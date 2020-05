México registró la mayor cantidad de casos en un solo día

Mientras se prepara para la reapertura, sumó 2.409 contagios y la cifra total se elevó a 42.595. Además hay 4.477 muertos.

México registró este jueves la mayor cantidad de casos de coronavirus en un solo día al sumar 2.409 contagios y elevar la cifra total a 42.595. Además hay 4.477 muertos, 257 en las últimas 24 horas.

Al presentar el reporte técnico, el director de Epidemiología del Gobierno de México, José Luis Alomía dijo que con los contagios notificados esta jornada “superamos la barrera de los 2.000 casos en un solo día”.

La tasa de contagios creció en un 6% durante las recientes 24 horas al pasar de los 40.186 casos que se tenían el miércoles a los 42.595 del nuevo reporte, de acuerdo con las estadísticas presentadas en el Palacio Nacional.

Alomía detalló que alrededor de una cuarta parte de casos acumulados, 10.057, están considerados “como el motor” de la epidemia por haber desarrollado síntomas en los últimos 14 días y porque “podrían generar transmisión y mantener la enfermedad activa”.

El epidemiólogo explicó que la cifra de casos activos en el país tuvo un crecimiento de 679 nuevos infectados y pasó de los 9.378 del pasado miércoles a los 10.057 que se notificaron este jueves.

Además, las autoridades sanitarias tienen registrados un total de 26.746 casos sospechosos que están en espera de los resultados de sus exámenes de laboratorio para confirmar o descartar la enfermedad.

La Ciudad de México con 2.448 y el Estado de México con 1.372 son las entidades territoriales que reportan la mayor cantidad de casos activos de pacientes.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este jueves a sus adversarios políticos que dejen de lado “el odio” y “piensen en el interés general”.

“Ojalá depongan su actitud nuestros adversarios, que reflexionen las cosas, que hagan a un lado el odio, que piensen en el interés general, en los demás, en el prójimo, que piensen en la patria, la nación, en México, que no los domine el egoísmo, la mala fe, que no endurezcan sus corazones, que no los enajene el materialismo, el afán de lucro, lo que no tiene valor”, lanzó el mandatario.

Asimismo, en rueda de prensa, también criticó que la oposición comenzó “inventando fallecimientos” y que, posteriormente, “apostaron” a que el Ejecutivo mexicano estaba “ocultando difuntos”.

México se encuentra actualmente en la fase de contagios masivos en la que los casos se cuentan por miles y con medidas de mitigación de la pandemia que estarán vigentes hasta el próximo 30 de mayo, cuando se dará por terminada la llamada Jornada de Sana Distancia.

Las autoridades establecieron una serie de medidas de preparación que permitirán un retorno a la normalidad por regiones en todo el país que iniciarán el próximo lunes. (Clarín)