La hermana del intendente Grasso candidata a Juez de Paz. Alicia Kirchner decide en una terna. Nepotismo, acomodo y ética cero

Concejales de Río Gallegos aprobaron una Resolución donde figura una terna postulada para ocupar el puesto de Juez de Paz en Río Gallegos, en la cual figuran Ariela de la Cruz Grasso y Nury Daniela Ávalos ambas propuestas desde el FPV Carlos Zhielke desde el sector de la oposición, ex Anses en épocas de Cambiemos en el gobierno.

Ariela Grasso es hermana del intendente de Río Gallegos, es Nutricionista de profesión y hasta donde indican las fuentes consultada “Es el número puesto para el cargo”, el cual se encuentra bacante desde el año 2015 y cuyo nombramiento está contemplado en el Art 48 de la Ley 55 que regula a los municipios. Quien debe elegir entre la terna presentada es la gobernadora Alicia Kirchner y en base a la información recolectada, ya tendría decidido el puesto para la hermana del intendente.

De acuerdo a las fuentes propias, Pablo Grasso le habría puesto a los concejales como condición para destrabar nombramientos de los ediles, que se aprobara la inclusión de su hermana en la tríada al cargo de Juez de Paz. Sin embargo, las mismas fuentes admiten que Pedro Muñoz sería el único concejal que no solicitó nombramientos como sus pares de la oposición.

Ética y legalidad

Sobre la pregunta si es legal que quien ocupe el cargo de Juez de paz no sea abogado ni escribano?, la respuesta es afirmativa. La Constitución provincial no se modificó en este ítems y sólo se exige “idoneidad”, ser argentino, mayor de 25 años y quizás el mayor problema se generaría en la cuestión política, por cuanto se exige no pedir a cambio afiliación política a ningún partido (¿?).

Sin embargo acá más que legal se construye un problema de tipo ético; se cuestiona si está bien que sea la hermana del intendente de la ciudad quien, finalmente, sea elegida para ocupar ese cargo.

De alguna manera es incentivar el nepotismo, digerir que familiares de un alto funcionario provincial (intendente de la capital) sean puestos en funciones dentro de la administración de Santa Cruz y como juez de paz en la misma ciudad que administra su hermano, por decisión de la jefa política, en este caso, la gobernadora Alicia Kirchner.

Ésta cuestión ética y no la legalidad, es lo que está en discusión en esta instancia. La otra cuestión pasa por los estándares que tiene parte de la oposición al momento de discutir postulantes a los cargos y si el intercambio de cargos con el intendente, es la única limitante para oponerse o no al nombramiento de personas cuestionadas por sus vinculaciones familiares al estado provincial/municipal sin hacer cuestionamientos ni oponerse a cuestiones de este tipo. (Agencia OPI Santa Cruz)