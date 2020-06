Otro 14 de junio en YCRT. 16 años de injusticia, uso político y donde los responsables del 2004 son los “salvadores” de hoy

- Publicidad -

Cada 14 de junio, sistemáticamente y desde el año 2005, OPI recuerda la tragedia de los 14 mineros y hace hincapié en la falta de justicia, de manera recurrente. El 12 de junio de 2014, a 10 años del incidente, realizamos un video donde se sintetiza el dolor y la angustia de aquellos días. Ayer se cumplió otro aniversario, el número 16. Otro acto, otros discursos iguales a los 15 anteriores, los mismos protagonistas, los mismos responsables y un caso aún sin resolver como correspondería, con los responsables políticos presos. Solo se consumó un acto de injusticia más donde, los mismos responsables, volvieron a ser votados por la comunidad que sufrió la tragedia inducida.

Por esas cosas que tiene la vida y la política nacional, en una argentina donde la meritocracia brilla por su ausencia, en el año 2004, cuando sucedió el desastre en YCRT, estaba en el gobierno Néstor Kirchner en la nación y el kirchnerismo en la provincia de Santa Cruz.

De allí hasta el 2015 siguió Néstor primero y CFK por doble mandato conduciendo el gobierno nacional y en la provincia el kirchnerismo a través de Acevedo, Sancho y Daniel Peralta.

Misa por los 14 mineros muertos en 2004 en Río Turbio – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Entre 2015 y 2019 Mauricio Macri gobernó a nivel nacional y Alicia Kirchner en Santa Cruz. A partir del 10 de diciembre de 2019 y hasta el 2023 (nuevamente) se hizo cargo el kirchnerismo/cristinismo a nivel nacional y en la provincia sigue el gobierno K de Alicia, la hermana del padre de la criatura.

Esta breve síntesis es para ubicarnos en tiempo y espacio y demostrar que 16 años de injusticia tienen nombres y apellidos y son siempre los mismos (el kirchnerismo). Y es por eso que vamos a desarrollar en esta nota una serie de vinculaciones de hechos, sucesos e informaciones que dimos a lo largo de todo este tiempo, para concluir que alrededor de la tragedia de Río Turbio los extremos se tocan y la falta de justicia y claridad nunca fue motivo de preocupación de los mismos que hoy se rasgan las vestiduras adornando con discursos retóricos y vacíos, los sucesivos aniversarios de una tragedia que se podría haber evitado y si así no fue, al menos con voluntad política y judicial, se hubiera logrado hacer justicia.

El 21 diciembre de 2012, culminó el juicio oral en el TOF, donde como final de esta historia condenaron a tres años de prisión condicional al ex interventor de YCRT, ingeniero Esteban Loncaric y Eduardo Schabner, quien se desempeñaba en ese momento como jefe de Seguridad y absolvieron sin costas a Gregorio Tolosa, un operario de responsabilidad menor al ser jefe de área en la Unión 9 donde ocurrió la tragedia. Allí terminó todo.

Los responsables políticos

La tragedia comenzó a perfilarse cuando en 1994 Sergio Taselli (a instancias de Carlos Menem) estuvo a cargo de la empresa a la cual vació, destruyó y dejó sin recursos en el 2002 cuando le rescindieron el contrato. Eduardo Duhalde puso de interventor a Eduardo Arnold (ex vice de Néstor Kirchner) y mandó a cerrar el yacimiento.

Arnold lo desoyó y mandó a extraer carbón a pesar de los peligros existentes producto de la desinversión, el desinterés y la desidia. Llegó Néstor Kirchner en el 2003 y el yacimiento siguió con las mismas o peores deficiencias. En el 2004 se cayó el techo en Mina 5, murieron 14 mineros y a partir de allí, solo fue activado un río de plata desde Nación, para aquietar las aguas, bajar el descontento y la bronca en la cuenca carbonífera, ya que era esa la población que había aportado sus muertos y nada menos que en tierras del presidente.

