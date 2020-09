Crisis en Venezuela: Nicolás Maduro asegura que el 6 de diciembre habrá elecciones con o sin pandemia

“Que nadie nos venga a hablar de suspender elecciones, nadie en el mundo, así o más claro”, dijo el presidente venezolano.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que el 6 de diciembre próximo se realizarán las elecciones para renovar la composición de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) “con pandemia o sin pandemia” de coronavirus.

“Que nadie nos venga a hablar de suspender elecciones, nadie en el mundo, así o más claro; en Venezuela estamos obligados por la Constitución, llueva, truene o relampaguee, a hacer elecciones el 6 de diciembre”, señaló.

El mandatario subrayó que “más de 14.400 candidatos se inscribieron a la campaña electoral con todas las protecciones de bioseguridad” y remarcó que “con pandemia o sin pandemia habrá elecciones en Venezuela”.

“Ya hemos visto elecciones en medio de una pandemia terrible en Polonia, Serbia; en Rusia hicieron un referendo y votaron millones de rusos; en Bielorrusia, Corea del Sur, Surinam, Trinidad y Tobago, República Dominicana y esta semana en Jamaica”, dijo en un mensaje televisado, según la agencia de noticias ANSA.

Enumeró además las que están previstas: “El 18 de octubre en Bolivia, el 25 de octubre en Chile (referendo) y el 3 de noviembre en Estados Unidos a pesar de que tienen 60.000 casos (de coronavirus) diarios y más de 6.200.000” desde el comienzo de la pandemia.

Sostuvo que “hay maniobras en el mundo, y hay maniobras de algunos sectores, para sabotear e impedir las elecciones del 6 de diciembre”.

La oposición, dividida

Pero “con todas las medidas que estamos tomando vamos a llegar en mucho mejor situación que la que estamos ahora” y “las elecciones del 6 de diciembre van”, insistió.

Para esa fecha están convocados los comicios para que los venezolanos renueven, como establece la Constitución que deben hacerlo cada cinco años, la composición completa de la AN, que en el período actual tiene holgada mayoría opositora.

La mayoría de la oposición anunció que no participará de esas elecciones por entender que no hay garantías de imparcialidad, pero uno de sus principales líderes, el ex candidato presidencial Henrique Capriles, se manifestó en los últimos días a favor de concurrir, lo que abrió un intenso debate en el seno del antichavismo.

El ex candidato presidencial venezolano Henrique Capriles ha reiterado su llamamiento a participar en las elecciones parlamentarias de diciembre para evitar que el Gobierno de Maduro haga una oposición “a su conveniencia” y sin perspectivas de futuro: “Hemos decidido dar un paso al frente cuando al parecer nadie más está dispuesto a asumir el riesgo”.

Capriles, inhabilitado desde 2017 para ocupar un cargo público, se ha desmarcado en estos últimos días de la línea seguida por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien ha llamado al boicot de los comicios del 6 de diciembre por entender que no existen garantías suficientes para que puedan ser unas elecciones justas y transparentes.

El exgobernador ha coincidido con Guaidó en que no se dan las condiciones para dicha votación, entre otras razones por la pandemia de coronavirus, pero cree que el debate “va mucho más allá del falso dilema de votar o no votar” y es necesario “trazar una ruta política clara” construida a partir de “hechos políticos concretos, viables y convincentes”. (Clarín)