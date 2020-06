Crean un protocolo para el ciberpatrullaje mientras dure la emergencia por el coronavirus

La medida apunta a detectar maniobras ilegales con insumos sanitarios así como ataques informáticos a hospitales y centros de salud.

El Gobierno nacional creó este martes el “Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas”, a través del cual definirá normas para detectar actividades ilegales en internet relacionadas al coronavirus​.

La medida, publicada en la Resolución 144/2020 del Boletín Oficial, lleva la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic​, tiene como objetivo principal detectar la reventa de insumos de salud que son necesarios en la pandemia.

- Publicidad -

El protocolo estará vigente mientras se extienda la emergencia pública en materia sanitaria por el Covid-19 y las cuatro fuerzas federales tendrán un plazo de 20 días para designar a cada funcionario encargado de “ajustar” a las regulaciones vigentes de cada cuerpo todos “los principios, criterios y directrices generales” de la resolución.

De acuerdo a la resolución, la Policía Federal, la de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura Naval tendrán sectores dedicados especialmente a detectar en la web “la comercialización, distribución y transporte de medicamentos apócrifos y de insumos sanitarios críticos”, así como también la venta de presuntos fármacos anunciados “bajo nomenclaturas y referencias al COVID-19 o sus derivaciones nominales, sin aprobación ni certificación de la autoridad competente”.

Otra tarea será prevenir “los ataques informáticos a infraestructura crítica (especialmente a hospitales y a centros de salud)”, así también como combatir “la trata de personas; el tráfico de estupefacientes; el lavado de dinero y el terrorismo”.

Todas las tareas de ciberpatrullaje deberá realizarse en base a “fuentes digitales abiertas”, las cuales el Gobierno definió como “los medios y plataformas de información y comunicación digital de carácter público, no sensible y sin clasificación de seguridad, cuyo acceso no implique una vulneración al derecho a la intimidad de las personas”.

Justamente, el protocolo plantea una serie de prohibiciones para las fuerzas federales, que no podrán “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas o usuarios por el sólo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política” o “emplear métodos ilegales o violatorios de la dignidad” humana para realizar las averiguaciones.

Además, se indicó, Frederic coordinará una Mesa Consultiva que se reunirá al menos una vez cada dos meses y deberá controlar la correcta aplicación de estas nuevas reglas, ” elaborar los lineamientos de un mecanismo de auditoría, transparencia y publicidad” del accionar policial y “proponer modificaciones o disposiciones complementarias” al protocolo. (Clarín)