Hebbe de Bonafini, a punto de abandonar los DDHH para entregar los pañuelos blancos a los Kirchner, calificaba a Taselli como “el Nuevo Yabrán” y decía a los cuatro vientos que “esperaba que en el gobierno no tuviera amigos”. Bonafini se equivocó y cuando vio que Taselli era un protegido de NK, hizo un presuroso silencio.

Desde ese momento el gobierno nacional comenzó a prometer de todo en la cuenca. Néstor rápido de reflejos llegó para el velatorio comunitario, abrazó a viudas, hijos y hasta dejó escapar un lagrimón. Llegó plata, ayuda para las familias y por otro lado trataron de bajarle el tono a las denuncias por el desastre.

Raul Wanzo, en ese momento integrante de ATE formalizó judicialmente las denuncias correspondientes y como por arte de magia, cuando la causa estaba para ir a juicio, ATE desistió de ser querellante y la causa cayó.

Las investigaciones comenzaron a pasar por el freezer político y al poco tiempo, Néstor y Julio De Vido encontraron que aquella era la gran oportunidad de hacer mucho dinero, en la triangulación de fondos que luego se aumentó a índices exponenciales con la creación del proyecto de la usina y la inclusión de la UTN como entidad “consultora”.

En años subsiguientes, YCRT se transformaría en un canal de fondos que drenaron de Nación, para aplicar a bolsillos medrosos de politiqueros de turno a través de compras super millonarias, enormes sobreprecios, bajo el paraguas de que todo se justificaba por la necesidad de proveer al yacimiento de la seguridad y el funcionamiento adecuado, para evitar otro desastre como el de 14 de junio de 2004.

Todo, absolutamente todo ha sido responsabilidad del kirchnerismo. Desde el desastre de Mina 5 hasta hoy. Ha sido un solo partido el que ha gobernado, investigado (o no), invertido y distribuido los recursos y nunca fue querellante para que se descubriera la verdad.

Por todo esto, suena realmente mal, hipócrita y hasta burlesco, que los mismos responsables de toda la trama fatídica e impune que se tejió desde aquel 14 de junio de 2004 a hoy, los encontremos haciendo discursos en cada aniversario prometiendo lo que nunca cumplieron y jamás llegará: Justicia y responsabilidad política de lo involucrados con la desvergonzada intención de hacer cargos a otros, por la impunidad lograda en todos estos años.

Los sindicatos que actúan en el yacimiento, son tan cómplices como los gobiernos K. Han sido consecuentes con el manoseo, el ocultamiento y la insensibilidad ante la tragedia que se llevó a 14 familias de la cuenca.

La renuncia de ATE a seguir siendo querellante en la causa, es la prueba más evidente de la connivencia entre el poder y los sindicatos, para echar un manto de olvido e impunidad sobre lo ocurrido y especialmente, para evitar que la investigación de algunos trasnochados lleguen a los verdaderos responsables políticos de la mayor tragedia en Santa Cruz.

Para que no te olvides

A continuación en OPI vamos a resumir algunos de los links de notas producidas a lo largo de estos 16 años, para que el lector tenga a la vista cuál ha sido el derrotero de la injusticia, la mentira y la complicidad.

Ésta es la forma que tenemos año a año de recodar la tragedia, el desastre y el crimen de 14 trabajadores que marcaron un antes y un después en la cuenca y en la provincia. Sin embargo y muy a pesar nuestro, el pueblo aún no ha notado que los culpables de tanta irresponsabilidad y corrupción, siguen ocupando lugares en las boletas electorales y aún así, a pesar de todo, los siguen votando.

Quizás el bucle, este sin fin en que nos mete la misma sociedad sufriente, sea el castigo por no haber perfeccionado la justicia, no separar lo bueno de lo malo y no creer que, más allá de los discursos vacíos y las promesas recurrentes (tanto como su incumplimiento), puede haber una esperanza para cambiar la historia y eso sólo está en manos de esa misma sociedad que es víctima y elige.Charles Darwin escribió “La historia se repite. Ese es uno de los errores de la historia”.

Para que no olvidemos la historia

Entre los festejos, la injusticia y la inversión

