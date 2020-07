ATE entiende que informar es “revictimizar a la víctima” y pide que los medios silencien los delitos morales del poder

(Por: Rubén Lasagno) – Lejos de repudiar con sus discursos a los violadores, abusadores y perpetradores de delitos de toda laya, que recrudecen en la provincia y de muchos de los cuales tienen implicados a funcionarios, políticos y dirigentes, ATE sacó un comunicado con faltas de ortografía y un discurso alineado con lo peor del kirchnerismo, de quien adquirió algunos tips, como, por ejemplo, culpar al periodismo antes que a los culpables de los delitos más atroces en contra de la integridad de las personas y fundamentalmente de los niños.

Dice en el encabezado el parte de prensa del CDP ATE/CTA “…exigimos profundizar y acelerar la investigación en la justicia, en los hechos que se vio involucrado el ex Concejal Emilio Maldonado y por los cuales fue denunciado públicamente en las redes sociales”.

“Asimismo, también exigimos el cese de la revictimización de la víctima por parte de los medios de comunicación, para preservar su salud física y emocional y así evitar que sienta más vulneración”.

Hasta aquí dos cosas para resaltar: decir “…en los hechos que se vio involucrado el Concejal….” es poner sobre el victimario alguna duda en relación a si el hecho fue protagonizado por él o fue puesto allí por alguna circunstancias ajena a su única intención como fue abusar de dos niñas. Para hacer una analogía de esta suerte de rebaje de la culpa, como decía el abuelo: es como echar agua a la leche. En otros términos hasta podríamos inferir que se erige cierta duda sobre las denuncias de las familias y por eso “exige” “…profundizar y acelerar la investigación en la justicia”, como si algún juez o fiscal va a apurar los tiempos o saltear las instancias porque ATE se lo pida.

Con respecto al comportamiento de los medios, ATE hace una interpretación típica del kirchnerismo más mordaz. Pone el carro delante del caballo y pretende que “de esto no se hable”, una tendencia autoritaria que revolea la mordaza para implantar la censura previa, alegando que a la víctima se la revictimiza, cuando en realidad lo que esta frase aparenta hacer es ahogar la denuncia de los principales implicados que pertenecen al poder o son partes del gobierno amigo.

La verdadera “revictimización de la víctima” es la invisibilización del problema. Un punto fundamental para que actúe la impunidad. Solo basta recordar que desde que la primera familia hizo la denuncia hasta que llamaron a Maldonado a declarar, pasaron no menos de 7 u 8 días y que todo se apresuró a partir de la repercusión en los medios que tuvo el caso y posteriormente esto animó a la segunda familia a hacer su propia denuncia en contra de este sujeto.

Para justificar el silencio previo o la censura, en todo caso, ATE interpreta que informando (un derecho sustancial que les asiste y lo cual constituye el objeto de su existencia) los medios “revictimizan a la víctima”, ¿O será que los medios al informar levantan la alfombra, secan el barro y ponen al descubierto a los profanadores morales que abusan de niños o de personas y simulan ser grandes padres de familia y funcionarios intachables?, como es el caso de Maldonado. ¿Quién síno los medios, pueden garantizar que este personaje haya tenido que apartarse del Concejo Deliberante? ¿De dónde, sino de los medios, partió la topadora que empujó a los encubridores políticos a tener que ceder ante lo inminente y “entregarlo” para no quedar enchastrados?.

La teoría que inspira el comunicado de ATE es la misma pretensión del kirchnerismo desde donde argumentan que hasta tanto no sea “cosa juzgada” nadie en la prensa tendría que hablar del tema.

Extraño concepto de la comunicación tiene el gremio, a menos, claro, que el denunciado no sea “del palo”; en ese caso, todo vale. Con este principio, el kirchnerismo ataca a los medios que desde el 2005 venimos denunciando mediáticamente la corrupción y pretenden que nadie “mancille el buen nombre y honor” de quienes, en realidad, carecen de uno y lo otro.

El comportamiento típico de los culpables, especialmente desde el poder, es acallar las repercusiones de sus actos, para evitar el daño personal y/o del partido/organización que lo contiene o representa. Para ello usan sus adláteres, algunos más o menos disimulados y otros promiscuos hasta para defender al patrón. No es menor este tipo de intervenciones exógenas (desde afuera del interesado/victimario como en este caso, o del corrupto), que vienen radicalizándose desde sectores a veces ambiguos y otros bien claros y definidos su pertenencia ideológica o sus negocios asociados.

Con pretensiones de exégeta, ATE alude “Se conoce como revictimización el proceso mediante el cual se produce un sufrimiento añadido por parte de instituciones y profesionales encargados de prestar atención a la víctimamientras dura el proceso de esclarecimiento y es en los medios comunicación en donde se produce con más frecuencia este fenómeno, como ocurre en este caso que ha adquirido carácter público”.

ATE acomodó el concepto a su necesidades discursivas, porque arranca bien con la definición de la revictimización, victimización secundaria o doble victimización como el proceso mediante el cual se produce un sufrimiento añadido por parte de instituciones y profesionales encargados de prestar atención a la víctima, pero derrapa cuando por necesidad, vira 180 grados y le agrega que “…es en los medios de comunicación donde se produce con más frecuencia este fenómeno”.

