este principio lo podemos aplicar para referirnos al recientemente liberado condicional Atansio Pérez Osuna, ex tres veces intendente de Río Turbio, ex diputado K y ex Interventor de YCRT, investigado en varias causas por corrupción y encarcelado, precisamente, por haber intervenido en las maniobras con fondos nacionales desviados en esa localidad para la construcción de la avenida YCF, oportunidad en la que le pagaron 50 millones de dólares a la empresa Fainser, un día antes de entregar el poder CFK en el 2015 dinero que desapareció como por arte de magia y por lo cual Julio De Vido tiene que dar cuenta, ahora con tobillera en su zona de confort lujosa comprada con los frutos de la corrupción que lo tiene judicializado.

Osuna hace unos días mantuvo una reunión en su casa con jóvenes NYC (Nacidos Y Criados) y jubilados en Río Turbio, teniendo en cuenta que por un lado hay jóvenes de la cuenca que piden ingresar a YCRT y hay jubilados de la empresa que dicen haber sido obligados a retirarse y exigen una compensación o volver a formar parte del yacimiento. Es decir, el oportunismo también es parte del juego y todos se prenden a este tren vacío de la nueva conducción de YCRT que no llega, excepto por la aparición de Aníbal, quien viene para otra tarea y no, precisamente, para resolverles el problema a los habitantes de la cuenca.

En esa reunión que hacemos referencia, Osuna, haciendo gala de un “yoísmo” supremo, habló de como el héroe de la cuenca, para dejarle en claro a su acotada audiencia que no hay nadie con más prestigio que él y a pesar de repetir su mensaje de “no meterse en nada”, lo contradictorio es que pide “meterse en todo”.

Uno de los integrantes de esa reunión lo grabó.

El objetivo

De acuerdo a las fuentes consultadas, Atanasio Pérez Osuna, muy afectado públicamente por el delito cometido y la condena con prisión tras haber sido sacado compulsivamente del cargo de Intendente, ha tenido la estrategia de solventar el relato de su “detención injusta”, de un “perseguido” por Mauricio Macri y obviamente catalogarse como “Preso político”. Pero todo ese discurso se contrapone con la realidad: sigue detenido, aunque con libertad condicional, no ha podido probar su inocencia en la trama del dinero entregado a Fainser y el delito ha sido confirmado por Cámara. Por eso Osuna necesita “limpiar” su imagen para no perder terreno ante quien amenaza con ser su sombra política si acaso algún día logra zafar del encierro: Lázaro Báez.

La trama oculta

Lo que está “viendo” Atanasio Pérez Osuna es que su liderazgo en la cuenca está amenazado, dado que su sobrina Claudia Insaurralde, actual pareja de Lázaro Báez, ha logrado quedarse con la Unidad Básica de Río Turbio y desde allí pretende sembrar la semilla del nuevo partido ideado por el testaferro K, llamado “Pensamiento Peronista” espacio que está siendo creado en Chaco, Tierra del Fuego, Jujuy y Santa Cruz, lo cual no es casualidad, son las provincias donde Austral Construcciones SA tuvo mayor presencia con la obra pública en la “década ganada”.

Claudia Insaurralde, actual pareja de Lázaro Báez – Foto: Gentileza Periodismo y Punto

Ante ese avance Osuna ha generado toda una movida para no perder el centro del protagonismo político en la cuenca, donde no pierde las esperanzas de volver a postularse dentro del kirchnerismo. Es en ese marco en el que se da esta reunión que referimos al principio donde el ex intendente critica a su sobrina y alude a sí mismo como el más allegado a Cristina Fernández y a Alicia Kirchner, por haber participado de la reunión que convocó Máximo kirchner el mes pasado, donde bajaron línea a todos los actores políticos de la provincia.

El audio de la grabación es reproducida en este informe. A pesar de los problemas de dicción que caracterizan a Osuna, se puede entender que dispara críticas hacia su pariente quien (aparentemente) no quiso creer que Osuna participó de la reunión y que allí se trató el destino de YCRT. “El que convocó fue Atanasio, porque es un referente le guste a quien le guste… y uno de los máximos referentes, en cambio ella (su sobrina) no fue convocada” dice Atanasio Osuna de sí mismo, hablando en tercera persona una cuestión psicológica que la mitad de la biblioteca considera como una “despersonalización” del sujeto y otros lo compatibilizan con el narcisismo.

Con esto Osuna pretendió desmentir a Insaurralde quien, supuestamente y según los dichos del propio Atanasio, se arrogaría la representación del grupo de NYC que piden trabajo en el yacimiento.

El ex intendente se refiere directamente a la actividad de su sobrina en el medio y dice “Está desesperada de protagonismo…” y le afirma a sus interlocutores que “él no hace eso” y paralelamente se ofrece como “representante” de los jóvenes, quienes le detallaron que tanto Izaurralde como Lázaro los habían contactado.

Eventos enlazados

Nada es casualidad en todo este entramado político en la cuenca. Todos recordarán que el 7 de enero de este año Báez desde la cárcel mantuvo una larga entrevista con una radio de la cuenca y allí alegó que sobre él hubo persecución de Macri y abandono del gobierno provincial, refiriéndose a la falta de apoyo por parte de Alicia. Sin embargo, se cuidó de ofender a su amiga: Cristina Fernández, de quien tiene bienes y fuertes vinculaciones con intereses cruzados.

