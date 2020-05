Festejó un cumpleaños con Rudy Ulloa, Müller y Bringas (entre otros), lo transmitieron por Facebook y hoy tiene una causa federal

Marcos Müller yerno de Lázaro Báez – Foto: Video

Esto sucedió en Río Gallegos, en la casa de un reconocido integrante de la comunidad gitana local. El propietario festejó sus 33 años y para la oportunidad hizo una fiesta con invitados del medio, muchos de ellos reconocidos en el video como Rudy Ulloa Igor (quien no necesita presentación), Marcos Müller (yerno de Lázaro Báez, ex mecánico de motos. Hoy dueño de la empresa MAC de Servicios petroleros; con doble nacionalidad (chileno-argentino), negocios en Punta Arenas), Jorge Ernesto Bringas (Compañero de Lázaro en el Banco Santa Cruz, socio en Alem, del grupo Austral Construcciones y Presidente de La Estación y Dos Francisco, ambas de Báez), Lalo Romero (de la firma local Romero Sistemas), Tomás Nuñez (Frigorífico Montecarlo), Sebastián Jerez (Propietario del comercio Numeral), Marcelo Fadul (propietario del restaurante Moma), Cristian Parolin (ex dueño del restaurante Mini) etc, a quienes se los ve festejando muy cómodos en medio de una algarabía donde, inclusive, se burlan de las autoridades que implantaron la cuarentena.

Rudy Ulloa sentado de camisa blanca participando del festejo de cumpleaños

El grupo de festejantes hacía una transmisión en vivo a través de la red social de Faceboock y “con más de 70 espectadores” el dueño de casa resalta allí el éxito de la fiesta en las redes, lo cual se viralizó inmediatamente y produjo la furia de los vecinos, quienes se comunicaron con la Camisaría Segunda, radicando una denuncia anónima lo cual obligó a la policía a hacerse presente en el lugar y comunicarle al festejante que se encontraba transgrediendo la prohibición de reuniones familiares y sociales e incumpliendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio, establecidas en el DNU 297/20.

Obligados a terminar con la fiesta que se puede apreciar en el video, los invitados se retiraron de la casa donde se llevaba a cabo el encuentro y el propietario, un hombre de la comunidad gitana de reconocidas vinculaciones políticas en la ciudad, fue detenido tras abrirse en su contra, una causa federal. Luego de fijar domicilio en el Juzgado de calle San Martín de esta capital, lo autorizaron a retirarse.En el video, se reconocen muchos comerciantes y personas vinculadas a la sociedad de Río Gallegos, entre ellos algunos controvertidos asistentes como el ex chofer de Néstor Kirchner, el yerno de Lázaro Baéz y uno de sus gerentes de empresas, quienes a partir del año 2015 estuvieron involucrados en causas vinculadas al constructor K por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. (Agencia OPI Santa Cruz)