Internas calientes en el PJ de Tierra del Fuego: me arrepiento de haber acompañado a Bertone Manifestó el ex Vicegobernador

(OPI TdF) – El Ex-vicegobernador Juan Carlos Arcando fue consultado sobre sus últimos días frente al ejecutivo provincial y sobre su relación con su ex-compañera de fórmula Rosana Bertone “la última vez que hable con Bertone fue cuando me dijo que renunciaba al cargo de gobernadora” indicó.

Arcando se diferenció de su ex-compañera de gestión, al considerarse un político dialoguista y no de confrontación “Yo hice lo que tenía que hacer y lo que siempre pensé y me salieron a criticar por los acercamientos que tenía con uno o con otros, yo hablo con todos y tengo relación con todo el arco político de la provincia, solo confronto proyectos”. Remarcó Arcando.

Al ser consultado sobre el destrato que soportó en sus últimos días de gestión por la propia Bertone y sus colaboradores, indicó “hice lo que se tenía que haber hecho seis meses antes, en el marco de la transición” y le apuntó al entorno de la ex mandataria tildándolos de “Pica Sesos” al señalar “muchas veces en lugar de sumar, hicieron que tengamos diferencias dentro de la gestión y lo tengo que decir como una autocrítica, muchas veces las cosas que yo tenía que decir, lo decía adentro, como actuamos los peronista y para afuera nos tenemos que cuidar”.

En otro orden fue muy crítico al señalar que la ex mandataria no gobernó para toda la sociedad y en ocasiones lo hizo solo para algún pequeño sector.

Al ser preguntado si estaba arrepentido haber acompañado a Rosana Bertone en la última contienda electoral, donde Melella se impuso por una mayoría abrumadora y dejar el proyecto de su sector a un costado “Si estoy arrepentido, por supuesto y lo digo por primera vez, si yo estaba mal en la gestión, no tendría que haber aceptado continuar acompañando la fórmula” aseguro. “Pero si yo decía que no, iba quedar como el mayor traidor de la provincia de Tierra del Fuego y eso pesó mucho en mí”, se sinceró Arcando y agregó “yo termine traicionando a mi propio equipo, con mi gente teníamos otros proyectos, pero esto me sirve de experiencia para no cometerlos en otra ocasión”, subrayó.

Finalmente Juan Carlos Arcando en calidad de presidente del Congreso Provincial del Partido Justicialista de Tierra del Fuego, también se refirió a la situación del partido, anunció el llamado a una reunión del órgano partidario y “destacó la figura del intendente de la ciudad de Ushuaia Walter Vuoto, como figura destacada para ocupar la presidencia del partido Justicialista en Tierra del Fuego”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)