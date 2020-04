Alicia Kirchner, sus funcionarios, intendentes y diputados de Santa Cruz se rebajan el 50% de su salario para aportarlo a la emergencia

(Por: Rubén Lasagno) – No es 28 de diciembre, el día de los inocentes. Tampoco es verdad lo que señalamos en el título. Nos permitimos hacer este encabezamiento porque estamos seguro de que el lector incrédulo, terminaría entrando a leer algo realmente increíble: que la clase política provincial, rebaje el 50% su salario para afectar esos fondos al sistema de salud, habida cuenta de la emergencia sanitaria donde no alcanzan los insumos, la infraestructura ni la plata, es inimaginable.

El título es un desafío al pragmatismo político en general en la provincia pero especialmente al del oficialismo, debido a la homogeneidad de poder que mantiene en la provincia (no solo ahora sino desde hace 30 años) y la capacidad oficial de hacer recortes, crear “aportes solidarios” (compulsivos) e inventar una serie de conceptos de los más variados, si de pedirle “esfuerzo” a la sociedad se trata, pero ninguna propensión a dar el ejemplo en ningún caso.

Por el contrario intendentes como Fernando Cotillo, aprovechando las manos enyesadas de sus concejales, al igual que la gobernadora en la cámara de diputados, logró aumentar su sueldo y el de sus funcionarios en más del 80%; a Alicia Kirchner no le tiembla el pulso cuando debe firmar aumento de las “Unidades retributivas”, suplementos, inventan conceptos de los más variados y si se agotan estos raptos de creación, no duda en generar aumentos salariales encubiertos a la clase política, a través de la “jerarquización” como hizo hace dos años cuando convirtió a las Secretarías en Ministerios y elevó a los funcionarios a un cargo superior, con un salario mayor, obviamente.

Un modo muy utilitario de aprovechar las crisis es la declaración de las emergencias. Pero en Santa Cruz donde esencialmente han sido gobiernos kirchneristas y los 12 de la década ganada a nivel nacional, hemos reconocido el “modus operandi” político, de vivir en emergencia y mantener intervenido la mayor cantidad de organismos, entes o empresas del Estado. Esta modalidad K les permiten a los gobiernos manejar recursos, hacer compras y desviar fondos sin control y mantener todo bajo la batuta del Ejecutivo para tener la decisión final sobre cada tema de orden institucional, social y básicamente política.

Por lo tanto, no espere el lector que el título cabeza de esta nota sea realidad. No existe ninguna posibilidad de que el gobierno y el arco político provincial se sensibilice ante la pandemia, al punto de donar parte de sus sueldos. Pero sí puede suceder, que la gobernadora entienda en los próximos días que los empleados y los jubilados provinciales, sean quienes en los próximos meses deban hacer un nuevo esfuerzo y aunque nadie lo consienta, les retendrá los sueldos, les pagará por goteo y hasta podría llegar a recortarlos para que el peso de la crisis se reparta equitativamente entre todos, menos ellos, la clase política.

Por lo pronto el gobierno ha congelado los salarios desde la gestión anterior y a partir del 10 de diciembre la decisión política fue alinearse con la decisión del gobierno nacional en materia salarial, en esta nueva recreación de la falacia nación-provincia-municipio, lo cual sirve a los fines de tomar decisiones uniformes, siempre en beneficio de la política partidaria y en detrimento del trabajador.

Ahora, el coronavirus le puso en la mano a la gobernadora la más y mejor excusa para exacerbar sus mezquindades, amparándose en el caos general de la pandemia para retacear un peso al sector público que mayoritariamente mantiene bajo la línea de pobreza y aplazar cualquier atisbo de los gremios por tener paritarias hablando “de cosas menores”.

En este marco, creer que los funcionarios provinciales bajen el 50% de sus salarios para responder solidariamente en la coyuntura, es casi de ciencia ficción. Pero no descartemos que, al menos por vergüenza y para no ser la oveja negra en un marco extendido de reflexión política nacional sobre el ser y el parecer, Alicia Kirchner decida hacer realidad el título que encabeza esta nota, que, repetimos, no es real y honestamente, creo difícil poder repetirlo en el marco de una verdadera y real noticia. (Agencia OPI Santa Cruz)