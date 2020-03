La Casa Rosada consultó a China, Corea e Israel

Hubo requerimientos para saber cómo esos países manejaron la crisis y enfrentaron los contagios

Por: Maia Jastreblansky

Con buena parte del planeta paralizada por el coronavirus , un grupo de colaboradores de Alberto Fernández vienen intercambiando experiencias con algunos países -vía videoconferencia- para conocer las últimas lecciones sobre la pandemia , imitar algunas medidas y aprender del error en los casos en los que el sistema sanitario se resintió. No hay, reconocen en el Gobierno, un “traje” que les quepa a todos los países. La Argentina debe confeccionar su modelo a medida.

Según pudo conocer LA NACION , los asesores del Presidente y los funcionarios del Ministerio de Salud ya realizaron contactos con tres países: China , Corea del Sur e Israel . En carpeta también está prevista una reunión virtual con la cartera de Salud de España.

Con China, el lugar que registró el caso cero de coronavirus, el Gobierno intercambió experiencias sobre cómo afrontar y cómo salir del estado de confinamiento general. El país controló la pandemia y poco a poco vuelve a la normalidad después de haber ordenado una estricta cuarentena. Y fue el primer lugar donde se verificó que el aislamiento disciplinado, los tests masivos y la prioridad al sistema sanitario sobre cualquier otro aspecto fueron la mejor receta para aplanar los contagios.

China ahora quiere colaborar con otros países, en la ventana de oportunidad que le da la geopolítica, con los Estados Unidos en una curva ascendente de casos. “Conseguimos de ellos donaciones y también estamos tramitando compras de insumos y respiradores”, informó un funcionario al tanto de las conversaciones con ese país.

Corea del Sur compartió con los funcionarios del Gobierno su experiencia en los procesos de testeo. “Fueron unos avanzados, llegaron a hacer 20.000 verificaciones por día”, señaló un colaborador de la Casa Rosada.

Ese país hizo una cuarentena segmentada por regiones y descentralizó la toma de muestras con una campaña de pruebas muy rápida y extensa para anticipar los chequeos antes de que las personas llegaran al hospital con síntomas ¿Cómo? A través de pruebas drive-thru de Covid-19 realizadas en la vía pública a los conductores en sus vehículos. Los resultados se envían por mensaje de texto, y en caso de un positivo, la persona debe aislarse. En el Gobierno no descartaban implementar un testeo más masivo. A la Argentina el viernes llegó un importante lote de reactivos PCR, el tipo que viene utilizando el Malbrán. En el Gobierno descartan la eficacia de los “tests rápidos” que solo detectan anticuerpos.

Con Israel, la Argentina hizo una comunicación a través de la aplicación Zoom, a la que se terminaron sumando otros países de la región. Ese país tomó medidas muy estrictas apenas se registraron los primeros casos, como hizo la Argentina. Los asesores presidenciales se contactaron con especialistas de Magen David Adom, el servicio nacional de emergencia de ese país, para intercambiar lecciones sobre cómo proteger al personal médico y a todas las personas que asisten a contagiados, casos sospechosos y viajeros recién llegados.

De las teleconferencias internacionales participan la secretaria de Acceso a la Salud Pública, Carla Vizzotti; miembros del gabinete de asesores del Presidente; colaboradores del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y miembros de la Jefatura de Gabinete, que luego elevan sus reportes a Fernández.

En el Gobierno no quieren anticipar el grado de éxito que tuvieron las medidas tomadas en la Argentina hasta la semana próxima, cuando se conozca con mayor certeza el efecto que tuvo la cuarentena en la curva de casos. En el país todavía no se registró un salto exponencial de casos en un corto período de tiempo, como ocurrió en otros países donde los sistema sanitarios colapsaron. Sin embargo, lo peor de la pandemia todavía no se vio. “Estamos haciendo todo lo que podemos con todas las variables sobre la mesa”, se limitan a decir cerca del Presidente. (La Nación)