CFK y Máximo van por todo: con los jueces cómplices, buscan recuperar el control de sus propiedades confiscadas y en plena feria judicial

Máximo Kirchner junto a su madre Cristina Fernández de Kirchner – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Como lo venimos diciendo desde antes de asumir, el gobierno nacional tiene varios objetivos claros. CFK en el gobierno y su hijo desde el poder de la Cámara, tienen como misión principal, a cumplir en lo que va de este año, recuperar el control de todos los bienes confiscados, usando para ello a los jueces cómplices, pisar o hacer desaparecer las causas por corrupción que aún siguen abiertas y liberar a los socios de la corrupción, muchos de los cuales ya están afuera mientras el presidente hace malabares para caminar por el filo de la mentira, ya que mientras niega que el Ejecutivo lleve adelante una campaña liberadora de “Presos Cuidados” su Secretario de DDHH no deja de presentar miles de Hábeas Corpus y pedidos de liberación de delincuentes. No quiere llamar “presos Políticos”, pero no dijo nada ante la liberación de Boudou y las fuerza que hizo Piatragalla desde el Ejecutivo para liberar a Jaime. Menna se sienta a negociar libertades con un asesino serial, con el aval de la Ministro y Kisciloff hace el juego de la OCA, avanza y retrocede para no enchastrarse con el fuerte repudio que genera esta política institucional de liberación de delincuentes.

La vicepresidenta pretende sacar chapa de traslúcida y está más sucia que una papa. Por lo bajo y mientras todos estamos muy ocupados con el coronavirus, ella, su hijo, los abogados, jueces, fiscales y el propio gobierno nacional, accionan para demoler las causas de corrupción que atraviesa a los Kirchner y lograr su anulación o cierre y también, la recuperación de los activos que el juez Claudio Bonadío les había confiscado.

En atención a esto último, la abogada Silvina Martínez le manifestó a OPI “Hice una presentación expresa ante el Tribunal Oral Federal 5 porque es una locura lo que tratan de hacer, como es devolverle los bienes a los Kirchner y levantar las medidas cautelares” y agregó “Es increíble e inaudito que en medio de la pandemia usen la preocupación de la sociedad, para deslizar estos actos de corrupción política y judicial, solo para beneficiarse de forma particular!, señaló Martínez quien nos remitió la presentación realizada esta semana a instancias de su condición de “amicus curae” (amiga del tribunal).

“Vengo por el presente a requerir se arbitren las medidas conducentes a los fines de que se mantengan las medidas cautelares, particularmente la actuación de los interventores designados, atento la gravedad de los hechos que he tomado conocimiento y que a continuación expongo”, dice en el inicio el documento de la abogada capitalina.

Desde hace varios meses la instrucción del expediente parece haber tomado otro rumbo toda vez que se aceptan reuniones con el abogado defensor de Cristina Kirchner a los fines de acceder a sus planteos, solicitando que los interventores designados se reúnan con el Dr. Beraldi como si fueran empleados de los imputados en lugar de auxiliares de la justicia.

En otra medida totalmente arbitraria se dispuso que el Hotel Los Sauces (Manzana 42C 5j) podía ser administrado y usufructuado por la familia Kirchner y que no se encontraba sujeto a la intervención judicial dictada en las actuaciones.

Posteriormente se dispuso que debía devolverse el usufructo de la propiedad de la calle 25 de mayo numero 255 de Rio Gallegos provincia de Santa Cruz, a solicitud del Sr. Máximo Kirchner para que habitara su ex pareja”, resume la Dra Martínez en el núcleo de su parte argumental.

Pero la letrada indica claramente “El pasado 18 de marzo se dispuso que: a fin de evaluar la pertinencia y conveniencia de mantener las intervenciones judiciales dispuestas en la causa que los interventores designados debían remitir al correo institucional un informe actualizado completo y detallado del estado de los patrimonios bajo su administración incluyendo activo y pasivo. Es decir que en medio de la feria extraordinaria decretada con motivo de la pandemia del Coronavirus el Tribunal ésta con graves intenciones de hacer cesar las intervenciones dispuestas tal como lo manifestara en la resolución citada.

Esta medida (contraria a la oportunamente dictada por el juez de instrucción y ratificada por las instancias superiores) no solo beneficia a la familia Kirchner permitiéndoles recuperar la administración y usufructo de todas sus propiedades, inclusive sus hoteles, sino que perjudica a los procesos judiciales en marcha donde se investiga, no solo el enriquecimiento de la familia Kirchner, sino también maniobras de lavado de dinero que involucran a dicho establecimiento”.

Finalmente la Dra Martínez asegura que éstas medida se toman luego de que la familia Kirchner reclamara ante la justicia diferentes acciones en torno a la administración y usufructo de las propiedades y apunta “nuevamente el Tribunal parecería querer congraciarse con los procesados”

A su vez remarca “la gravedad institucional de las maniobras aquí detalladas donde no solo se perjudica el proceso, sino que contaría con la inacción de los querellantes tales como la UIF quienes están a cargo de funcionarios del Poder Ejecutivo, al cual pertenece Cristina Kirchner”.

Y en virtud de todo lo que expuso en el documento, la Dra Martínez le pidió al TOF 5 la revisión de la decisión de levantar las medidas cautelares vigentes. (Agencia OPI Santa Cruz)