Gerardo Morales: “No voy a indultar a Milagro Sala, antes que me peguen un tiro en la cabeza”

El gobernador volvió a expresarse en contra de la dirigente de la Tupac Amaru.

“La liberación de Milagro Sala es imposible, salvo que yo la indulte, lo que no voy a hacer, antes que me peguen un tiro en la cabeza, no la voy a indultar”, expresó en diálogo con radio Mitre. Y agregó: “A los jujeños nos costó mucho recuperar la paz y no queremos volver a esa situación de corrupción y violencia que había”.

El gobernador de Jujuy participó de la marcha que convocó a miles de personas el miércoles en el parque San Martín, para manifestar el rechazo al proyecto de intervención del Poder Judicial de la provincia que impulsa el senador Guillermo Snopek, que abre la posibilidad a que la dirigente K sea liberada.

“Nadie en la Argentina sabe lo que nos costó recuperar la paz y terminar con la violencia y la corrupción. Por eso, no bajen los brazos”, señaló el mandatario provincial en su breve exposición sobre el escenario.

Morales despegó al presidente Alberto Fernández del polémico proyecto de intervención. “No lo veo metido en el fango, lo veo con la cabeza puesta en solucionar los problemas del país. El nunca me ha planteado ningún cuestión indebida. Estaría bueno que los propios lo dejen de joder un poco al Presidente”, expresó. (Clarín)