Pero allí Báez deslizó opiniones sobre la situación de YCRT y la usina, criticando la falta de interés de ambos gobiernos (nacional/Macri – provincial/Alicia) tratando de posicionar una opinión política sobre temas de estricto interés local, lo cual cerró diciendo que cuando quede libre, “vivirá en la humilde casita que tiene en Dufour”. El método, claro está, es empezar a aparecer opinando sobre temas comunales y si es posible criticando lo establecido, para hacerse “visible” en el campo de la opinión pública y de esa manera, cuando esté libre, tener el campo sembrado mucho antes de llegar a la cuenca.

En esta parte agregamos que de “humildes” no tienen nada las propiedades de Báez en la cuenca. La chacra ubicada detrás del hotel Capipe, con entrada asfaltada, refaccionada y con campo aledaño, no es precisamente de esas características. Tampoco lo son otras casas que posee en 28 de Noviembre y mucho menos una especie de barrio privado de alrededor de 20 propiedades que tuvo en la montaña (hoy están embargadas por las causas) donde los lugareños solían ver vigilancia armada en el perímetro.

Dentro de ese marco apareció en Río Turbio Claudia Noemí Insaurralde de 38 años, madre de tres hijos quien vivía en Villa Vatteone, en el partido de Florencio Varela donde militó, territorio desde el cual se alió al kirchnerismo encontrando trabajo en el Ministerio de Planificación Federal lugar en el que oficiaba de contacto con los “proveedores de la obra pública” y hablaba asiduamente con el mayor acopiador de la misma: Lázaro Báez de Austral Construcciones SA.

La propia Insaurralde dijo en una entrevista a un medio bonaerense K que el 3 de marzo de 2018, en oportunidad de visitar a su tío Atanasio Pérez Osuna en la cárcel de Ezeiza, se conoció con Lázaro y allí (aparentemente) se gestó la idea de crear un nuevo movimiento político, con el fin de que Lázaro tenga oportunidades políticas en Santa Cruz, una vez que salga de prisión. Las fuentes indican que desde varios años antes, Lázaro y la mujer ya tenían relación. Lázaro, al igual que De Vido, Baratta, Delía y el propio Atanasio Pérez Osuna, quienes están presos por corrupción, sueñan con que el verdadero salvoconducto en libertad, será la política nacional y/o provincial.

El aterrizaje de Lázaro Báez en la política de cabotaje de la cuenca, se inicia cuando decide “apoyar” económicamente a la Unidad Básica del Pj/FPV en Río Turbio a cargo del candidato por “Nueva Generación” (FPV) en el 2019, Cristian Villagra. Báez sostenía económicamente al grupo a través de Claudia Insaurralde que de a poco fue ganando terreno y luego de disputas internas, donde la sobrina de Osuna hacía valer su representación oficial del “constructor” logró que Villagra y sus colaboradores “se mudaran” a un local de dimensiones más reducidas y dejaran en manos de la novia de Báez, la UB desde la cual ahora ella intenta desplegar las acciones del espacio “Pensamiento Peronista”.

Ésta es la verdadera historia que se teje detrás de la negociada liberación de Lázaro Báez. OPI, además de lo resumido aquí, está en condiciones de afirmar que la casa que perteneciera a la familia kirchner en Maipú y 25 de mayo de Río Gallegos, está siendo remodelada internamente desde hace algún tiempo, con la premisa de que será ocupada/utilizada o alquilada por Báez, cuando salga de prisión. Del mismo modo, la propiedad de Lázaro en la cuenca carbonífera, ubicada detrás del hotel Capipe, también está siendo refaccionada con igual destino, lo que se corrobora con las propias palabras del detenido.

Concluyendo, digamos que las palabras de Atanasio Pérez Osuna tienen un claro mensaje político incluído y está orientado a que en la cuenca, sigan pensando que el único referente del kirchnerismo y el PJ es él; por lo tanto pretende anular cualquier tipo de interlocutores ajenos a su entorno y para fortalecer su relato, alegó haber sido convocado por CFK, Alicia y Máximo Kirchner, a la reunión de hace unos días, solo para hablar del destino de YCRT, con lo cual pretende recomponer el protagonismo que le quitó estar dos años en prisión.

No es casualidad que el 15 de febrero, el kirchnerismo/PJ haya renovado su respaldo al ex intendente haciendo un acto en la cuenca, donde Depetri, funcionarios e intendentes K le dieron una “placa conmemorativa” en reconocimiento a su trayectoria política en la cuenca, en un claro respaldo a Osuna en la intentona por volver.

Obviamente no dejaron pasar la oportunidad para recordarles a todos que es “un preso político”, sin aclarar que en ese caso lo sigue siendo del actual gobierno K y tampoco explicar los motivos por los cuales fue juzgado: participar en la desaparición de 50 millones de pesos que junto a De Vido, Matías Mazú y algunos más, le pagaron a Fainser un día antes de salir del poder el 9 de diciembre del 2015 por obras nunca realizadas en Río Turbio. (Agencia OPI Santa Cruz)