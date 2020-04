El gobierno hace compras directas millonarias sin especificar producto, cantidad y precios unitarios. Una de las proveedoras fue creada el 2 de marzo 2020

De acuerdo a las Resoluciones a los que tuvimos acceso, en una investigación que venimos llevando adelante conjuntamente OPI y News, para establecer los gastos que hace el gobierno provincial en medio de la emergencia por el coronavirus, hemos podido comprobar que el Ejecutivo provincial realiza compras de insumos y alimentos, estableciendo en cada una de las Resoluciones el total de la inversión, pero en ningún caso de qué producto se trata (solo una generalidad como “insumos”) cantidad adquirida y el precio unitario de cada artículo. Esto permitiría hacer un análisis comparativo con los precios de plaza y establecer si existen sobreprecios o si por el contrario, el gobierno está pagando un precio acorde por dichos insumos.

Atendiendo a la corrupción encontrada en las compras realizadas en el Ministerio de Daniel Arroyo en el gobierno nacional y recientemente en las compras de la Ciudad de Buenos Aires (donde Larreta compró barbijos a 3.000 pesos cada uno), es muy sospechoso que el gobierno de la provincia, emita una resolución sin ningún tipo de transparencia y en todos los casos por cifras millonarias.Es posible que en virtud de estas informaciones que se filtran por la prensa, Cristina Fernández haya decido esta mañana, anular el acceso a la información pública. Un dato más que confirmaría la necesidad del ocultamiento para robar en el Estado

El caso más sospechoso

De todas las resoluciones que tenemos, hay una que llama poderosamente la atención porque sobre una serie de comercios locales, se eligió a una empresa de Capital Federal que (y aquí viene lo sospechoso) fue creada en la AFIP el día 2 de marzo del 2020, es decir en el arranque de la emergencia sanitaria y cuando la pandemia comenzaba a abrir una nicho de negocios de oportunidad para muchos y especialmente para quienes manejan fondos de manera indiscriminada.

El 3 de abril del 2020, es decir un mes después de creada esta empresa, el gobierno de la provincia emitió la Resolución Nº 0222 por la cual contrata directamente con la firma “EMPRENDIMIENTO NVCD” con domicilio en A. Alsina 2520 CABA por un total de $ 1.890.000,00 señalando “en concepto de adquisición de insumos y elementos para entrega de kits para enfrentar escenarios de la emergencia sanitaria…”

Cinco empresas locales presentaron sus cotizaciones pero el gobierno resume lo siguiente: “…debiéndose contratar directamente con la última en mención, por disponibilidad de stock”. La última es precisamente la empresa bonaerense.

En ningún lado expresa productos (específicos), calidad y cantidad adquirida y precio unitario. Esta ausencia de datos fundamentales para establecer si el monto invertido es el adecuado o hay sobreprecios, admite cualquier tipo de interpretación sobre la manera expresa de eludir especificaciones, en lo que se podría estar cometiendo un delito.

Ésta falta de transparencia en el detalle de los números, unida al hecho de haberse otorgado de manera directa el contrato a una empresa creada un mes antes, nos permite pensar que se está ocultando información esencial, a fin de impedir que hagamos comparaciones y establezcamos parámetros de precios y de esa manera la verdad salga a la luz.

La empresa Emprendimientos NVCD, de acuerdo a la información producida por la propia AFIP, fue creada, como dijimos el 02 de marzo de 2020 y tiene como objeto comercial la venta por mayor de materiales y productos de artículos de limpieza y venta de productos farmacéuticos. Sus responsables son Gustavo Naranjo, un periodista de Rosario (santa fe) y la señora Claudia Idalia Bordón Noceda, quienes conformaron la empresa el 3 de marzo según publicación del Boletín Oficial.

Si tomamos la falta de trayectoria y experiencia en el ramo, ya que solo tenía un mes de rodaje comercial cuando le fue adjudicado el contrato directo por parte del gobierno de Santa Cruz y el objeto es casi exclusivo para la emergencia, teniendo en cuenta antecedentes anteriores, podríamos inferir que quizás podría haber sido creada con este fin. Recordemos que Austral Construcciones SA, fue creada 13 días antes de que Néstor Kirchner asumirá la presidencia y el objeto real, en aquel momento, fue cartelizar la obra pública, direccionada directamente desde la presidencia de la nación.

Tenemos al menos cinco Resoluciones con compras, en su mayoría en negocios locales que han sido adjudicados. Por esta razón y para no incomodar innecesariamente a los comerciantes del medio, al menos hasta que obtengamos y corroboremos documentalmente la información que el gobierno no proporciona, mencionaremos a dos resoluciones y no vamos a referirnos con nombre de las empresas locales, pero vamos a citar los montos por los cuales les han realizado compras directas:

El 31 de marzo 2020 se conformó contratación directa en un comercio local por Expdte 201.640-20 y la suma de $ 4.260.329,09 Objeto: Adquisición de equipamiento habitacional para afrontar escenarios de la emergencia sanitaria, solicitado por la Subsecretaría de Abordaje Territorial.En Resolución 0202 del 19 de marzo de 2020 se generó otra contratación directa a una empresa local por $ 1.716.550,00 por compra de artículos de limpieza y desinfección por parte de la Subsecretaría de Gestión y Desarrollo Institucional. (Agencia OPI Santa Cruz)