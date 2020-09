Legajo manchado: rechazaron recusación de Ale y quitaron su retrato de la jefatura policial

(OPI Chubut) – El ex jefe de la Policía del Chubut y ex diputado provincial, Juan Luis Ale, quien fuera declarado culpable por el delito de acoso sexual contra dos menores, presentó su recusación al tribunal de enjuiciamiento, tras la causa que lo acusó por abuso sexual. El delito fue cometido contra dos menores entre 1998 y 2001 quienes de adultas pudieron emprender la demanda contra el ex funcionario.

El Tribunal la rechazó la recusación de Juan Luis Ale por dos motivos: extemporánea y sin sustento legal. La defensa de Ale había solicitado el apartamiento del tribunal de juicio y la fiscal del proceso judicial por considerar que su imparcialidad no está garantizada.

En tanto, otro Tribunal deberá analizar la resolución y se dispuso suspensión de plazos de ejecución. El juez Gustavo Castro solicitó además que se envíen las actuaciones al colegio de abogados de Esquel por la actuación del defensor, a la que consideró como una falta grave.

“Mala imagen”

La resonada causa que tomo trascendencia nacional provocó otras medidas complementarias a la actuación judicial. Por ello, el Ministro de Seguridad de la Provincia, Federico Massoni, pidió retirar el retrato del ex jefe de Policía Juan Luis Ale de la Jefatura de Policía. “No puede existir como referencia en la Policía una persona que cometió un delito tan aberrante, por eso decidimos retirar su imagen de la Jefatura Policial”.

La acción de repudio continuará en el máximo órgano legislativo, ya que el titular de la cartera de seguridad enviará a Legislatura un proyecto para que los ex jefes de la fuerza que fueron encontrados culpables de delitos pierdan el beneficio del cobro de sus remuneraciones como retirados de la policía provincial.Juan Luis Ale tuvo jerarquía de comisario general (actualmente retirado) y jefe de la policía de Chubut durante los dos primeros gobiernos de Mario Das Neves (de 2003 a 2011). Luego llegó ser diputado provincial del Frente para la Victoria. El delito se registró antes de ocupar esos cargos, cuando era autoridad policial local en Puerto Madryn. (Agencia OPI Chubut)