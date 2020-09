La multiplicación de casos no cesa en Chubut y se prorrogó el decreto que restringe circulación entre ciudades

(OPI Chubut) – Luego de un fin de semana con acatamiento dispar en torno a las restricciones de circulación, desde el Comité de Emergencia de Chubut confirmaron que se prorroga esa normativa “para evitar medidas más drásticas”. Fue el propio ministro de salud de la provincia petrolera quien señaló “vamos a continuar con las restricciones y mayor control en la circulación entre las ciudades”. “Entendemos el cansancio, están viniendo días lindos pero hay que cuidarse. Uno ve con desilusión lo que sucede cada fin de semana, en donde gran porcentaje no se cuida y eso expone al resto de la sociedad. Hay que tener precauciones para no tener que tomar medidas drásticas que pueden implicar retroceso y perjuicio al resto de la sociedad”, agregó Fabian Puratich, titular de la cartera sanitaria.

Más controles

Al cumplirse dos semanas del último decreto firmado por el gobernador Mariano Arcioni en torno a las medidas preventivas, las ciudades refuerzan sus controles.

Trelew convocó nuevamente a la mesa de emergencia para evaluar nuevas medidas preventivas ante el rebrote y casos de Covid-19 en aumento en localidades vecinas. Desde el Hospital Zonal “Dr. Adolfo Margara”, realizaron un llamado de atención a la población por la falta de cuidados en lugares públicos como los registrados el viernes, sábado y domingo. Por el momento en Trelew hay tres casos activos de la enfermedad. El cuerpo médico de ese nosocomio advirtió que ante un posible colapso sanitario en otras localidades, su ciudad podría ser receptora de “pacientes importados” y ello causa profunda preocupación.

En Rawson, el Comité de Crisis del Hospital Santa Teresita, expresó su preocupación “por la falta de cuidados en la ciudad, que viene en aumento en los últimos meses, pero que este fin de semana han sido muy evidentes. Se observó un aumento significativo de circulación sin cumplir con las medidas mínimas de prevención”, detalla una nota presentada por el organismo de salud. Así mismo, en la ciudad capital, el intendente Damián Biss comunicó que desde la semana pasada cumple aislamiento preventivo en su domicilio por ser un contacto estrecho de un caso positivo. Su hisopado dio negativo el fin de semana. Se reintegraría el jueves.

En Puerto Madryn el municipio anticipó que se suspenderán las salidas de esparcimiento y actividades recreativas en todos los espacios públicos, incluido el frente costero. La medida es en virtud de la evolución de la situación epidemiológica en la ciudad. Dentro de las actividades recreativas y deportivas estarán incluidas las náuticas que se realicen en forma unipersonal o en grupo en los espacios públicos, frente costero y área marítima de la ciudad.

El mal ejemplo y la crítica sobre lo ocurrido en Playa Unión sigue siendo la pantalla para reforzar medidas y para evidenciar lo que no se debe hacer. Sobre la acumulación de vecinos en la costa el fin de semana Puratich dijo: “es lamentable ver tanta gente. Los brotes que se desencadenan son muy difíciles de controlar. A veces parece que estuviéramos provocando a la enfermedad”.En Comodoro Rivadavia, la restricción de circulación tuvo un alto acatamiento este domingo, aunque el lunes el movimiento casi regular confluyó con manifestaciones céntricas, una de ellas, la de gastronómicos que reclaman volver a funcionar en el horario normal y no con esta nueva medida que les impone el limite a las 21 hs, el horario en que ese sector debe iniciar la tarea. “Queremos trabajar. Queremos visibilizar la situación que vivimos, desesperante. Estamos pidiendo que no nos corten las piernas”, reclamaron. (Agencia OPI Chubut)