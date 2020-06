Al igual que la Nación, la mayoría de las provincias pagan el aguinaldo en cuotas

Por: Gabriela Origlia

El de junio es un mes es de estrés para las finanzas provinciales, por el medio aguinaldo y los vencimientos de deuda acumulados . Después de que la Nación oficializara el pago del primer sueldo anual complementario en cuotas para los salarios públicos más altos, se sumaron Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires . En Córdoba, Juan Schiaretti, seguiría el mismo modelo y en Mendoza , Rodolfo Suárez, ya anunció un esquema de pago escalonado según el monto a percibir.

Neuquén y Río Negro definirán por estas horas cómo afrontarán el pago. En Santa Fe, donde Omar Perotti atraviesa una situación financiera muy compleja, hace unos días se canceló la diferencia del medio aguinaldo de diciembre de 2019 que se adeudaba producto de la aplicación de la cláusula gatillo. Respecto del mes en curso, el ministro de Gestión, Rubén Michlig garantizó el pago, aunque el cronograma será extendido. En Chubut , donde las complicaciones financieras comenzaron hace exactamente un año, también habrá cuotas .

Este mes lo están pagando Misiones; Chaco (escalonado por terminación de DNI); Corrientes , Catamarca, Santa Cruz, San Juan, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

En Entre Ríos será en julio, lo mismo que en Jujuy, La Rioja y en Formosa (escalonado por DNI; comienza el 29 de este mes y sigue después). En Tucumán Juan Manzur no dio definiciones, solo dijo que se está haciendo “todo el esfuerzo para cumplir”.

Todos los funcionarios provinciales hablan de un “esfuerzo extraordinario” para este compromiso. Los dos años de recesión ya habían impactado en las cuentas públicas y desde marzo se le sumó el “efecto coronavirus”: más gastos y menos ingresos . Las transferencias automáticas de la Nación cayeron, en términos reales, un 18%, 26% y 14% en enero-marzo, abril y mayo, respectivamente. Y los recursos propios provinciales, según datos del Ieral, registran una baja promedio a valores constantes de 12% en el primer trimestre y 22% en abril.

Los economistas Marcelo Capello y Agustín Cugno del Ieral proyectan un déficit primario en el consolidado provincial de entre 39.000 y 56.000 millones de pesos , según distintos escenarios. Los mayores desequilibrios podrían darse en Buenos Aires y Santa Fe. La situación general cambiará en función de si Nación termina de distribuir este mes el saldo total de los $60.000 millones de ATN (queda la mitad) y del Fondo Fiduciario para créditos por el mismo monto . De ser así, las provincias todavía necesitarían financiamiento extra de entre 0,5 y 18.000 millones de pesos.

Según ese informe, si la distribución de los recursos nacionales es la mitad del total, la necesidad extra de financiamiento para el global de las provincias será de entre 45.000 y 63.000 millones de pesos. Los gobernadores, al igual que la Rosada, hoy no tienen vías de crédito extras y tampoco pueden apelar a la emisión de moneda . “En esta situación, algunas jurisdicciones tendrían problemas para cumplir con sus servicios de deuda y/o pagar el medio aguinaldo. Ya existen casos que no pagaron vencimientos originales de servicios de deuda, y se hallan en período de gracia, cercanas a caer en default”, agrega el reporte.

Córdoba ya empezó a renegociar su deuda por los US$ 1930 millones colocados en cuatro bonos, tres de estos en dólares con una tasa de 7,12% anual. En la misma situación están Río Negro, Buenos Aires, Mendoza y Chubut. Salta y La Rioja anunciaron que se sumarán después de demorar el pago de cupones de intereses de bonos en dólares que, finalmente, cancelaron durante el período de 30 días de gracia posterior al vencimiento original.

En total, por ahora, son casi US$11.000 millones de deuda emitida por provincias en proceso de renegociación: Buenos Aires, con US$ 7.148 millones; Chubut, US$ 700 millones; Mendoza, US$ 590 millones; Rio Negro, US$ 300; y Córdoba, US$ 1.930 millones. Según la consultora Elypsis , el stock de deudas provinciales equivalía a fines de 2019 al 8% de la deuda pública nacional (US$ 28.098 millones), pero casi el 90% está nominado en dólares. (La Nación)