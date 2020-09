Siete meses cobrando salario sin trabajar: investigan al defensor de la tercera edad de Chubut

(Por: Giuliano Ventura para OPI Chubut) – El “sueño cumplido” para más de uno…. cobrar sin trabajar… pero para un ex funcionario legislativo, con cargos gremiales y trayectoria militante, el sueño se hizo realidad. David González fue designado como defensor de adultos mayores, cargo que desempeña desde el 11 de diciembre pasado, puesto que no ha ejercido funciones y que sus propios representados repudian. Tras el surgimiento del dato, el fiscal Héctor Iturrioz inició una investigación de oficio en torno a la designación de González quien en la práctica no está realizando ninguna tarea, pese a percibir la dieta correspondiente al cargo.

No los representa

David González pudo ostentar y lucirse como el primer Defensor de los Derechos del Adulto Mayor en Chubut, pero no. González fue diputado provincial entre 2015-19 y es hace tiempo secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Comodoro Rivadavia. Reside en la capital petrolera, y según sus propias declaraciones no pudo desplazarse hasta la capital provincial para ejercer las funciones por el cargo que cobra. En un medio televisivo de la localidad reconoció no poder trabajar por la inmovilidad impuesta por el Covid-19.

Su designación fue en diciembre de 2019. Y cobraría más de 300 mil pesos mensuales. Tras 8 meses de gracia y salario, la irregularidad fue denunciada por una dirigente de la tercera edad que reside en el Valle chubutense. La representante de los adultos mayores se comunicó con González a quien le reclamó su inacción ante el atraso salarial y el aguinaldo. Pero el propio funcionario habría respondido que no pudo salir de Comodoro y que no tiene un lugar en la Legislatura, ni asesores, (como si las arcas provinciales no estuvieran más castigadas como para seguir incrementando el plantel).

María Concepción Tabares es la dirigente de los jubilados que destapó la olla. Sobre la mecánica de designación indicó que “para designar a un defensor de esta categoría se debe abrir por 20 días hábiles un registro de postulantes que pueden venir de centros de jubilados, ONG o ser simples ciudadanos. La convocatoria debe tener difusión y debe haber audiencia pública. Luego la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura debe hacer una terna y convocar a sesión para elegirlo por mayoría. Nada de esto se ha hecho”, según detalló en medios radiales.

Conocida la “designación sin representación”, también se pronunciaron los jubilados desde Comodoro. La Agrupación Corriente Sur, tiene a muchos adultos mayores y jubilados, indignados con la situación y lo comparan con otros ejemplos de un sistema político degradado y que nada hacen por sus representados.

Ahora se investiga

Tras el cuestionamiento público sobre el rol de González, se inició una investigación de oficio según confirmó el fiscal Héctor Iturrioz ya que una de las denunciantes, una jubilada del valle, realizó dos denuncias concretas: la primera que percibe sus haberes sin contraprestación, además de la designación que no cumplió con el procedimiento previsto para el rango. En tanto, y deslindando responsabilidades, el vicegobernador y titular de la Legislatura, Ricardo Sastre dijo que la designación del primer Defensor de los Derechos del Adulto Mayor en Chubut la hizo la anterior composición de la Legislatura como así también la dieta que se le asignó. Para Sastre, poner en funcionamiento esa figura implica crear nuevos cargos, “cosa que no haré”, añadió. (Agencia OPI Chubut)