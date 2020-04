Martín Guzmán les respondió a los bonistas: “No se puede ofrecer más”

Luego del amplio rechazo de los acreedores extranjeros a la oferta de canje del Gobierno, el ministro de Economía, Martín Guzmán , advirtió hoy que la Argentina no mejorará la propuesta. “Ofrecer más no se puede, porque no es sostenible”, remarcó.

El funcionario sostuvo que la oferta es “razonable” y reiteró que el país “ya está en una situación de virtual default”, por lo que consideró no habrá grandes cambios de escenario si no se pagan los vencimientos de los próximos días. “Es un compromiso que podemos cumplir”, dijo Guzmán en diálogo con radio El Destape.

Según Guzmán, “las expresiones de rechazo eran esperables”. “Es parte del proceso de negociación en el que la otra parte busca presionar”, afirmó.

En ese marco, Guzmán señaló que no habrá una nueva oferta de la Argentina a los acreedores internacionales. “Esta es la oferta. Es el producto de lo que antes se conversó y negoció. Es la hora de los acreedores de definir”, sostuvo para decepción de los acreedores, que esperan que el Gobierno ofrezca algún “endulzante” -algún atractivo extra como fue el cupón atado al PBI, en 2005- para mejorar su propuesta.

Según anunció el ministro el jueves pasado, la oferta implica una reducción en la carga de intereses de 62% (US$37.900 millones), un alivio en el stock de capital (5,4%, o sea, US$3600 millones) y un período de gracia de tres años. Eso significa que el Gobierno propone no pagar hasta 2023. Ese año el país empezaría a abonar un cupón promedio -una tasa de interés- de 0,5%. Las tasas irían luego creciendo a niveles “sostenibles”. El cupón promedio rondaría el 2,33%.

El ministro de Economía recordó que los bonistas tienen veinte días para responder si aceptan o no la propuesta. Reiteró que la Argentina “no puede pagar nada” a corto plazo. “Ellos están pidiendo algo que es insostenible. Esta es la oferta y esto es sobre lo que hay que decidir”, afirmó.

Mañana será un día clave para el futuro de la deuda argentina dado que vencen US$503 millones y, si el Gobierno no los paga, comenzará un mes de negociaciones tenso que podría terminar en default el próximo 22 de mayo. Si bien no se refirió explícitamente a ese punto, Guzmán dejó entrever su postura de cara a esos pagos.

“Partimos de la base de que la Argentina ya está en una situación de virtual default”, dijo. “No es que la Argentina hoy tiene acceso al mercado de crédito internacional y que entonces luego de no poder hacer frente a los pagos de deuda que se vienen en los próximos días va a perder ese acceso. Eso no es así; la Argentina ya no tiene acceso al mercado de crédito internacional y eso va a seguir ocurriendo pase lo que pase”, sostuvo.

Además, dijo que la Argentina “no le puede pagar” al Fondo Monetario Internacional (FMI) “ni siquiera en 2023”. “Buscamos tener un programa nuevo con el FMI que implique no tener que pagarle nada de capital en los próximos tres años”, indicó.

Ayer los principales acreedores de la Argentina rechazaron la oferta de canje de deuda presentada por el Gobierno. El Comité de Acreedores de la Argentina, liderado por Greylock Capital, fue el primer grupo de inversores que rechazó formalmente la propuesta presentada por Guzmán.

Unas horas después sumó su rechazo el principal grupo de acreedores del país, el “Grupo Argentina Ad Hoc”, integrado por Ashmore, BlackRock, Fidelity y otros grandes fondos de inversión que poseen más del 25% de la deuda emitida durante el gobierno de Mauricio Macri, y más del 15% de los bonos del último canje.

Al pulgar para abajo de esos dos grupos de inversores se sumó uno más, del “Grupo Ad Hoc de Bonistas del Canje de la Argentina” , fondos que poseen más del 16% del total de los bonos emitidos por la Argentina en los canjes de 2005 y 2010.

Sin embargo, los acreedores se preocuparon por remarcar a la vez su voluntad para continuar con las discusiones, llegar a un acuerdo, y evitar un nuevo default de la deuda.

Según los analistas, existe espacio para modificar características de la oferta y alcanzar un acuerdo. Términos hasta hace días casi exclusivos de escritorios financieros como exit yield o valor presente neto (vpn) resultan hoy materia de debate e intercambio entre ambas partes en una negociación con tiempo limitado. (La Nación)