Vamos a mostrarle a ATE y los redactores con anteojeras que escribieron esto, que el periodismo no revictimiza, informa. En todo caso, puede haber medios o periodistas que cometan el grueso error de exponer a las víctimas, en ese caso estamos hablando de otra cosa; es irresponsabilidad, mala praxis periodística, etc, lo cual puede ser judicializable. No es raro en estos casos que algún juez advierta a los medios que no se debe exponer a los menores y/o en algunos casos a la familia, para evitar daños ulteriores y aún estando en desacuerdo, en algunos casos, es atendible la decisión. Y en este caso, pasó algo similar. Ahora, de allí a que el periodismo no pueda hablar del caso, del imputado y del delito consumado, atendiendo a la información que cada medio tenga chequeada, es una falacia y parte, necesariamente, de la necesidad de incurrir en la censura previa, algo bastante extremo y atípico partiendo de un gremio, nada menos.

¿Alguien piensa lo que habría ocurrido si las familias involucradas en este caso no hubieran recurrido a las redes sociales y a los medios de comunicación para ventilar los que hizo este concejal abusador de menores?: nada. Hoy estaríamos ignorando la situación y Maldonado estaría en su puesto “representando a la gente” (tal como dice la clase política), mientras intrafamiliarmente seguía acechando con sus bajos instintos a menores desprotegidas. Esto es lo importante y no lo que digan los medios. Pero es muy importante que los medios saquen a la luz estas aberraciones, por cuanto sirven para saber en quién confía la sociedad a sus hijos.

Le decimos a ATE que la revictimización de las víctimas en este caso, no se produjo en los medios:

Se produjo cuando en la Comisaría de la mujer no le quisieron tomar la denuncia a la madre y la llevaron a la Comisaría VI a radicar la misma ante el jefe de guardia, vulnerando el principio de privacidad, los derechos del niño y las más elementales normas cuidado de un menor abusado.

Que la denuncia hecha en la comisaría llegara primero a los medios que a manos de la mamá. Y esto lo dijo la propia mujer en la sesión del Concejo Deliberante. En la concepción de ATE, el culpable sería el medio, sin reparar que la filtración de esa denuncia fue de un funcionario y una comisaría, a la que se debería investigar. La obligación de un periodista es informar, resguardar las fuentes y dar a conocer cualquier hecho, por más drástico que sea, siempre y como único principio, ajustarse a la verdad y solamente puesto en la decisión de su editores.

Revictimizar a la víctima es que una semana después de realizada la denuncia y cuando todo sale a la luz, recién ahí comienzan a funcionar los resortes judiciales y se deciden a llamar a Maldonado a declarar.

Si ATE quiere hacer una encendida defensa de las víctimas en esta oportunidad tendría que apuntar con precisión sobre los verdaderos responsables de esta revictimización de las víctimas, toda vez que nadie atendió ni protegió como debía a las víctimas de abuso sexual y tampoco hizo un repudio explícito al comportamiento antisocial del ex concejal Maldonado. En el último párrafo del comunicado desliza un “pedido de explicación” a la policía, el Ministerio de Seguridad y Educación por la “demora de los protocolos”, pero luego de todo lo dicho anteriormente, queda como una suerte de frase de compromiso para no ser tan obvios.

Pero indudablemente no se le puede pedir nada más a un gremio alineado, lamentablemente, con el gobierno provincial y nacional, muy lejos de aquel grupo de luchadores en las calles que junto con ADOSAC hicieron historia en Santa Cruz. Hoy es parte del poder en YCRT, al punto de haber firmado un Amparo judicial para forzar el despido de 417 trabajadores, luego echados por Aníbal Fernández y desde hace cuatro años se ha mimetizado con los objetivos de Alicia Kirchner y hasta ha copiado la forma de escribir con faltas de ortografía, cuando, vulnerando la lengua española, tan rica en expresiones y giros idiomáticos, para cumplir la orden de CFK de adoptar el “lenguaje inclusivo”, escribe un texto institucional usando “x” en lugar de la “O”, lo cual constituye un error gramatical imperdonable, más allá de las ideologías, porque se es justo no solo por lo que dice sino por cómo lo dice y la Ral Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) presentaron el “Libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica” manual en cuyo primer capítulo, expresa su rechazo al lenguaje inclusivo.

En esta especie de guía práctica para resolver las dudas ortográficas, fonéticas o gramaticales que se dan por la evolución del idioma en los últimos años, quedó expresamente definida la posición en relación a esta aberración lingüística.

En el primer capítulo se ese manual de estilo de la RAE, se considera innecesario la inclusión del doble género. Es decir, “todos y todas”, así como el uso del llamado “lenguaje inclusivo” que utiliza “x”, “@” o “e” en lugar del plural, es decir, “todxs”, “tod@s” o “todes”.En el caso de ATE, su mimetización con el kirchnerismo, desborda los ideológico y recala en cuestiones semánticas y conceptuales del habla; algo grave cuando se trata de una organización dedicada a defender a sus afiliados cuyo patrón es el Estado. Y esto tampoco es invento de los medios, pero es un derecho que tenemos de comunicarlo, expresarlo e informarlo como nos parezca. (Agencia OPI Santa Cruz)