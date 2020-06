Críticas y tensión por el traslado de la sede de YPF de Chubut a Santa Cruz

(OPI Chubut) – Más de cien años de actividad y acreditar el título de Capital Nacional del Petróleo, al parecer, no es suficiente para que Comodoro Rivadavia mantenga la sede administrativa de la empresa insignia de hidrocarburos. Con su traslado a Las Heras, Santa Cruz, Chubut pierde más que una mera oficina regional, resigna poder de decisión, identidad e historia. Más allá de eso, los principales reparos surgieron a partir del silencio y la inacción.

La noticia se supo a partir de declaraciones de la gobernadora, Alicia Kirchner, quien durante el fin de semana dio a conocer que “la estatal YPF, la operadora de mayor preponderancia en la explotación de hidrocarburos en Santa Cruz”, hizo importantes anuncios respecto a la reorganización de la empresa y a la descentralización de sus oficinas. “La nueva sede para el sur de la Patagonia estará en Las Heras”, sostuvo.

Al gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, le llevó todo el lunes darse cuenta que la comunidad de Comodoro Rivadavia no le iba a dejar pasar la indiferencia. Desde su vicegobernador Ricardo Sastre hasta el interbloque que se desprendió del oficialismo en la Legislatura, manifestaron su disidencia a la posibilidad de abandonar la provincia.

Fueron los ministros de Gobierno e Hidrocarburos, José María Grazzini y Martín Cerdá, respectivamente, los que confirmaron la noticia, aunque minimizaron el impacto. “Es una cuestión estratégica de la empresa”, repitieron y se pusieron de acuerdo en decir que no perjudicaría las inversiones ni correrían peligro los puestos de empleo de Chubut.

No hubo comunicado oficial por parte de la operadora. Solo algunos trascendidos que llegaban a la prensa. En el transcurso de la jornada las críticas se generalizaron. Hubo reacciones de todo tipo, rechazos y cuestionamientos a los gobiernos nacional y provincial por su inacción ante la decisión de la petrolera de bandera. Es que el sentir ypefiano está en el adn chubutense.

A destiempo

Recién entonces Arcioni solicitó una reunión “urgente” con autoridades de YPF. En un comunicado de prensa distribuido a última hora, reivindicó la historia petrolera de más de 100 años de trayectoria surgida en Comodoro Rivadavia e indicó que una decisión de esta naturaleza “debe estar muy justificada”.

El mandatario quiso dejar al margen de la discusión la “buena” relación institucional que mantiene con su par santacruceña, Alicia Kirchner, pero destacó que “en este caso puntual hay que ser muy firmes en la defensa de Chubut”.

En ese sentido, Arcioni manifestó -con cierta imprecisión- que la provincia es “el mayor productor de hidrocarburos del país, y Comodoro, el corazón neurálgico e histórico de la Cuenca del Golfo San Jorge”. Faltó aclarar que la principal operación de YPF de la Cuenca, que incluye tanto a Chubut como a Santa Cruz, se encuentra en el flanco norte santacruceño. Asimismo, la Regional Sur de la empresa abarca también la provincia de Tierra del Fuego.

“Con temas como este -insistió el gobernador- debemos ser muy firmes porque se trata de la historia misma de la ciudad, impulsora de producción petrolera nacional y la industria local y regional”, y afirmó que “la identidad de un pueblo se construye respetando, cuidando y poniendo en valor su historia”.

Pedido de informes

Las críticas de la oposición no se hicieron esperar. El primero en advertir la maniobra fue el diputado nacional de Chubut por Cambiemos, Gustavo Menna. “Es una vergüenza que el CEO de YPF se lo haya comunicado a la gobernadora de Santa Cruz sin dar explicaciones a Chubut”, escribió en su cuenta de twitter.

El lunes presentó ante el Congreso un pedido de informes dirigido al jefe de Gabinete de Nación, “por la decisión de despojar a Comodoro Rivadavia de la sede de YPF”.

Por su parte, en Chubut, el interbloque compuesto por los diputados Xenia Gabella, Mariela Williams, Rossana Artero, Gabriela De Lucía, Leila Lloyd Jones, Zulema Andén, José Giménez, Angel Chiquichano y Miguel Antin, fijó postura.

Recordó que el propio gobernador de Chubut ostenta la Presidencia de la Organización Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos (OPHEPI) y solicitó que de ser cierta la información “transmita nuestra profunda divergencia con esta decisión”.

Abrazo simbólico

El ex director de YPF por Chubut, Jorge Gil, rechazó el desplazamiento de la administración regional y lo calificó de “inapropiado”. Observó que la decisión “no reduce gastos operativos” ni “aumenta inversiones improductivas” y alertó que podría “desestabilizar la gestión operativa de las subcontratistas” instaladas en Comodoro Rivadavia. Además, el traslado de la sede podría “incorporar costos adicionales” con lo cual “sería desafortunado”.

La concejal de Comodoro Rivadavia del bloque UCR, Ana Clara Romero, aprovechó también la ocasión para expresar que no van a dejar que “se lleven la Sede de YPF de Comodoro”. “Es parte fundante de nuestra identidad, no permitiremos que nos quiten una parte de nuestra historia y de nuestro futuro. Somos la Capital Nacional del Petróleo, dimos mucho al País para dejar que esto nos suceda”, reconoció la ex candidata a intendente.En medio de la lluvia de críticas, ex trabajadores de la operadora de bandera se organizaron y por redes convocaron a un abrazo simbólico, que se llevará a cabo el domingo 28 de junio a las 16 horas, en el edificio de Administración de kilómetro 3, YPF “con tapabocas, sin tapa ideas”. (Agencia OPI Chubut)