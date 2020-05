Por una maniobra del tribunal que debe juzgarlos, se retrasa más el juicio por lavado contra la familia Kirchner

Es en el expediente de Los Sauces y Hotesur. Aceptaron hacer una pericia que había sido solicitada por la vicepresidenta y Lázaro Báez y que demorará aún más la causa.

Por: Lucía Salinas

Con meses de diferencia, las causas de Los Sauces y Hotesur terminaron con procesamientos por lavado de activos y asociación ilícita para Cristina Kirchner y sus hijos. Las causas elevadas a juicio oral se encuentran radicadas en el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) que días antes del inicio de la pandemia por el Covid19 ordenó una pericia contable que no pudo iniciarse y que, según fuentes del caso, retrasará mucho más aún el inicio del juicio, del que ya desistió ser parte como querellante la Oficina Anticorrupción (OA).

La pericia que retrasará aún más el comienzo del juicio, fue pedida por Cristina Kirchner y sus hijos, como también por Lázaro Báez, los principales involucrados en el expediente que así ganan más tiempo.

Los Sauces SA y Hotesur SA, dedicadas a la locación de inmuebles -en el segundo caso exclusivamente de hoteles-, fueron investigadas por los contratos celebrados esencialmente con los empresarios K Lázaro Báez y Cristóbal López. En el caso de la inmobiliaria, se estimaron operaciones por encima de 30 millones de pesos, y con la empresa hotelera la justicia cree que se blanquearon unos 80 millones de pesos.

Ambas investigaciones tienen pruebas compartidas y prácticamente la misma lista de procesados. En la acusación el fiscal de la causa, Gerardo Pollicita remarcó: “ambas sociedades, Hotesur y Sauces, fueron adquiridas con idéntico fin: canalizar y reciclar fondos con apariencia de legalidad”.

En números, de los 19 imputados en Hotesur, 12 lo son también en el caso Los Sauces. Aunque fueron expedientes que tramitaron por separado, tuvieron un objeto de investigación similar: la creación de sociedades dedicadas al alquiler de inmuebles como “pantalla de actividad legal”, señala la acusación. “La técnica que se habría elegido para dar apariencia de legalidad al dinero en ambos proceso fue exactamente la misma (ingresos por préstamos, por rubro hotelero y alquiler de inmuebles)”, de “empresarios que obtenían beneficios del Estado y retornaban parte del dinero a través de contratos.

El juicio no tiene fecha de inicio ni ninguna previsión de un comienzo en el mediano plazo. El TOF 5 que además, ordenó realizar el 9 de marzo, un estudio “interdisciplinario ampliatorio de los informes periciales” a cargo del Cuerpo de Peritos especializados en casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública.

El problema es que el trabajo no inició porque el 18 de marzo el país entró en el aislamiento social, preventivo y obligatorio. “Sumado a que para una pericia contable se debe acceder a la documentación de la causa que no está digitalizada”, indicaron fuentes del caso a Clarín. Las cientos de cajas de la investigación Hotesur SA se encuentran entre los contenedores afuera de Comodoro Py y otra parte, en una habitación en el Edificio LIbertad, ya que el TOF 5 no contaba con espacio físico en los Tribunales para guardar el expediente.

En consecuencia, se ordenó que se inicie “un análisis comparativo entre los contratos suscriptos por el Dr. Néstor C. Kirchner –y/o sus apoderados- y la sucesión del nombrado–a través de sus representantes legales por la locación del hotel “Los Sauces” y los contratos suscritos pos nombrados y Hotesur SA con relación a los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, estableciendo si los cánones locativos pactados por el alquiler de estos últimos establecimientos pueden ser calificados como excesivos, según las variables de mercado”.

Los contratos, según detallaron fuentes judiciales “fueron analizados durante la instrucción mostrando en Los Sauces que Báez y López fueron el 86% de la facturación de la inmobiliaria y que el dueño del Grupo Austral garantizó más de $ 27 millones en el alquiler de Hotesur entre 2009 y 2013”, sin embargo el presidente del TOF 5 -Daniel Obligado quien recientemente concedió el arresto domiciliario a Amado Boudou-, decidió impulsar la medida.

También se ordenó que la pericia incluya -por pedido de Báez- los contratos celebrados entre Hotesur y Valle Mitre -la firma gerenciadora del empresario K- . Se busca establecer la modalidad del negocio, realizar el cálculo del canon locativo comparando con un hotel de igual categoría en la misma localidad, la cantidad de habitaciones ocupadas en el año, el valor promedio en USD de la habitación, los servicios adicionales que se facturaban y la cantidad de personal anual y en temporadas”. Con más de 20 puntos, el estudio incluye informes bancarios, contables e impositivos.

El juicio no comenzará hasta tanto concluya esta medida de prueba. Considerando además, que previamente se ordenó un peritaje sobre Los Sauces que estaba en curso previo al inicio de la pandemia por el Covid19. Todo retrasará aún más el comienzo de las audiencias, ya que hasta que no se cuenten con las conclusiones de las pericias el TOF 5 no fijará fecha. (Clarín)