La dañina maniobra de la “sabana corta”: Nación quita un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires en beneficio de la provincia

(Por: Giuliano Ventura para OPI Chubut) – Nación decidió quitarle un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para que la Provincia de Buenos Aires resuelva el conflicto policial y con esa modificación se sienta un antecedente nada grato para otras regiones o provincias que refuerzan el debate por la coparticipación y redistribución de fondos desde hace mucho tiempo.

El diputado nacional de Chubut Gustavo Menna calificó de “precedente gravísimo e inconstitucional” la quita de un punto de coparticipación y calificó la decisión del Gobierno Nacional como “centralista y unitaria”.

Las presiones salariales de la policía en provincia de Buenos Aires desembocaron en una medida que –para muchos- es injusta, comparando por ejemplo lo que sucede en Chubut, territorio con un retraso de tres meses y el aguinaldo en el pago de salarios a los empleados públicos, y que -pese a esas negativas condiciones- no recibe asistencia económica.

Medida inconstitucional

El diputado del Interbloque UCR-Juntos por el Cambio, Gustavo Menna señaló que “el Gobierno de la provincia de Buenos Aires no supo cómo resolver un conflicto con su Policía. Luego de meses de contradicciones, descoordinación, shows mediáticos y mensajes cambiados entre el ministro de Seguridad de la Provincia y la ministra nacional, le explotó el conflicto”, afirmó y agregó que “ante esa incapacidad para resolver el conflicto, lo terminó asumiendo el propio Gobierno Nacional, que no tuvo mejor idea que sacarle un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) mediante el decreto 735, para dárselo a la Provincia de Buenos Aires”. “El precedente es gravísimo, además de inconstitucional”, ya que “la coparticipación es una ley convenio que no puede ser afectada por decreto, ni siquiera por ley nacional: tiene que ser avalada por todas las provincias y recién luego aprobada por ley nacional y de cada provincia”.

Con ese antecedente, agregó, “cualquier provincia está expuesta a que le manoteen sus recursos fiscales”.

Para argumentar la decisión tomada, el presidente Alberto Fernández dijo que ese punto de coparticipación de la CABA que se le quitó no le correspondía. Ante ello, Menna fue mas específico en su declaración, “si fuese cierto, entonces es de todas las provincias y debe ser distribuido entre todas de acuerdo a sus índices de coparticipación…¿Por qué razón lo que, según el discurso oficial, tiene de más la CABA va a parar a una sola provincia? Son recursos de todos los argentinos”, indicó.

Sin embargo, una discusión que se esperaba sea aun más crítica en torno a la defensa de los fondos para la provincia, parece haber quedado en la confirmación de un hecho consumado sin resistencia ya que unos 19 gobernadores apoyaron el accionar de Fernández.

Chubut sin sueldos desde hace 3 meses

Del mismo modo en que el presidente promovió la “ayuda” para Buenos aires ante el conflicto salarial, también podría accionar de manera idéntica con Chubut, provincia que no reclama aumentos, “directamente no se pagan los sueldos, ni los aguinaldos. No hay antecedente en la historia de que una provincia haya llegado a adeudar tres salarios y el aguinaldo… El Gobierno Nacional no presta la menor atención a Chubut. Su única preocupación es el conurbano bonaerense”, y demuestra así “una visión centralista y unitaria”.

Si el gobierno nacional tomara la decisión de un verdadero salvataje para Chubut, las acciones estarían comprendidas en la Ley. “La Constitución lo prevé porque no quiere que, por un Gobierno Provincial ineficaz e incapaz de resolver la crisis, paguen las consecuencias los habitantes de la provincia que de este modo se quedan sin clases, sin Justicia, sin servicios públicos básicos”, agregó Menna. (Agencia OPI Chubut)