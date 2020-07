La familia Macri denuncia que fue manipulado el sorteo para nombrar a la nueva interventora del Correo Argentino

Por: Iván Ruiz

La novela por el Correo Argentino, que ya lleva 19 años, sumó un nuevo capítulo. Socma, la empresa de la familia Macri, denunció la semana pasada que hubo una manipulación en el sorteo mediante el cual se eligió a la nueva interventora que se hará cargo de la compañía y señaló a funcionarios cercanos al procurador del Tesoro, Carlos Zannini. El fiscal Carlos Rívolo impulsó el caso y ya pidió medidas de prueba.

La celeridad con la que se hizo el sorteo, los testigos y la supuesta falta de notificación a las partes son los motivos que enumeraron los abogados de la familia Macri en la denuncia penal. “La designación de la contadora [Flor] Faber claramente ha sido ilícita y todo hace sospechar que fue ‘a dedo’, en claro fraude a la ley”, dice el escrito al que accedió LA NACION.

La jueza Marta Ciruli resolvió el 11 de marzo desplazar a Carlos Ferrario, entonces co-administrador del Correo, y convocó a un sorteo para la mañana siguiente (12 marzo), a realizarse dentro del sistema Lex100 del Poder Judicial, para designar a quien se haría cargo de la intervención. La familia Macri asegura que no fue notificada, como tampoco el resto de las partes. La magistrada dispuso que la notificación a las partes se hiciera mediante la colocación de un aviso en la cartelera del juzgado.

“En lugar de notificar la medida, tan significativa por cédula, teléfono o e-mail, dispuso que se coloque un aviso en la cartelera del juzgado. Sí, un papel colocado en la cartelera del tribunal. Para un proceso que se viene extendiendo desde los últimos 19 años, la extrema urgencia no se justifica en ningún aspecto. Tal celeridad encontraría como único justificativo la intención de evitar que se controle el sorteo del interventor, como efectivamente ocurrió. Y ello, claro está, despierta sospechas de que el aludido sorteo habría sido adulterado o manipulado”, dice la denuncia.

Otro elemento sembró las sospechas entre los denunciantes: los únicos testigos del sorteo fueron Bruno Toia y Adolfo Scrinzi, dos abogados vinculados a la Procuración del Tesoro, el organismo del Poder Ejecutivo que -desde el desembarco de Zannini- empuja el caso y que había reclamado a la jueza la intervención del Correo y el desplazamiento del anterior co-administrador.

“La posibilidad de que las partes tomasen conocimiento efectivo de la medida era remota o prácticamente imposible. ¿Quién va a ir a ver la cartelera del Tribunal? Veremos, no obstante, que no fue así para los letrados de la Procuración del Tesoro (que no son formalmente parte en concurso), a quienes les habrían informado la medida y el sorteo y fueron sus únicos y solitarios testigos”, escribieron los abogados de Socma.

La intervención

Desde que Alberto Fernández desembarcó en la Casa Rosada, el Estado tomó una postura más agresiva en el concurso por la deuda del Correo. Zannini, que fue la mano derecha de los Kirchner durante 12 años, había denunciado “irregularidades” en la gestión del Correo que hacían los Macri con “entidad suficiente para lesionar seriamente” los intereses del Estado, acreedor que -afirmó Zannini- “ve disminuida día a día su posibilidad de satisfacer su acreencia”.

La nueva interventora designada por la Justicia será clave en el proceso que atraviesa el concurso por la deuda del Correo. Será quien maneje el cramdown o salvataje, que abre una instancia para que otras empresas puedan ofertar para quedarse con el Correo o, en última instancia, el proceso culmine con la quiebra de la compañía.

Después de que la Justicia desplazara a los directivos nombrados por la familia Macri y ordenara la intervención, Zannini había pedido que la Justicia acelerara el cramdown . Ese proceso permite que el Correo escuche ofertas de candidatos a comprar la compañía y su correspondiente deuda y así poder negociar con sus acreedores. Socma, que fue concesionaria del servicio postal, también tendrá posibilidad de competir en un posible salvataje.

La intención de la Procuración del Tesoro será insistir en que se debe realizar una nueva auditoría sobre lo realizado por la familia Macri dentro del Correo, ante las posibles maniobras de vaciamiento que ya fueron denunciadas, informaron fuentes oficiales. (La Nación)