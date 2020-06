La deuda pública subió US$ 1.588 millones en mayo y ya llega a US$ 324.781 millones

Se colocaron más pesos y dólares de los que se cancelaron. Por la suba del dólar ayudó a bajar el monto final.

Por: Ismael Bermúdez

Por mayores colocaciones de bonos, durante mayo, la deuda pública nacional, en pesos y en moneda extranjera, aumentó por el equivalente a U$S 1.588 millones: pasó de U$S 323.193 millones a US$ 324.781 millones, según los datos de la Secretaria de Finanzas.

- Publicidad -

Hubo colocaciones de nueva deuda por el equivalente a US$ 6.562 millones y amortizaciones o pagos de capital por US$ 4.633 millones. Así hubo un aumento neto de la deuda de US$ 1.929 millones pero la suba del tipo de cambio oficial y otros ajustes redujeron la deuda en pesos por el equivalente a US$ 341 millones.

Además, durante mayo, se hicieron pagos de intereses por el equivalente a US$ 838 millones, “de los cuales el 48% se realizó en moneda extranjera. Los principales pagos de intereses correspondieron a los BONTE 2020 en pesos. Por otro lado, se pagaron US$ 316 millones al Fondo monetario Internacional (FMI) en el marco del préstamo Stand-by”, de acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que aclara que mantuvieron impagos los cupones de intereses de los bonos BIRAD 2021, 2026 y 2046 por un total de US$ 503 millones.

“En el mes se realizaron seis licitaciones que resultaron en la colocación de títulos en pesos por $ 286.538 millones, incluyendo $ 151.227 millones como parte de dos operaciones de canje de LETES en dólares y Bono DUAL 2020. Además, se obtuvo financiamiento del BCRA mediante la colocación de letras por US$ 485 millones”, según la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional.

También se pagaron amortizaciones de Letras del Tesoro en manos del FGS de la ANSeS por $ 12.396 millones y US$ 384 millones y de otros organismos públicos por $ 14.201 millones. Pero simultáneamente se colocaron en el FGS nuevas Letras por US$ 390 millones y a otros organismos públicos por $ 15.200 millones.

Con el Banco Central, se colocaron Letras por US$ 485 millones con vencimiento 2029. “Sumado a las colocaciones desde diciembre de 2019, el stock de este instrumento alcanzó los US$ 4.546 millones”, dice el Informe de la OPC. La ley de Emergencia autorizó al Gobierno Nacional a colocar Letras en dólares al BCRA a 10 años para cancelar servicios de la deuda por un máximo de U$S 4.571 millones, tope que quedó alcanzado.

En tanto, durante mayo las reservas brutas del Banco Central tuvieron una merma de US$ 979 millones: pasaron de US$ 43.568 millones al 30 de abril a US$ 42.589 millones el último día hábil de mayo. Y sin la ayuda extraordinario del Banco Central por 430.000 millones de pesos, el déficit fiscal alcanzó el equivalente a 4.600 millones de dólares. (Clarín)