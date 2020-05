Docentes de Chubut no dictan clases virtuales por retrasos de salarios y amenazan con manifestarse en la provincia

(Por Giuliano Ventura para OPI Chubut) – Debido a que el gobierno provincial no pagó salarios del último mes al sector docente y por ese motivo la Atech anunció la medida por la cual tampoco se prestará asistencia virtual en las clases diarias, como venía sucediendo con el agravante de que si el gobierno no abona los salarios adeudados, no descartan manifestarse en las calles, como lo han hecho otros sindicatos en Chubut.

En conferencia de prensa hoy el titular de la Regional Sur de la Atech, Daniel Murphy y se refirió a la falta de precisión del pago, alertando que el gobierno a través del Ministro José Grazziani no da precisiones ni fecha de pago razón por lo cual, además de suspender las clases virtuales, tienen previsto una manifestación para los días sábado 23 y lunes 25 de este mes, se conformaría en una caravana compartida con otros gremios estatales.

El Ministro, efectivamente, si bien dio una conferencia de prensa no pudo establecer fechas posibles de pago, siendo que aún el gobierno adeuda salarios parte de los salarios de marzo y abril a la administración pública provincial y a sector docente.

Recordemos que el gobierno provincial tiene un déficit impagable, que desde antes de su asunción ha generado un desfinanciamiento histórico de Chubut, debido, no solo a la mala administración sino a la toma de deuda en dólares. Mariano Arcioni sigue pidiéndole al gobierno nacional asistencia financiera y desde el Ministerio de Economía le dan con cuentagotas los fondos necesarios, pero no existe un plan de recomposición de la economía, menos aún en esta situación de pandemia. Por este motivo, hoy son varios los gremios (Judiciales, Viales, docentes, salud etc) que han advertido que la falta de pago de haberes forzará a los sindicatos a sacar la gente a la calle, aún contraviniendo la prohibición que impone la cuarentena. (Agencia OPI Chubut)