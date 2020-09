ASIP Y FOMICRUZ PARALIZADOS POR FALTA DE ACUERDO SALARIAL

Ambos entes descentralizados de Santa Cruz, hace semanas están con medidas de fuerza por la falta de paritarias y, ante la imposibilidad de realizarlas de manera presencial se optó por reuniones virtuales. Las mismas tampoco tuvieron avances y hoy la empresa estatal Fomento Minero de Santa Cruz (FOMICRUZ) y la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP) están, prácticamente, sin actividad.

Los representantes de ambos entes reclaman hace meses una convocatoria a paritarias. La respuesta del Gobierno era la imposibilidad de realizarlas, atento a este tiempo de pandemia. Por ello solicitaron reuniones virtuales con el respaldo de lo sugerido por el propio Ministerio de Trabajo de provincial, que recomendó la realización de encuentros remotos que, en caso de llegar a un ‘acuerdo de partes’, luego lo homologa la Cartera laboral.

Con este escenario, el martes 25 de agosto, integrantes de la Junta Interna de ATE ASIP llegaron a la sede central ubicada en el centro de Río Gallegos y pidieron a las autoridades fecha y hora para hablar del tema salarial. No hubo respuesta y los representantes gremiales pernoctaron en su lugar de trabajo. Finalmente, el miércoles 26 fueron convocados y se reunieron por plataforma virtual.

No fue muy diferente el pedido del personal de FOMICRUZ, que tras insistir y luego que el Gobierno les negara la paritaria y que diera por cerrado el diálogo al no llegar a un acuerdo salarial, realizaron junto a sus pares de ASIP una gran caravana que incluyó el paso por Casa de Gobierno para despertar el interés de las autoridades. Sin levantar las medidas de fuerza, ya que no asisten a sus lugares de labor y también levantaron el trabajo home office, finalmente, fueron convocados.

En el caso de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos, las negociaciones realizadas el jueves 27 no avanzaron, siguen en el organismo a modo de protesta y lo que ofertó el Gobierno, como novedad, fue tomado como una afrenta por los trabajadores: del 14,78% planteado en primera instancia, ayer se ofreció un 15% a partir del mes de julio.

Karina Arriagada, secretaria general de la Junta Interna de ATE ASIP dijo los agentes ya tenían tomada una posición votada en asambleas previas: no aceptar nada por debajo del 20% (NdeR: que fue el porcentaje recibido por la mayor parte de los trabajadores estatales santacruceños), “así que eso le manifestamos al Ejecutivo”.

Los representantes gubernamentales, en tanto, “plantearon la posibilidad de consensuar con otros ítems propios del organismo, pero que no hacen a la pauta salarial y que, por ende, son derechos adquiridos. A raíz de lo conversado se consultó a las bases a través de una asamblea virtual y seguimos con nuestro reclamo instalados en la sede central de ASIP a la espera de una respuesta razonable y digna”.

La vocera de los trabajadores relató que cuentan “con el acompañamiento de los compañeros de la sede de Capital Federal y de todo el interior provincial que manifestaron su descontento y malestar porque el Gobierno sigue manteniendo esta postura de querer imponer el aumento de un 15% por ser un ente autárquico, sin dar lugar al diálogo. Queremos consensuar una pauta salarial y si ellos siguen queriendo imponer ese porcentaje lo único que hacen es generar mayor malestar, razón por la cual las medidas van a continuar, vamos a permanecer en la sede de la Agencia y, si no hay una propuesta superadora, se van a endurecer las medidas”.

El jueves 27 los representantes de los trabajadores de FOMICRUZ también tuvieron su reunión virtual con integrantes del Directorio de esa empresa. Allí la oferta fue un 10% retroactivo al mes de julio y un 5% en septiembre. Lo que sería un 15 por ciento al básico que se cobraría completamente a partir del mes de octubre. Además, un 5% por título, un aumento en la banda horaria de un 25% de la categoría 12 y un aumento al desarraigo de $1.250 remunerativo.

La oferta fue analizada por la asamblea de trabajadores y se rechazó el 15% y se exige un 20%. También, se desechó la oferta de la banda horaria, para la cual se solicitó un 30% de la categoría 15. En tanto fueron aceptados el ítem ‘título’ y ‘desarraigo’. Motivo por el cual “seguiremos con las negociaciones la semana que viene, mientras tanto las medidas de fuerza, continúan”, confirmó el delegado de ATE en FOMICRUZ, Emiliano Melo.

Los agentes estatales de la Agencia como de Fomicruz están firmes y cuentan con respaldo gremial. La paralización de ambos entes descentralizados del Estado santacruceño es por demás evidente. Ambos, desde su lugar, manejan millones de pesos y conocen muchos números e ingresos a las arcas provinciales. El Gobierno no desconoce esto y los trabadores tampoco. (Agencia OPI Santa Cruz)