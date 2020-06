Alberto Fernández y el coronavirus: “Es el peor momento desde que empezó la pandemia, pero no estoy seguro si llegamos al pico”

El Presidente volvió a defender la cuarentena y aseguró que permitió preparar el sistema de Salud. Adelantó que trabajan para que vuelvan las clases en escuelas rurales.

Tras anunciar la extensión de la cuarentena​, con alguna flexibilización en la Ciudad de Buenos Aires, el presidente Alberto Fernández aseguró este viernes que el actual es “el peor momento” desde que empezó la pandemia de coronavirus​, aunque advirtió que aún no se puede afirmar que sea el pico de contagios.

“Es el peor momento desde que empezó la pandemia. La cantidad de contagios se multiplicó por más de 4. Además, el 95% de esos contagios ocurren en el AMBA. Está ocurriendo lo que habíamos previsto que ocurra. Pero no estoy seguro si tocamos el pico, o el pico puede ser mayor. Eso depende mucho de nosotros”, afirmó.

“Lo cierto es que desde hace más o menos dos semanas, desde que ocurrió lo de la villa 31, el número está en alrededor de 900 contagios todos los días. No sé si estamos en un pico porque hay cierto amesetamiento. Puede ser que crezca un poco más. Pero lo que sí es cierto que desde el 21 de mayo, ese número creció muchísimo”, agregó durante una entrevista brindada a Canal 13.

El Presidente explicó que la decisión de implementar una “cuarentena estricta” desde el 20 de marzo fue fundamental para garantizar un sistema de salud que pueda atender a todos.

“No nos anticipamos a la cuarentena, para nada, no habríamos tenido tiempo de generar los espacios para cuidar a la gente que esta enferma. Esta no es una enfermedad grata. Y de ningún modo nos adelantamos: evitamos un sinfín de contagios, evitamos que el virus circule en el 85% de la Argentina, porque la mayoría de los casos en el Interior es de gente que vino a Buenos Aires”, fundamentó.

“Hay que entender que la capacidad de contagiar de este virus es impresionante, tenemos que ser conscientes de eso. La cuarentena nos permitió que no ocurra lo de otros países, donde los médicos decidían a quién atendían y a quién no, quién moría y quién no. Hasta el día de hoy la ocupación de camas en terapia intensiva es muy baja y menos de un tercio de las camas están utilizadas, solo contando el sistema público. Estoy seguro de que si sostenemos esto vamos a tener todos la atención que corresponde”, se explayó.

Si bien no quiso “entrar en debates” con aquellos que se manifestaron en contra de las restricciones. Fernández rechazó haberse “enamorado de la cuarentena”.

“Los 24 gobernadores y yo estamos preocupados porque nuestro pueblo no se enferme. Cuando escucho decir que me enamoré de la cuarentena me asombro. De ningún modo estoy enamorado. Lo único que intento cuando buscamos medidas para aliviar pymes, empresarios, autónomos o profesionales es hacerle más liviano el efecto de la cuarentena. Lo que le pasa a la Argentina no es la cuarentena: es la pandemia, que ha traído un problema muy serio a toda la economía mundial. Los que no han hecho cuarentena han tenido resultados económicos iguales o peores”, enfatizó.

Fernández también explicó que la decisión de ampliar la cuarentena por 21 días y no por 14 fue para ordenarse y, fundamentalmente, organizar las reaperturas en el resto del país, que pasará desde el lunes al distanciamiento social, preventivo y obligatorio.

“Son 21 días porque intentamos ordenarnos y no estar cada dos semanas avisando, porque estamos seguros que en ese tiempo estaremos discutiendo lo mismo. También para también organizar las reaperturas en el interior, porque Argentina es mucho más que el AMBA”, remarcó. En ese tiempo, dijo, también se generarán los protocolos para formalizar “la vuelta de las escuelas rurales en el interior”.