Se anotaron más de 7 millones de personas para cobrar el bono de $ 10.000 y hoy sigue la inscripción

Es el “Ingreso Familiar de Emergencia” para desocupados, trabajadores informales y monotributistas de categorías bajas. Se empezará a pagar a fines de esta semana o la próxima. Requisitos.

Por: Eduardo Paladini

Cuando se hizo el anuncio del bono de 10.000 pesos para desocupados, trabajadores informales y monotributistas de categorías más bajas, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, habló de un universo de 3,6 millones de familias/hogares. Este lunes, cuando aún no terminó la preinscripción para ese “Ingreso Familiar de Emergencia” y según detalló el titular de la ANSeS, Alejandro Vanoli, ya hay más de 7 millones de anotados. Ahora les toca el turno a los DNI terminados en 6 y 7. El impacto económico de la llegada del coronavirus a la Argentina tiene estos parámetros.

Clarín consultó en ANSeS sobre cuándo comenzará a pagarse la ayuda y aseguraron que sería a fines de esta semana (viernes 3) o principios de la próxima. Los primeros en cobrar serán los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, que ya recibieron un plus de 3.000 pesos por el avance de la pandemia y el parate en la actividad.

“Estos beneficiarios no se tienen que anotar, ya los tenemos cargados y cobrarán automáticamente. Sin embargo, muchos se están anotando y por eso creemos que hay tantos inscriptos”, explicaron en el organismo previsional a este diario. Según el tuit del propio Vanoli de este lunes, a las 9 AM ya había 7.033.869 anotados. Y la inscripción recién cierra este martes, con los DNI terminados en 8 y 9.

Tanto en ANSeS como en el Ministerio de Desarrollo Social confirmaron que el grueso de los beneficiarios será justamente este universo de desocupados o trabajadores informales asistidos desde hace años con la AUH. Se habla de más de 3 millones que cobrarían automáticamente el beneficio. Ya aclaró el Gobierno que habrá un bono por familia.

Originalmente, en el Gobierno calculaban poco más de 4 millones de beneficiarios totales. Aunque ahora, por el aluvión de inscriptos, especulan que la cantidad puede resultar superior.

La ANSeS se tomará estos días para depurar el padrón de inscriptos y estiman que a mediados de abril comenzarán a cobrar los anotados que cumplan los requisitos y no sean los beneficiarios desocupados de la AUH. Estos, como se explicó, serán los primeros en recibir los 10.000 pesos.

Respecto a la posibilidad de extender la ayuda también para el mes de mayo, una posibilidad que dejó abierta el propio presidente Alberto Fernández, aún no hay definiciones.

Beneficiados y requisitos

Según la información publicada en la página de la ANSeS:

“- A quiénes les corresponde:

Trabajadores y trabajadoras informales.

Trabajadores y trabajadoras de casas particulares.

Monotributistas sociales.

Monotributistas de las categorías A y B.

– Requisitos:

Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; una prestación de desempleo jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.

– Monto:

$ 10.000 por única vez en el mes de abril. Lo cobrará solo un integrante del grupo familiar.

– Trámite:

Se realiza únicamente completando un formulario por internet.

Una vez finalizada la preinscripción, ANSES analizará la información y podrá solicitar datos complementarios, por ejemplo, una cuenta bancaria para el pago.

Quienes cobran Asignación Universal por Hijo o por Embarazo no deben completar el formulario ya que van a cobrar automáticamente si cumplen los requisitos.

– Cuándo completar el formulario:

Debés hacerlo entre el 27 y el 31 de marzo, en el día específico según el último número de tu DNI.

Es importante que respetes la fecha indicada para facilitar tu trámite y el de todas las personas que se inscriban.

DNI terminado en 0 y 1: viernes 27

DNI terminado en 2 y 3: sábado 28

DNI terminado en 4 y 5: domingo 29

DNI terminado en 6 y 7: lunes 30

DNI terminado en 8 y 9: martes 31″.