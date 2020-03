Fallas en el protocolo de evacuación sanitaria aérea de la provincia habrían provocado el fallecimiento de una paciente derivada

17:00 – La señora Verónica Rodriguez de Caleta Olivia, falleció esta mañana las 01:30 hs en Comodoro Rivadavia luego que fracasara el operativo de evacuación en el avión sanitario de la provincia, debido a una falla en la máquina, lo cual la obligó a permanecer en el aeropuerto de esa ciudad petrolera, impidiendo que la paciente fuera evacuada en tiempo y forma hacia la ciudad de Buenos Aires. El problema, no es que la máquina hubiera sufrido un desperfecto, ya que todo es posible ante una eventualidad de ese tipo, la falla más grave fue la del protocolo de evacuación sanitaria, por cuanto, ante una eventual falla o imposibilidad de volar de la máquina oficialmente asignada para vuelos sanitarios, la provincia debería haber tenido una alternativa enlazada a la emergencia, como podría ser fletar desde Buenos Aires un avión sanitario privado alquilado, que en dos horas pudiera estar evacuando a la paciente.

OPI pudo reconstruir el derrotero de la máquina, las condiciones de vuelo y los problemas suscitados al Citation, de acuerdo a importantes fuentes consultadas en la provincia y en Comodoro Rivadavia.

De acuerdo a la información obtenida de fuentes altamente confiables, los aviones de la gobernación Beechcraft King 350 (turbohélice) y el Cessna Citation partieron ayer jueves a primera hora de la mañana desde el aeropuerto de esta capital. El B-350 trasladaba a una niña derivada a Buenos Aires y el Citation acudía a un pedido de evacuación de una paciente, la Sra Verónica Rodríguez de Caleta Olivia quien inesperadamente se descompensó en su trabajo, fue internada en terapia intensiva en el hospital de Caleta Olivia y ante la urgencia, la Caja de Servicios Sociales había autorizado su derivación a Capital Federal.

Ambas máquinas llegaron a Comodoro, el B-350 siguió para Buenos Aires y el jet quedó a la espera de la paciente, quien había sido trasladada por tierra en una ambulancia desde Caleta Olivia a Comodoro. El Protocolo de evacuación, indica para estos casos, que una vez que la máquina sanitaria está en pista y lista para despegar, se hace la comunicación al hospital y/o sanatorio de Comodoro donde esté en espera el/la paciente, para que rápidamente sea llevada al aeropuerto y embarcada en la pista, bajo estrictos controles médicos y de una unidad coronaria, con la que cuentan las máquinas para este tipo de traslados.

De acuerdo a información obtenida, se indica que estando la paciente en Comodoro Rivadavia, por una falla en la máquina, no se podría hacer el vuelo a Buenos Aires y horas después la señora Rodríguez falleció. Oficialmente no existe ninguna comunicación de parte del gobierno ni información que permita conocer de manera institucional lo ocurrido, cuál fue la falla de la máquina, si ésta impidió el traslado y por qué no se arbitró la evacuación por medios alternativos.

La falla grave del Protocolo de Evacuación Sanitaria es que, inmediatamente de generada la falla que impedía volar al Cessna Citation para cubrir el tramo Comodoro-Buenos Aires, las autoridades deberían haber puesto en marcha el “Plan B”, que consiste en despachar un vuelo particular rentado desde Buenos Aires, para que en un plazo de no más de 2/3 horas de interrumpida la evacuación, se pueda restablecer el traslado, atendiendo la urgencia del caso. Ésta parte del protocolo no se activó. La provincia no articuló ninguna contingencia ante la imposibilidad de seguir volando por parte de la máquina sanitaria oficial. Si existieron inconvenientes para que esto no fuera posible, sigue siendo un secreto, ya que el gobierno de Santa Cruz ni siquiera comunicó el deceso de esta persona y muchos menos las circunstancias en las que falleció.

El avión en problemas

Fuentes altamente confiables le señalaron a OPI Santa Cruz que el Cessna Citation habría despegado de Río Gallegos sin problemas aparentes en el sistema de vuelo. Aterrizó en Comodoro Rivadavia donde en los chequeos previos, el piloto de la nave Eduardo Borel se habría encontrado con una falla en el Piloto Automático, cuando realizó el test de pre-vuelo. Indica nuestra información que por más de una hora y media no lograron arrancar el avión, lo cual obligó a los tripulantes informar la novedad de que en esas circunstancias la máquina no podía seguir.

De vuelta desde Buenos Aires, el B-350 aterrizó en Comodoro aproximadamente 6 horas después, encontrándose que el Cessna aún estaba en pista. Posteriormente ambas máquinas volvieron vacíos a Río Gallegos.

No existe información oficial respecto de este incidente y si existen o no responsabilidades entre los involucrados en el operativo de evacuación, que por las demoras e inconvenientes no hayan podido cumplir con el traslado de la paciente en estado muy grave de salud, lo cual horas después desencadenaría su muerte.

Cabe acotar que el Cessna Citation tuvo muchos problemas con el mantenimiento como lo hemos venido señalando en sucesivos informes producidos en los últimos años. Llegó a volar casi 8 meses con un motor no homologado y se invirtieron millones de dólares en su readecuación y en las escalas de mantenimiento en EEUU. Los pilotos afectados a la gobernación, son un grupo muy acotado de personas con salarios muy superiores a los 100 mil pesos y además, algo que históricamente nunca existió en la Dirección Provincial Aeronáutica, es que exista un “plus” de entre 18 y 20 mil pesos a cada piloto por cada vuelo que realiza, lo cual significa otro sueldo más encubierto en esta suerte de “suplemento” con el cual han decidido bonificar a los integrantes de la DPA. (Agencia OPI Santa Cruz)