En mayo, no se repetirá el plan de 9 cuotas para pagar la tarjeta

La ayuda de abril fue por única vez. Sin embargo, desde el Banco Central confirmaron que se mantendrá el techo para la tasa.

Ya no habrá cuotas ni período de gracia. Con la cuarentena a pleno, los vencimientos de las tarjetas de crédito no se postergarán como sucedió en marzo y en abril y el plan que el Banco Central le había impuesto a los bancos para que le ofrecieran a los clientes financiar en cuotas el saldo del mes pasado no se volverá a repetir en mayo. Así lo confirmaron fuentes de la entidad que comanda Miguel Pesce que, de todos modos, advirtieron que sí se mantendrá el tope de la tasa que se puede aplicar para financiar el saldo de los plásticos, que es de 43%.

Los que dejaron de pagar el total de la tarjeta en abril pudieron entrar al plan para saldar esa cuenta en cuotas. El plan daba tres meses de gracia y luego -a partir de agosto- se empezaba a cancelar en 9 cuotas fijas mensuales iguales. Aunque la tasa nominal anual era de 43%, el costo financiero total era de alrededor del 70% por año. La financiación fue automática: quien no pagaba el total de la cuenta entraba directamente en este programa.

- Publicidad -

Pero esa ayuda fue por única vez. El Banco Central decidió cortar el programa a pesar de que a medida que avanzó la cuarentena los ingresos de los monotributistas y autónomos que no pudieron trabajar fueron mermando y que a partir de mayo en muchos sectores se aplicarán suspensiones a los empleados, con reducción de salarios.

​Además, el crédito a tasa cero al que pueden acceder los monotributistas y autónomos, por ejemplo, tienen un tope de $ 50.000 mensuales, o sea que a muchos probablemente les toque menos. Esos préstamos son por tres meses y se acreditan, justamente, en la tarjeta de crédito.

Ahora, si en mayo se paga el mínimo, el saldo se irá acumulando a una tasa del 43%, como sucedía antes.

La caída de ingresos por la cuarentena hizo que en abril el 80,8% de los hogares acumulara algún tipo de deuda, según un trabajo del Centro de Economía Regional y Experimental (CERX), entidad que monitorea periódicamente esta variable.

En promedio cada familia tenía hasta el 24 de abril una deuda (bancaria y no bancaria) de $149.406, un monto que no incluye los costos asociados a moras y retrasos.

En total, los hogares les deben a los bancos según el BCRA $ 1,2 billón (millón de millones) al 22 de abril. Y, de ese monto, casi la mitad es deuda con tarjetas de crédito, es decir unos $ 536 mil millones. (Clarín)