El intercambio entre Argentina y Brasil cae a niveles de 2003

El déficit bilateral en junio fue de US$ 100 millones.

En junio, el intercambio comercial bilateral entre Argentina y Brasil arrojó un déficit de US$ 100 millones para el país, más que duplicando el rojo de US$ 45 millones obtenido en igual mes del año pasado. Más allá del deterioro del saldo, la nota la dio el flujo comercial por el desplome tanto de las exportaciones (39,5% interanual) como de las importaciones desde Brasil (30,8%). “El intercambio entre ambos países alcanzó US$ 1.100 millones, cayendo 35% y registrando el menor valor para el mes de junio desde 2003 (US$ 712 millones)”, apuntó Ecolatina en un informe.

Apenas más de US$ 500 millones de exportaciones a Brasil en junio, representaron sólo 4,8% de las importaciones totales de ese país. Comparando con el 6,4% de participación obtenido en junio de 2019, y más aún con el 7,2% de 2018, este número enciende señales de alarma. Si bien era esperable una caída, ya que la principal economía del Mercosur sufre una fuerte recesión, “las ventas a Brasil cayeron casi el doble que el resto de las importaciones brasileñas (18,5% i.a.), relegando nuestra importancia en este mercado”.

La balanza comercial de Brasil terminó el primer semestre del año con un superávit de 23.000 millones de dólares, resultado en un 10,3 % menor que el registrado en el mismo período de 2019, por el impacto que ha causado la crisis del coronavirus, informó este miércoles el Gobierno.

Pese al resultado trimestral, la potencia suramericana batió récord en junio al registrar el mayor saldo comercial positivo para el mes desde 1989 -cuando se comenzó a realizar la estadística con los criterios actuales- con un superávit de 7.463 millones de dólares.

Brasil exportó 19.912 millones de dólares en junio, un 12 % menos que en el mismo mes de 2019, pero el golpe fue más duro para las importaciones, que cayeron 27,4 %, con la compra de 10.449 millones de dólares en productos del exterior.

De acuerdo con el Ministerio de Economía, durante los primeros seis meses del año las exportaciones cayeron 6,4 % y las importaciones retrocedieron 5,2 % en comparación con el mismo período de 2019.

El superávit del semestre es el más bajo de la balanza comercial brasileña para el período desde 2015.

Tras cerrar 2019 con un superávit de 46.657 millones de dólares en su balanza comercial, el segundo resultado positivo más grande en la historia, Brasil estima que el superávit para este año será menor por el impacto que dejará la crisis del coronavirus.

Según el último boletín Focus, una encuesta semanal de instituciones financieras publicada por el Banco Central, los analistas del mercado prevén para este año un superávit de 53.000 millones de dólares, una cifra un poco menor que la expectativa del Gobierno, que aspira a un saldo positivo de 55.400 millones de dólares al cierre del año. (Clarín)