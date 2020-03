En las Represas La UTE les dijo a los choferes que la cuarentena se hace “adentro y trabajando”. La UTA habla de persecución y abandono de personal

Un grupo de nueve choferes de empresas particulares, que cumplen tareas en las Represas Cóndor Cliff y La Barrancosa y están afiliados a la UTA (unión Tranviaria Automotor), fueron demorados por más de tres horas en el puesto policial de Guer Aike y posteriormente alojados en la terminal de colectivos de Río Gallegos, a la espera de que el cuerpo médico del Ministerio de Salud realice los testeos correspondientes, a fin de verificar que ninguno de ellos tenga síntomas virósicos.

Sin embargo el tema tomó un giro absolutamente insólito y revelador, cuando desde el gremio de UTA Rubén Aguilera Secretario General del sindicato, denunció que el personal proveniente del obrador de las Represas, más específicamente de La Barrancosa, había sido maltratado, prácticamente abandonado en la emergencia que está viviendo el país y ahora perseguidos, porque 9 afiliados decidieron abandonar el obrador y dirigirse a Río Gallegos a realizar el aislamiento, dado que la UTE Represas Patagonia y especialmente el personal chino que la comanda, ante el reclamo de realizar el aislamiento que el propio Presidente Fernández decretó, recibieron como respuesta que “la cuarentena se hace adentro y trabajando”.

“los choferes vinieron de Represas porque allá no están dadas las garantías ni de salud, ni seguridad ni constitucionales, porque en ese lugar no se respeta la orden de cuarentena y los de la UTE dicen que el asilamiento se cumple trabajando, lo cual es algo insólito y que va en contra de lo que dijo el propio presidente”, señaló Rubén Aguilera a OPI.

Pablo Cardozo, delegado de UTA en las represas llegaba en un micro junto a 8 compañeros más y ni bien arribaron a Guer Aike fueron demorados por varias horas sin ningún tipo de explicación lógica, más que la de estar dando cumplimiento a la orden de “alguien” que propició la demora de los trabajadores quienes tomaron la determinación de venir a Río Gallegos a cumplir la cuarentena “dado que allá no están dadas las condiciones sanitarias ni de seguridad para permanecer porque se incumplen todos los procedimientos preventivos y de aislamientos dictados por el presidente y las autoridades de salud”, le dijo el delegado a OPI en una conversación telefónica mantenida hace minutos.

“Desde la UTE no nos permitieron cumplir la cuarentena, pretendían tenernos trabajando en medio de una falta total de seguridad, con los coches sucios porque no nos permiten lavarlos adentro, no nos proveen barbijos, guantes, desinfectantes ni cualquier otro elemento de protección y resulta que a los ómnibus se suben trabajadores argentinos, extranjeros, de Bolivia, Chile y chinos, que uno ni siquiera conoce y no sabe si llegaron ayer o vienen de zonas infectadas”, señaló el dirigente de la UTA y agregó “Como gremio decidimos salir de allí y venir a hacer la cuarentena a nuestras casas porque ahí no nos sentimos seguros, no estamos protegidos. La UTE obliga a la gente de las represas a seguir trabajando y eso está mal, es contra la ley”.

El delegado le explicó a OPI que los choferes se alojan en barracas, donde duermen muchas personas en bajas condiciones de salubridad, junto a más de 400 personas y alternando con gente que todo el tiempo entran y salen, sin que se sepa de dónde vienen y si han sido controlados previamente. “En Barrancosa no se cumple ninguna cuarentena porque entran y salen camiones todo el día y además, aún cuando la UTE tiene lavaderos, a nosotros no nos permiten desinfectar las unidades ni nos proveen elementos de limpieza y estamos llevando gente de un lado para otro, sin las mínimas garantías de protección sanitaria. Eso sin contar que en las horas de descanso estamos en una gamelas, hacinados, en medio de la nada, sin internet, sin infraestructura y mucho menos aislamiento”, señaló, a la vez que insistió en que la UTA ha hecho saber de estas novedades al Ministerio de Trabajo, pero nadie nunca ha tomado medidas al respecto.

Los trabajadores confirmaron que en Cóndor Cliff hubo dos casos sospechosos de coronavirus “que fueron trasladados a El Calafate, pero se hizo todo en silencio y sin informar a los medios sobre esta contingencia”, remarcó Cardozo.

“Los muchachos no son delincuentes, son choferes, trabajadores que se vienen porque allí no le dan las garantías, no les proveen elementos de higiene y se la pasan llevando gente de todas las nacionalidades, por eso el delegado decidió bajar con todos los choferes que estaban libres”, le dijo Rubén Aguilera a OPI debido a la demora y el tratamiento que sufrieron de parte de la policía cuando arribaron a Guer Aike y aclaró “lo raro (o no tan raro) de todo esto es que la gente de Cerro Vanguardia, Golcorp y otras mineras están autorizados a bajar a partir de la decisión presidencial, para cumplir la cuarentena en sus hogares y a nosotros no nos permiten hacerlo”.

Finalmente los choferes catalogaron como “destrato” las condiciones de trabajo en que se desenvuelven las obras civiles en las represas “Hay trabajadores en negro, vehículos no habilitados y en un momento la provincia controlaba algo, porque estaban enfrentados con nación, pero desde que se volvieron a hacer cargo, nadie controla nada y además, la policía de la provincia sustituyó a la vigilancia privada que había. Echaron a unos 80 vigiladores y ahora uno puede ver a policías que están ahí cumpliendo funciones para un privado, pero que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos”.

Así nos terminaron de describir los choferes de la UTA, las condiciones laborales en las cuales se desarrollan las obras de los diques sobre el río Santa Cruz, donde prioritariamente son los chinos los que toman las decisiones y establecen las condiciones de trabajo, explicaron. (Agencia OPI Santa Cruz)