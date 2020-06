Tras el corte de luz, el Consejo define el viernes si cierra las causas contra el juez Rodolfo Canicoba Corral

Por: Paz Rodríguez Niell

El dictamen estaba listo para ser votado la semana pasada, pero un corte de luz postergó la definición sobre la suerte del juez Rodolfo Canicoba Corral, que cuenta con el apoyo del kirchnerismo para que el Consejo de la Magistratura cierre las denuncias en su contra. La votación sobre la desestimación o no de las acusaciones será finalmente el viernes próximo, según resolvieron los consejeros hoy.

Es un caso con final abierto. El oficialismo tiene seis votos (de los cinco consejeros que ya votaron por cerrar las causas más Mariano Recalde ) y la oposición dice tener otros seis asegurados. El voto restante es el de la diputada Graciela Camaño , que fue justamente quien la semana pasada informó que, como se había quedado sin luz en su casa, no iba a poder votar. Por ese motivo, el Consejo suspendió el plenario.

Camaño dijo que no iba a adelantar el sentido de su voto, pero el jueves pasado, en una entrevista en LN+, deslizó que no apoyaba la propuesta impulsada por el kirchnerismo. “Hoy se podría haber resuelto el tema como dicen que quiere resolverlo el oficialismo y optaron por una salida muy ética, sabiendo todos que yo no estoy en la posición de acompañar”, dijo en el programa La Otra Vuelta, luego de las suspicacias que generó la postergación del plenario.

La oposición, de todos modos, no votará en contra de que se cierren las denuncias contra Canicoba sino que se abstendrá. “Fue la forma que encontramos de tener un voto unificado, algunos consejeros [del grupo opositor] no querían votar en contra del cierre de las denuncias”, dijo a LA NACION una fuente del Consejo.

Camaño sugirió en la entrevista con LN+ que el kirchnerismo, con sus seis votos, podría haber impuesto el jueves pasado su dictamen, aprovechando que ella no participaba de la reunión. ¿Eso es así? No está claro. La ley dice que la regla es que las decisiones del plenario se toman por “mayoría absoluta de miembros presentes”. Las votaciones empatadas se resuelven con el desempate del presidente (en este caso, Alberto Lugones, que acompaña el dictamen del oficialismo), pero en la oposición sostienen que seis votos positivos y seis abstenciones no es un “empate” que habilite el doble voto del presidente.

En el kirchnerismo dicen lo contrario. “Podría haber desempatado Lugones, pero ni lo pensamos. No queremos sacar las cosas así, con una consejera que no podía conectarse”, dijo a LA NACION un hombre del kirchnerismo. Lo cierto es que nadie parece tener especial apuro por resolver este tema. El dictamen para cerrar las denuncias contra Canicoba, que hace meses que está en condiciones de ser votado, se discutirá, en teoría, este viernes. Eso decidieron hoy. Se analizó hacer el plenario antes -dijo un funcionario del Consejo-, pero el miércoles una consejera no podía y el jueves, día habitual de las reuniones plenarias, es probable que sesione la Cámara de Diputados. (La Nación)