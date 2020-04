Alberto Fernández avaló la gestión de Pietragalla para liberar a Ricardo Jaime

El presidente Alberto Fernández dijo ayer que respaldó la gestión de su secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, para solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria para Ricardo Jaime, el exsecretario de Transporte de la Nación condenado por la tragedia ferroviaria de Once.

“Lo llamé [a Pietragalla] porque no sabía, porque lo primero que leí fue que el Estado había pedido la libertad”, dijo el Presidente, y remarcó que tras escuchar las explicaciones de su funcionario, el planteo oficial le pareció “absolutamente aceptable”.

“El Gobierno no pidió la libertad de nadie. Hay una posibilidad procesal”, dijo ayer en declaraciones a Radio Con Vos. Y afirmó que no tuvo nada que reclamarle a Pietragalla cuando el funcionario le explicó la actuación del organismo en el caso de Jaime.

El Presidente añadió: “Estamos hablando de derecho. La Secretaría de Derechos Humanos intervino en este caso [el de Jaime] y en casos que ocurrieron en el interior del país, no se puede negar a cumplir esa función. Lo cité para que me explique qué habían hecho y cuando lo escuché no tenía nada para reclamarle”.

Pietragalla solicitó la semana pasada ante la Justicia que se dispusieran la prisión domiciliaria del exfuncionario kirchnerista Jaime y la excarcelación de Martín Báez, hijo del empresario santacruceño Lázaro Báez. El planteo sobre Jaime, sin embargo, fue rechazado por la Casación.

Pietragalla ya había hecho un planteo similar a favor de Luis D’Elía, a quien le concedieron la prisión domiciliaria en febrero, y de otros cuatro detenidos en causas por delitos comunes, informaron fuentes oficiales.

La Secretaría de Derechos Humanos actuó por planteos expresos que los detenidos hicieron ante la Justicia y en línea con una reciente recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, ante la pandemia del coronavirus, promueve mecanismos alternativos a la prisión. (La Nación)