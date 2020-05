La empresa privada del Jefe de Gabinete de Santa Cruz, fue “autorizada” por el propio gobierno para transportar cianuro desde Chile

De acuerdo a la documentación en poder de OPI, la empresa privada de transporte de carga propiedad del actual Jefe de Gabinete de la provincia, Leonardo Álvarez, fue autorizada por Resolución 0937/2020 del 22 de mayo 2020, dentro de la emergencia sanitaria y con excepción hecha por el propio Ministro de Salud, Juan Carlos Nadalich, al traslado del cianuro para las empresas mineras de la provincia, procedente de Punta Arenas, Chile.

Transporte Ávarez e Hijos SRL (33-70845279-9) está ubicada en Avenida Antonio de Viedma S/N en el Parque Industrial de Puerto San Julián (S. Cruz – lalvarez@transportealvarez.com.ar) y fue creada contractualmente el 23/04/2003 y desde hace más de 15 años está fuerte y directamente vinculada con el sector minero y especialmente desde el 2011 aproximadamente encargada/autorizada y habilitada para transportar cianuro en Santa Cruz.

La autorización ministerial del 22 de mayo último, alude a una serie de argumentos vinculados con la prohibición existente durante la cuarentena, las sucesivas extensiones del DNU presidencial y la determinación de la gobernadora de, mediante el Decreto provincial 0445/20 adherir al DNU 408/20, con excepción de lo establecido en su Art. 8. Todo ello, para favorecer a la empresa de su Jefe de Gabinete, que posee el monopolio del transporte de cianuro, por cuanto en Santa Cruz es la única transportista habilitada nacional y provincialmente, desde que el krichnerismo gobernó en ambos ámbitos y prosigue hoy, cuando el modelo es exactamente el mismo.

Tomándose del Art. 3 de mismo DNU, a partir de la potestad del Ministerio de Medio Ambiente y Salud de la provincia (a cargo del Dr Nadalich) para habilitar actividades en la provincia el gobierno de Santa Cruz en su Art 1º resolvió “Aprobar el protocolo de funcionamiento, recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad, por el término del aislamiento social, preventivo y obligatorio de la Empresa de Transporte Álvarez Hnos SRL detallada en el anexo que forma parte integrante de la presente” y por tal motivo el documento autoriza puntualmente a dicha empresa a transportar “Cianuro de sodio a mineras radicadas en Santa Cruz, origen Punta Arenas”.

Sin tanta “emergencia” la gobernadora mantiene anuladas otras actividades de particulares con grandes necesidades de trabajar para que sus empresas no deban cerrar, dejando en evidencia una particular predilección por generar salvatajes en un caso y no en otros, como así también favorecer al sector de la industria minera.

De los dos lados del mostrador

Leonardo Álvarez es propietario desde el 2003 de la referida empresa de transporte y siempre estuvo vinculada a los contratos con las empresas mineras de la provincia, poniéndolo al funcionario K de los dos lados del mostrador y al ex gobernador Daniel Peralta y a la gobernadora Alicia Kirchner, autorizándole este doble estándar de “funcionario público y proveedor de empresas a las que debía controlar”.

Leonardo Álvarez fue diputado provincial y a su vez dueño de la empresa de transporte que (como lo informamos en el año 2011) “apretaba” a gerentes de algunas mineras para lograr contratos, generando fuertes discusiones internas en los organismos de control provincial. Dentro de la Legislatura, integraba la Comisión de minería, donde se decidía y resolvía sobre leyes y normas mineras y de contratación.

Cuando Alicia Kirchner asumió su primer mandato (2011/2015) se desempeñó como Ministro de la Producciónde la provincia de Santa Cruz, un cargo que tenía directa incidencia sobre el control de mineras, petroleras y con un grado evidente de incompatibilidad, durante todo el mandato de la gobernadora siguió siendo el Ministro que otorgaba las licencias, controlaba y autorizaba a su empresa a transportar cianuro de forma exclusiva, a las mineras que operan en la provincia.

A partir de 2019, tras la reedición del gobierno de Alicia Kirchner, Leonardo Álvarez fue llamado a cumplir con el cargo de Ministro de Gobierno, un lugar decisorio y fundamental por debajo de la gobernadora, que tiene entre otras funciones el manejo de la actividad política y de todos los ministerios a su cargo, incluyendo el propio Ministerio de la Producción que presidió y donde hoy existe un funcionario puesto por Alicia con acuerdo de Álvarez y el Ministerio de Salud comandado por el Dr Nadalich, quien firmó el Dec 0937/20, a través del cual se autoriza a la empresa del propio Álvarez a ser la única habilitada a transportar cianuro.

La empresa de Álvarez es Integrante de CAPROMISA (Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz) con representación en el 2008/2011 en calidad de “Asociado” de Sebastián Rodríguez de Puerto San Julian, en representación de su empresa. En el nuevo cambio de Directorio de CAPROMISA (año 2019) el mismo Sebastián Rodríguez de Puerto San Julian (Transporte Alvarez e Hijos SRL) pasó al cargo de Revisor de Cuentas de la entidad.

Seguridad, pero no tanto

En el anexo del decreto provincial, aparece un documento donde se exponen las normas a las que se ajusta Transporte Álvarez e Hijos SRL titulado “Transporte de cianuro de sodio a mineras radicadas en Santa Cruz origen: Punta Arenas”.

En el primer párrafo hace mención a que Transporte Álvarez e Hijos SRL está autorizada por el ICMI (Instituto Mundial del Cianuro) “y por ello cumple con todas las medidas de seguridad”, indica el documento.

Sin embargo el archivo de OPI Santa Cruz dice exactamente lo contrario.

El 9 de septiembre de 2015 publicamos una nota titulada “Camión del diputado Álvarez, fue detenido por transportar cianuro sin habilitación al día” y allí, con fotografías que reafirman los datos incluidos en el informe, se relata cómo un camión de la empresa Transporte Álvarez e Hijos SRL que constituía un convoy de cuatro camiones procedentes de Punta Arenas (Chile) pasó por el puesto policial de Chimen Aike y al ser revisada la documentación respectiva, los efectivos encontraron que una de las unidades no tenía la VTV(Verificación Técnica Vehicular) al día y allí mismo fue demorado su paso.

El camión fue descargado por una grúa y pocas horas después apareció la VTV firmada; “todo el orden” y el camión cargado de cianuro, propiedad del entonces Ministro de la Producción Leonardo Álvarez del gobierno de la provincia, a su vez encargado de controlar, aprobar y distribuir los negocios mineros en Santa Cruz, pudo seguir su marcha para proveer del producto fundamental para la lixiviación en minería, a las multinacionales que poseen contratos con el Estado nacional y provincial. (Agencia OPI Santa Cruz)