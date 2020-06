Represas en problemas por ser “zona liberada” e incumplir las medidas mínimas de profilaxis y aislamiento del personal

A riesgo de ser autorreferencial debemos remontarnos al inicio de la pandemia y recalcar el “yo te lo dije”, habida cuenta de la cantidad de informes donde señalamos una y otra vez los riesgos que acarreaba la actitud displicente e irresponsable de la UTE Represas Patagonia ante la pandemia, incumpliendo sistemáticamente las cuestiones básicas de prevención y control, tal como se ha ordenado a partir de la firma del DNU presidencial que obliga la cuarentena, más allá de las flexibilizaciones que se fueron dando en virtud de las modificaciones generadas sobre las “actividades esenciales”, autorizadas a funcionar en estos 80 días de cuarentena obligatoria.

A partir del caso de que un trabajador de represas dio positivo, lo cual dimos a conocer el día lunes, dentro del obrador de la Barrancosa y Cóndor Cliff se ha generado una alerta interna que tiene preocupado a los trabajadores pero especialmente a los responsables de conducir el proyecto.

En OPI lo señalamos en nuestro informe del 2 de junio analizando la situación y los tiempos, cuando deducimos que si el trabajador “bajó” de las represas el día 19 de mayo y el 31 de ese mes (es decir entre 10 y 12 días después) se le manifestó el virus estando en Río Gallegos, es muy probable que mientras trabajó en el obrador, el hombre haya sido portador asintomático, teniendo en cuenta que el periodo de incubación o de manifestación del virus es de entre 14 y 16 días. Pero entonces el problema es aún mayor para la UTE Represas Patagonia, pues de ser, así significaría que el hombre podría haberse infectado allí y si así fuera todos los trabajadores en contacto con él u otros infectados, estarían en similares condiciones.

Esto generó ayer un cimbronazo importante entre los directivos de las empresas que conforman la UTE y no pocos problemas de responsabilidad cruzada, tal como lo pudo saber esta Agencia.

Apareció un caso positivo de un trabajador de las represas que 11 días antes estaba trabajando en La Barrancosa

Alerta interna

Precisamente mientras desde la UTE Represas Patagonia tratan de minimizar el tema, la Comisión Interna de la UOCRA generó ayer 2 de junio un comunicado interno con un pedido expreso “A quien corresponda”, una forma bastante insustancial de dirigirse a quien debería estar bien identificado: la UTE responsable de toda la obra.

Inicia la presentación dando por hecho la existencia de un caso positivo de COVID 19 “presentado por un compañero de represas”, dice el documento, confirmando lo que nosotros ya habíamos remarcado en nuestro informe.

Seguidamente la UOCRA, le pide a la empresa (extrañamente sin dirigirse a ella de manera expresa) una serie de medidas preventivas y de detección, que nunca se llevaron a cabo en los obradores (también lo hemos sostenido en cada informe) y recién a partir del 24 de mayo, se constata la aplicación de un “nuevo Protocolo” homologado por la provincia bajo Nº de resolución 0961/20 firmado por los Dres Juan Carlos Nadalich e Ignacio Suarez More. Sin embargo, las medidas que toma la UTE son incompletas, por cuanto analiza a quienes “vuelven de los francos”, es decir, al personal que llega pero no al que “sale de franco” o sea, el personal que toma su descanso y vuelve a las localidades de origen. Precisamente en ese marco es que el día 31 se conoció la infectación de una persona que dio positivo, en el control efectuado antes de volver al obrador. Pero nadie puede confirmar que dicho trabajador no lo haya adquirido mientras cumplía funciones en la obra.

La UOCRA recién ayer y con “ánimo de llevar tranquilidad a los trabajadores y sus familias” pidió en el documento interno:

Realizar el hisopado a cada compañero que se encuentre en obra (esperando aislado en su habitación hasta obtener los resultados) Mantener aislados en un hotel o cabaña a cada compañero que se le realice el hisopado para volver a la obra, por lo menos hasta que obtenga el resultado y así evitar que tenga contacto y se pueda contagiar mientras espera los mismos. Prohibir el ingreso y egreso de personal hasta que tengamos la certeza de que no nos hemos contagiado. También queremos exigir evitar que el personal que trae suministros a la obra (camiones de cemento, gas oil, materiales y alimentos) tenga contacto con los trabajadores de represas.

