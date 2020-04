Medios de la provincia rescatan el valor de un yacimiento arqueológico cerca de El Calafate, pero silencian el desastre que hacen en las excavaciones de las Represas

En estos días trascendió que científicos argentinos y japoneses descubrieron un yacimiento paleontológico con dinosaurio sy poles fosilizado, del orden de los 70 millones de años en los dominios de la Estancia Anita a unos 30 kms de El Calafate.

El descubrimiento data del año 1980 cuando el geólogo Francisco Nullo hacía trabajos de topografía y encontró un afloramiento rocoso con huesos fosilizados, obra que fue continuada por otro paleontólgo a principio del año pasado un equipo científico que estudia estos vestigios de vida, encontraron el premio mayor encontrando plantas, troncos fosilizados, restos de un animal exhuberante y hasta hojas con polen fosilizado.

Hasta acá la noticia que ganó algunos medios de la provincia donde se hacen fuertes elogios a estos equipos de rescate paleontológicos en la provincia, sin embargo hay una omisión bastante evidente, tanto de parte del gobierno de Santa Cruz, de las organizaciones conservacionistas, el Ministerio de Ambiente y de los medios suscriptos a la pauta oficial, cuando se abre un paréntesis sobre hechos aberrantes de violaciones claras y totales a la Ley 25.743 de “Protección del Patrimonio Paleontológico y arqueológico en la República Argentina”, del año 2003 reglamentada por Decreto nacional 1.022/2004 y con plena vigencia en todo el territorio nacional.

Lo que silencian el gobierno y los medios, es le desastre sobre el patrimonio arqueológico y plenteológico que se lleva a cabo sobre las márgenes del río Santa Cruz, para la construcción del Proyecto Represas.

Partiendo de la base que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) vulnera todas y cada una de las normas relacionadas con los aspectos básicos de la conservación del medio ambiente, la UTE Represas Patagonia, han iniciado las actividades en los obradores, sin tener la mínima intención de cuidar, velar o rescatar el patrimonio arqueológico de esta parte de la Patagonia, destruyendo millones de años de historia de la tierra, construyendo para ello un enorme paraguas de silencio y complicidad con las autoridades provinciales y/o nacionales.

Fuentes relacionadas con la construcción de las represas fueron brutales al momento de graficar el nivel de cumplimiento a la ley de preservación por parte de la UTE “los chinos no le dan bola a nada de esto” señaló y agregó “De todas maneras los restos Tehuelches no están en los valles, sino en las partes altas y de cara a la salida del sol. Los mapuches no son de la zona por más que reclamen”.

Con respecto a restos paleotonlógicos de otras eras de la tierra, la fuente aseguró que en las excavaciones no se toman ningún tipo de previsiones y señaló “Acá el único que dice tener dinosaurios es Aníbal P. de represa Barrancosa, aparentemente sería el único que ha visto y contabilizado restos de animales prehistóricos; del resto no sabemos nada. Acá adentro no es un tema que le interese a la UTE ni bajen directivas respecto de qué hacer ante un descubrimiento de ese tipo”.

Otra de las fuentes consultadas aseguran que han encontrado rocas con marcas como de caparazones y muchos se han llevado restos de lo qu e “parecían ser troncos fosilizados” y “partes de huesos grandes”. Nadie controla, ni da explicaciones al respecto.

Recordemos que la Ley 25.743 en su segundo artículo dice:

ARTICULO 2º — Forman parte del Patrimonio Arqueológico las cosas muebles e inmuebles o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas jurisdiccionales, que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes.

Forman parte del Patrimonio Paleontológico los organismos o parte de organismos o indicios de la actividad vital de organismos que vivieron en el pasado geológico y toda concentración natural de fósiles en un cuerpo de roca o sedimentos expuestos en la superficie o situados en el subsuelo o bajo las aguas jurisdiccionales.

Y en la parte sancionatoria, ley establece entre otros artículos:

ARTICULO 46. — Será reprimido de un (1) mes a un (1) año de prisión o de reclusión y con inhabilitación especial de hasta tres (3) años, el que realizare por sí u ordenare realizar a terceros tareas de prospección, remoción o excavación en yacimientos arqueológicos y paleontológicos.

ARTICULO 47. — Si durante la comisión del hecho descripto en la norma precedente, se produjere un deterioro en los objetos ocasionándose una pérdida irreparable para el patrimonio cultural del Estado, se estará incurso en el delito de daño prescripto en los artículos 183 y 184 del Código Penal.

Se desconoce si el Estado Nacional ha hecho una excepción a la UTE Represas Patagonia, para vulnerar la ley, provocando la destrucción de los yacimientos paleontológicos que pudieran existir en las áreas de construcción de los diques Cóndor Cliff y La Barrancosa, sin embargo por información propia, sabemos que desde que se iniciaron las tareas han desaparecido miles de metros cuadrados de yacimientos apleontológicos y arqueológico y mayormente en zona de La Barrancosa, le aseguraron las fuentes s OPI.

Hasta ahora, ni el gobierno ni los medios en la provincia, se han cuestionado este verdadero desastre que se está cometiendo en los obradores de las Represas y como en el caso de las prospecciones mineras en zona de Cuevas de las Manos, hubo siempre una cobertura oficial respecto del daño a los yacimiento arqueológicos cercanos a Perito Moreno, exclusivamente para encubrir los intereses de las empresas transnacionales que se ocupan de labores mineras en Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)