Eventualmente todos y cada uno de los puntos solicitados por la UOCRA fueron informados por nosotros como “incumplidos” por la UTE, desde donde se nos desmentía insistentemente.

En este caso no va el “Más vale tarde que nunca”

Lamentablemente la acción de la UOCRA llega tarde, a destiempo y sobre hechos consumados. Si esto el sindicato lo hubiera requerido al inicio del aislamiento ordenado, cuando, como informamos, la UTE Represas Patagonia dio la orden de evacuar y a las pocas horas informó al personal que la cuarentena era “Adentro y trabajando”, este documento tendría un valor sustancial y seguramente se habrían evitado problemas. Pero el sindicato lo hizo ayer 2 de junio, apurado por “salvar las pilchas” en el hipotético caso de que se desmadre el contagio dentro del obrador y así cuando deban aparecer los responsables, el sindicato pueda decir “nosotros lo pedimos”. Es una falacia. En este caso no aplica el dicho “Más vale tarde que nunca”, llegar tarde en una crisis excepcional de este tipo, es no llegar nunca. Por el contrario, contribuye a agravar todo y cada uno de los actores en el proyecto deberá hacerse cargo de la responsabilidad que les cabe, de acuerdo al rol que cumplan.

Tarde también llegó el gobierno provincial con el “nuevo protocolo”, por cuanto recién el 27 de mayo 2020 lo promulgó por Res 0961/20, 67 días después de decretada la cuarentena por DNU presidencial.

Lo que ocurre hoy

Dentro de represas “La Barrancosa” la situación está tensa pero aún así no se respetan las mínimas cuestiones de profilaxis. Ayer 2 de junio llegó un colectivo de la empresa CMC (OBK 947) procedente de Represas a Río Gallegos y la gente fue bajada de la unidad detrás de la terminal de ómnibus en plena calle, sin observar ningún tipo de protocolo y cada uno de los trabajadores fue abordando autos particulares, taxis y otros caminando, se retiraron del lugar, sin que nadie realizara algún tipo de control. Otro colectivo similar se registró llegando a la localidad de Cdte Luis Piedra Buena en similares condiciones.

Información obtenida de nuestras fuentes en las represas indica que en principio está en estudio retrotraer la cuarentena al sistema “Aislados pero trabajando”, que se implementó al principio y debieron “flexibilizar” luego de más de 50 días por el malestar existente entre los trabajadores que comenzaron a desertar del complejo.

La estrategia sería “aislar” represas por 20 días, para observar si en ese tiempo se desarrolla alguna manifestación del virus. En relación a esto nuestra fuente aseguró “Hasta el momento no hay ninguna información de que Represas vaya a cerrar la obra. Eso no es exacto. Tampoco se ha informado a la gente de que se aplique la cuarentena inicial, pero esto sería mucho más probable que el detenimiento de la obra, lo cual desde Energía ya lo desmintieron”. Finalmente la fuente aseguró “Acá se ha vuelto a controlar los que entran y los que salen para que no haya contactos, pero básicamente todo sigue igual. Hay otro problema, es que a la falta de control hay que sumarle que represas es una zona liberada; de acá salen y llegan ejecutivos, chinos, ingenieros y jerárquicos de la UTE por avión y no hay ningún tipo de control sanitario sobre esta gente. Y eso ocurrió siempre”, concluyó nuestra fuente y nosotros agregamos que a esto lo confirma la llegada ayer de los colectivos a Río Gallegos y Piedra Buena procedentes de Represas, sin ningún tipo de control sanitario, de parte de Represas o del gobierno provincial, a pesar de lo que se difunde oficialmente. (Agencia OPI Santa Cruz)